Mùa đông đến, không khí lạnh lẽo nhưng lại mang theo hương vị Tết đang dần phảng phất, báo hiệu một chu kỳ mới sắp sửa bắt đầu. Và lạ lùng thay, có những con giáp càng vào mùa lạnh thì vận khí lại càng khởi sắc mạnh mẽ, giống như những "mặt trời nhỏ" sưởi ấm cả mùa đông. Không chỉ dừng lại ở may mắn thông thường, bốn con giáp sau đây sẽ được "phúc khí kéo đến tận nhà", tài vận "như Dần mọc thêm cánh", làm gì cũng hanh thông, xuôi chèo mát mái.

Từ sự nghiệp có người đỡ đầu, dự án đang mắc kẹt bỗng tìm ra lối thoát, đến ví tiền cứ thế mà phồng lên như quả bóng bay. Họ chính thức nói lời tạm biệt với nỗi lo hết tiền, cuộc sống từ đây về sau chỉ có giàu có và thuận lợi. Vậy bốn gương mặt vàng nào sẽ được tận hưởng mùa đông ấm áp và đón nhận lộc lá đầy nhà? Cùng nhau "mổ xẻ" bí mật vận may của họ ngay sau đây!

1. Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh ra đã mang sẵn cái "chất tướng", làm việc quyết đoán, dứt khoát, giống như cây tùng, cây bách giữa trời đông: Càng trải qua thử thách càng thêm kiên cường, vững chãi. Bắt đầu từ mùa đông này, vận trình của người tuổi Dần như được "nhấn ga" tăng tốc, mọi chuyện bỗng chốc thông suốt.

Điển hình là công việc: Những dự án lớn bị trì hoãn bấy lâu nay bỗng dưng có bước ngoặt lớn. Ví dụ: Khách hàng lớn theo đuổi nửa năm trời, vừa vào đông là chốt hợp đồng hợp tác dài hạn. Tính sơ sơ tiền hoa hồng thôi cũng đã lên đến "sáu chữ số". Chưa kể, ông chủ còn tin tưởng giao phó vị trí "Phụ trách khu vực" quan trọng cho bạn, lương cơ bản tăng thêm 30%. Thu nhập chính cứ thế mà vững chắc như bếp lò sưởi mùa đông, càng cháy càng ấm, càng đốt càng rực.

Không chỉ có nguồn thu chính, mắt nhìn tiền tài của người tuổi Dần trong mùa đông còn cực kỳ nhạy bén ở mảng đầu tư. Ví dụ: Căn hộ nhỏ vùng ven đã mua từ lâu, đang lăn tăn không biết có nên bán không, thì mùa đông lại đón tin vui quy hoạch. Giá nhà tăng vọt 20%, dù chưa bán thì tiền thuê nhà hàng tháng cũng đủ để trang trải tiền vay ngân hàng. Hoặc bạn bè rủ "hùn vốn kinh doanh đồ giữ ấm mùa đông", với tinh thần dám làm dám chịu của tuổi Dần, bạn mạnh tay đầu tư, kết quả là gặp đúng đợt "rét đậm, hàng bán chạy như tôm tươi". Chỉ sau một tháng đã hòa vốn, tiền lời chia về sau này cứ thế mà rủng rỉnh.

Phúc khí của người tuổi Dần còn ẩn chứa trong sự ấm áp gia đình: Mùa đông này, người thân trong nhà khỏe mạnh, cuối tuần cùng nhau nấu nướng, chuẩn bị đón Tết thật rôm rả. Khi gặp khó khăn, người lớn tuổi trong nhà còn giúp bạn đưa ra lời khuyên quý giá, quý nhân vận khởi sắc ngay từ trong nhà. Tuy nhiên, người tuổi Dần cần nhớ: Đừng vì tính "nóng vội" mà bỏ qua tiểu tiết, đặc biệt khi ký hợp đồng cần kiểm tra kỹ lưỡng vài lần. Có như vậy tài lộc mới ổn định dài lâu. Tóm lại, người tuổi Dần mùa đông này là "song hỷ lâm môn", vừa phúc khí vừa tài lộc, từ đây không lo thiếu tiền, cuộc sống càng ngày càng viên mãn.





2. Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh tinh tế, dịu dàng, giống như chiếc khăn quàng cổ mềm mại giữa trời đông, luôn biết cách sưởi ấm lòng người. Từ mùa đông này trở đi, vận trình của người tuổi Mão "âm thầm tăng nhiệt", những nỗ lực nhỏ nơi công sở cuối cùng cũng mang lại quả ngọt lớn.

Ví dụ: Việc bạn thường xuyên giúp đồng nghiệp sắp xếp sổ sách công việc gọn gàng, ngăn nắp được cấp trên phát hiện, thấy bạn có óc tổ chức, sắp xếp khoa học, liền giao bạn phụ trách tổng hợp dữ liệu toàn phòng. Không chỉ được tăng lương, bạn còn được tiếp cận với các nguồn tài nguyên cốt lõi. Người tuổi Mão làm hành chính, tổ chức tiệc tất niên công ty cực kỳ thành công, ông chủ không tiếc tay thưởng nóng, còn khen bạn biết cách làm việc, chu đáo.

