“3 đen” xuất hiện trên cơ thể báo hiệu ung thư cận kề: Nếu có nên đi khám ngay!

Ung thư từ lâu vẫn là nỗi lo của nhiều quốc gia. Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, số ca mắc mới lẫn số ca tử vong do ung thư đều đang có xu hướng tiếp tục gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Nhắc đến ung thư, phần lớn mọi người đều cảm thấy lo sợ vì cho rằng đây là bệnh lý khó điều trị, tốn kém và dễ gặp biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học, nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi bệnh thường rất cao.

Để phát hiện sớm ung thư, các chuyên gia cho rằng việc nắm rõ các dấu hiệu cảnh báo bệnh là vô cùng quan trọng. Các dấu hiệu cảnh báo ung thư có thể xuất hiện ở nhiều vùng cơ thể khác nhau, trong đó có “3 dấu hiệu màu đen” trên cơ thể cần đặc biệt lưu tâm. Đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư rất dễ bị nhầm lẫn và bỏ qua.

“3 đen” trên cơ thể cảnh báo ung thư

1. Nốt ruồi chuyển sẫm màu hoặc thay đổi bất thường

Phần lớn nốt ruồi trên da đều lành tính. Tuy nhiên, một số nốt ruồi đậm màu hoặc có sắc tố tối hơn bình thường có thể là dấu hiệu của ung thư da, đặc biệt là u hắc tố ác tính.

Trong khi nốt ruồi bình thường có màu nâu đều thì nốt ruồi cảnh báo u ác tính có thể có màu nâu sẫm hoặc đen bất thường. Ngoài màu sắc, những đặc điểm bất thường trên nốt ruồi như tăng kích thước bất thường, nốt ruồi gờ lên, hoặc nốt ruồi bị chảy máu, ngứa, đóng vảy cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da tiến triển.

Phó giáo sư, bác sĩ Roshini Raj làm việc tại Đại học New York, Mỹ khuyến cáo rằng khi nhận thấy các nốt ruồi biến đổi bất thường, người dân nên đi khám da liễu để tầm soát sớm nguy cơ ung thư.

Nốt ruồi đen hoặc sậm màu bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da. (Ảnh minh họa)

2. Phân chuyển sang màu đen

Theo tổ chức nghiên cứu ung thư Cancer Research UK, đi ngoài phân đen hoặc sẫm hơn bình thường có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày hoặc ung thư đại trực tràng,.. Tình trạng đi ngoài ra phân đen thường xảy ra do khối u phát triển gây xuất huyết ở đường tiêu hóa, huyết sắc tố trong máu khi đi xuống đại trực tràng sẽ chuyển dần sang màu đỏ sẫm hoặc đen.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nên xem nhẹ triệu chứng này, đặc biệt là khi tình trạng đi ngoài phân đen xuất hiện kèm với các biểu hiện như mệt mỏi, sụt cân hoặc đau bụng kéo dài.

3. Vùng cổ sạm đen bất thường

Vùng da cổ sạm đen bất thường có thể cảnh báo nhiều bệnh lý khác nhau. Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Medical News Today, trong một số trường hợp hiếm gặp, da vùng cổ bị sạm đen bất thường có thể tín hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng hơn, bao gồm ung thư dạ dày hoặc ung thư gan.

Ngoài ra, đây có thể là dấu hiệu của bệnh gai đen (Acanthosis nigricans) - bệnh thường gặp ở người thừa cân hoặc mắc tiểu đường. Dấu hiệu của bệnh gai đen và vùng da ở cổ, nách hoặc bẹn trở nên dày, sẫm màu và khi chạm vào có cảm giác mịn như nhung.

Vì vậy, nếu vùng cổ đột nhiên tối màu và dày lên bất thường, bạn nên kiểm tra sức khỏe sớm.

Vùng cổ sạm đen bất thường có thể cảnh báo nhiều bệnh lý khác nhau. (Ảnh minh họa)

Ung thư không phải là án tử nếu được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc cảnh giác với những thay đổi bất thường của cơ thể – kể cả những dấu hiệu nhỏ như các “điểm đen” bất thường - cũng có thể giúp mọi người tăng khả năng điều trị thành công các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư. Khi nhận thấy bất kỳ biểu hiện lạ nào xuất hiện trên cơ thể, hãy đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn chính xác.

(Theo Medical News Today, Cancer Research UK)