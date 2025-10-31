Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp kiệm lời, nhưng luôn biết lên tiếng đúng nơi, đúng chỗ. Họ có cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm một cách đầy tinh tế. Trong công việc, con giáp này cũng rất chăm chỉ tài năng, nên càng về trung vận cuộc đời càng sung túc, đủ đầy. Hay giúp đỡ người khác nên con giáp này cũng thường có quý nhân ở bên chở che, hỗ trợ.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Dù gặp phải một số thử thách trong giai đoạn trước, nhưng đến cuối năm, tuổi Sửu sẽ là con giáp được bù đắp lại tất cả. Cụ thể, tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp soi rọi, tuổi Sửu sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim, công việc có những tiến triển vô cùng bất ngờ. Con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực, nếu biết nắm bắt thì việc được thăng chức, tăng lương sẽ nằm trong tầm tay. Tài lộc rực rỡ, tuổi Sửu sẽ nằm trong số những con giáp giàu có, sung túc bậc nhất dịp cuối năm.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là một trong số những con giáp sở hữu được đánh giá cao về mặt tư duy. Không những thông minh, tuổi Thân còn luôn biết cách thay đổi và sáng tạo không ngừng trong công việc. Với đầu óc nhạy bén, tràn đầy năng lượng, con giáp này có khả năng giao tiếp xã hội tinh tế, dễ dàng hòa nhập và từ đó đạt được thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Theo các chuyên gia phong thủy, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đầy thuận lợi và thịnh vượng cho tuổi Thân. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Tuế Hợp, con giáp này sẽ gặp được muôn vàn cơ hội để làm nên những thành tựu đáng nể.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi học, Thiên Ất Quý Nhân là cát tinh chủ về trí tuệ, sự thông minh. Có sao Thiên Ất Quý Nhân trong lá số tử vi thì cuộc đời sẽ gặp hung hóa cát. Trong khi đó, sao Thái Âm là cát tinh thuộc ngũ hành Thủy.

Nam mạng gặp sao này thì công danh sự nghiệp tiền tài đều phát triển, có nhiều cơ hội kinh doanh và có quý nhân phù trợ. Với nữ mạng được sao Thái Âm chiếu rọi thì sẽ luôn ngập tràn niềm vui, sự nghiệp phát triển, danh lợi lưỡng toàn, gia đình hạnh phúc. Còn sao Tuế Hợp tượng trưng cho may mắn, thuận lợi và sự viên mãn nói chung.

Ngay khi tháng 7 âm kết thúc, tuổi Thân đã bước vào giai đoạn huy hoàng trong năm Ất Tỵ. Càng về cuối năm, con giáp này lại càng giàu có hơn. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ bứt phá mạnh mẽ, tiền bạc thu về đều tay. Nhờ sự thông minh và linh hoạt trong tư duy, các công việc như đầu tư, kinh doanh của con giáp này sẽ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Thân sẽ còn liên tục gặp may mắn trong chuyện tình cảm, gia đình, cuộc sống hòa hợp, nhiều niềm vui.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá rất cao vì sở hữu trí thông minh đỉnh cao, lại có sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán. Với những ưu điểm ấy, con giáp tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực là sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn là bậc thầy trong việc đầu tư và quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả, thậm chí là giàu có.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Sau khi chia tay với tháng 8 âm, tuổi Dậu là con giáp chỉ đón niềm vui từ đó đến hết năm Ất Tỵ. Đặc biệt, 2 tháng cuối năm, họ sẽ càng gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng lên gấp bội. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Dậu có nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm đôi lứa, người độc thân nên biết để tận dụng. Tháng 12 âm, được cát tinh hỗ trợ, tam hợp chống lưng, con giáp này dù làm công việc gì cũng dễ bề suôn sẻ, càng cố gắng thì càng gặt hái nhiều lộc lá.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.