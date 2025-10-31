3 cung hoàng đạo càng về cuối năm càng phát tài, vận đào hoa ập đến muốn tránh không được

Cuối năm 2025 được coi là giai đoạn "đảo chiều vận mệnh" khi Sao Mộc di chuyển vào vị trí chiếu sáng mạnh mẽ cho ba cung hoàng đạo dưới đây. Không chỉ tài vận bật lên rõ rệt, mà đường tình duyên cũng bất ngờ chuyển hướng – người từng lạnh nhạt bỗng quay lại, còn người độc thân thì được nhiều người săn đón.

1. Sư Tử – Tỏa sáng rực rỡ, tiền vào như nước, tình duyên ngập ngụa tin vui

Sư Tử vốn đã có khí chất của người dẫn đầu, và cuối năm nay, khi Sao Mộc hợp chiếu với mặt trời – hành tinh chủ quản của họ – vận may như được "nhân đôi". Những cơ hội công việc, đầu tư hay hợp tác kinh doanh bất ngờ xuất hiện, giúp họ gỡ gạc những gì tưởng như đã mất từ đầu năm.

Về tình cảm, sức hút của Sư Tử trở nên mạnh mẽ khác thường. Với người độc thân, đây là thời điểm "vàng" để gặp được người xứng đáng, thường là trong môi trường công việc hoặc qua bạn bè giới thiệu. Còn với người đã có đôi, những khúc mắc cũ được tháo gỡ, tình yêu thêm bền chặt. Đặc biệt, người từng rời xa Sư Tử có thể sẽ quay lại bởi chỉ khi mất đi, họ mới nhận ra ai mới thật sự tỏa sáng trong tim mình.

2. Ma Kết – Từ trầm lặng đến bứt phá, vừa giàu vừa được yêu

Nếu nửa đầu năm, Ma Kết loay hoay trong áp lực, thì từ tháng 11 trở đi, vận trình của họ bật dậy mạnh mẽ. Nhờ góc chiếu thuận của Sao Thổ và Sao Mộc, mọi nỗ lực của Ma Kết đều có kết quả thực tế: thu nhập tăng, công việc ổn định, tài sản tích lũy rõ rệt.

Tình duyên của Ma Kết cũng có bước tiến bất ngờ. Người độc thân gặp được người khiến họ "tan chảy" thường là người trưởng thành, đáng tin và có cùng chí hướng. Người đã có đôi thì có cơ hội bước sang một giai đoạn mới: đính hôn, kết hôn hoặc cùng nhau đầu tư lớn. Nếu người cũ xuất hiện, Ma Kết nên tỉnh táo: không phải ai quay lại cũng còn là "duyên", đôi khi vũ trụ chỉ muốn bạn học cách buông.

3. Song Ngư – Tài khí hanh thông, đào hoa nở rộ, tình xưa nghĩa cũ lay động trở lại

Song Ngư vốn nhạy cảm và mộng mơ, nhưng cuối năm nay, họ lại trở nên thực tế một cách lạ thường. Sao Hải Vương – hành tinh chủ của họ – tạo góc chiếu đẹp với Sao Kim, giúp họ vừa có vận tài tốt, vừa dễ được người khác yêu thương, nâng đỡ. Tiền bạc đến từ sáng tạo, nghệ thuật, hoặc công việc liên quan đến cảm xúc.

Về tình duyên, Song Ngư trở thành "nam châm cảm xúc" đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Một người từng khiến họ đau lòng có thể chủ động liên hệ lại, tìm cách hàn gắn. Nhưng khác trước, Song Ngư giờ đã hiểu mình xứng đáng với điều tốt hơn, và sẽ chỉ mở lòng nếu cảm thấy được trân trọng thật sự. Với người mới, đây là tình yêu chữa lành, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Tổng kết:

Ba cung hoàng đạo này không chỉ phát tài, mà còn "phát tình". Họ vừa rực rỡ về vật chất, vừa sáng rỡ về cảm xúc. Cuối năm 2025, nếu bạn thuộc Sư Tử, Ma Kết hay Song Ngư hãy chuẩn bị đón nhận sự đảo chiều ngoạn mục: tiền đến tay, tình đến tim, và chính bạn là người làm chủ cả hai.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm