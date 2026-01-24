3 điều cha mẹ EQ thấp thường làm khi đi họp phụ huynh

Trong môi trường giáo dục, buổi họp phụ huynh thường được coi là một sự kiện đầy áp lực, không chỉ với học sinh mà còn với cả người lớn. Đối với những cha mẹ có trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp, họ thường vô tình biến buổi gặp gỡ này thành nơi trút bỏ những nỗi thất vọng cá nhân hoặc để phô diễn cái tôi quá lớn. Những hành động thiếu tinh tế này không chỉ gây khó xử cho giáo viên mà còn để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc cho đứa trẻ.

Dưới đây là 3 điều điển hình mà cha mẹ EQ thấp thường làm, vô tình đánh mất đi sự tôn trọng của những người xung quanh:

1. Công khai trách mắng hoặc so sánh con ngay trong buổi họp

Đây là sai lầm nghiêm trọng nhất bộc lộ một EQ thiếu hụt. Khi nghe giáo viên nhắc nhở về những khuyết điểm của con, thay vì bình tĩnh ghi nhận để về nhà cùng con khắc phục, cha mẹ EQ thấp thường ngay lập tức quay sang mắng mỏ con nếu con có mặt hoặc dùng những lời lẽ nặng nề để so sánh con với "con nhà người ta" trước mặt các phụ huynh khác.

Ảnh minh họa

Hành động này không giúp đứa trẻ tiến bộ hơn mà chỉ khiến chúng cảm thấy nhục nhã và bị phản bội. Đối với họ, điểm số của con cái lúc này đã trở thành công cụ để bảo vệ hoặc tấn công lòng tự trọng của chính họ, thay vì là mục tiêu giáo dục.

2. Biến buổi họp chung thành buổi "diễn thuyết" về vấn đề cá nhân của con mình

Một người có EQ thấp thường thiếu sự quan sát và tôn trọng thời gian của tập thể. Trong khi giáo viên cần phổ biến những kế hoạch chung cho cả lớp, họ lại liên tục ngắt lời để hỏi sâu về những vấn đề riêng tư của con mình hoặc kể lể về những khó khăn trong việc dạy con tại nhà.

Việc chiếm dụng diễn đàn chung để tìm kiếm sự chú ý hoặc giải tỏa bức xúc cá nhân khiến không khí buổi họp trở nên mệt mỏi và mất thời gian của những người khác. Họ không hiểu rằng, một phụ huynh tinh tế sẽ luôn chọn cách hẹn gặp riêng giáo viên sau buổi họp để trao đổi sâu về con thay vì làm phiền lòng cả tập thể.

3. Đổ lỗi hoàn toàn cho giáo viên và nhà trường khi con có kết quả kém

Thay vì cùng giáo viên tìm giải pháp, cha mẹ EQ thấp thường có xu hướng tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác để trốn tránh cảm giác tội lỗi của bản thân. Họ có thể công khai chỉ trích phương pháp giảng dạy, phàn nàn về khối lượng bài tập hoặc cho rằng giáo viên có định kiến với con mình ngay trong buổi họp.

Thái độ thù địch và thiếu thiện chí này tạo ra một rào cản lớn trong việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Người có EQ cao hiểu rằng giáo dục là một hành trình đồng hành, và sự tôn trọng dành cho người thầy chính là bài học đạo đức quan trọng nhất mà họ cần làm gương cho con cái.

Ảnh minh họa

Kết

Điểm số của con có thể thay đổi theo thời gian, nhưng niềm tin và sự tôn trọng con dành cho cha mẹ thì rất khó để lấy lại nếu đã mất đi. Hãy bước vào phòng họp với tâm thế của một người đồng hành thấu hiểu, biết lắng nghe những điều chưa tốt của con bằng sự bình tĩnh và đón nhận những thành công của con bằng sự khiêm nhường.

Khi cha mẹ biết làm chủ cảm xúc, buổi họp phụ huynh sẽ không còn là một cuộc đối đầu, mà trở thành khởi đầu cho những thay đổi tích cực trong hành trình trưởng thành của đứa trẻ.