Về tài lộc, "tiền lẻ" của người tuổi Mão mùa đông này lại "ẩn trong các chi tiết nhỏ": Những chiếc khăn len thủ công bạn bán trên mạng từ trước, vừa vào mùa đông là đơn hàng tăng vọt. Khách hàng còn tự động giới thiệu giúp, thu nhập từ nghề tay trái cao hơn cả lương chính. Những trang sức cũ trong nhà, mang đi tân trang lại bất ngờ được chủ tiệm kim hoàn ngỏ ý muốn mua lại để thiết kế, lại có thêm một khoản tiền bất ngờ rơi vào túi.

Phúc khí của tuổi Mão nằm trọn trong mối quan hệ: Mùa đông, bạn bè sẽ rủ bạn đi uống trà sữa nóng, dạo chợ, tiện thể giới thiệu luôn cơ hội làm thêm. Hàng xóm biết bạn thích trồng hoa, còn tặng bạn giống hoa quý hiếm. Cuộc sống ngập tràn những niềm vui nho nhỏ. Tuy nhiên, người tuổi Mão đừng quá mềm lòng, gặp người vay nợ không trả thì phải đòi ngay, đừng để sự nhân từ ảnh hưởng đến tài vận. Người tuổi Mão mùa đông này kiếm tiền dễ dàng, cuộc sống vui vẻ, phúc khí tràn đầy, từ đây về sau chỉ có ngọt ngào như mật.

3. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh điềm tĩnh, thông minh, giống như đóa hoa mai lạnh giá, càng lạnh càng có khí chất riêng. Từ mùa đông này, vận trình của người tuổi Tỵ thuận buồm xuôi gió, những vấn đề khó nhằn trong công việc bỗng dưng được giải quyết.

Ví dụ: Dự án nghiên cứu kỹ thuật bạn phụ trách cuối cùng đã đột phá được nút thắt cốt lõi. Công ty không chỉ đăng ký bằng sáng chế mà còn phát cho bạn tiền thưởng công nghệ. Hơn thế, dự án này còn mang lại nguồn thu chia lợi nhuận liên tục về sau. Người tuổi Tỵ làm kinh doanh, mùa đông gặp khách hàng lớn mua hàng số lượng lớn, thành tích kinh doanh trực tiếp đứng đầu năm, được thăng chức lên quản lý kinh doanh, lương nhân đôi.

Về tài lộc, tầm nhìn đầu tư của người tuổi Tỵ mùa đông này cực kỳ chính xác: Quỹ năng lượng mới bạn mua trước đó, mùa đông đón chính sách hỗ trợ, lợi nhuận tăng 50%. Khoản đầu tư văn hóa sáng tạo độc đáo được bạn bè giới thiệu, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, bạn mạnh dạn xuống tiền, chỉ trong một tháng đã bán được với giá cao hơn, tiền lời đủ để mua thiết bị gia dụng mơ ước bấy lâu.

Phúc khí của người tuổi Tỵ nằm ở cuộc sống êm đềm: Mùa đông này, trong nhà không có chuyện gì phải lo lắng, con cái học hành tiến bộ, vợ chồng công việc thuận lợi. Thỉnh thoảng bị cảm vặt, nhưng cũng nhanh chóng khỏi bệnh, cơ thể khỏe mạnh, ít gặp phiền phức. Tuy nhiên, người tuổi Tỵ đừng quá bảo thủ, gặp cơ hội hợp tác tốt thì đừng chần chừ, cần mạnh dạn tiến lên. Người tuổi Tỵ mùa đông này tài vận vững vàng, cuộc sống êm đềm, phúc khí đầy nhà, từ đây không lo thiếu tiền, cuộc sống vô cùng an tâm, vững chãi.





4. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh chất phác, lương thiện, giống như lò sưởi giữa trời đông, luôn mang lại cảm giác an toàn. Từ mùa đông này, vận trình của người tuổi Mùi từ từ ấm lên, những tích lũy trong công việc cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Ví dụ: Công việc chăm sóc khách hàng bạn phụ trách thường ngày được khách hàng phản hồi rất tốt vào mùa đông. Công ty trao cho bạn tiền thưởng chăm sóc khách hàng, và ưu tiên phân bổ nguồn khách hàng mới cho bạn. Người tuổi Mùi làm kế toán, mùa đông giúp công ty tối ưu hóa ngân sách tiết kiệm được một khoản không nhỏ, ông chủ trực tiếp trao giải thưởng nhân viên xuất sắc của năm, tiền thưởng và phúc lợi nhận về mỏi tay.

Về tài lộc, tiền phụ của người tuổi Mùi mùa đông này lại rất ấm lòng: Bạn giúp hàng xóm mua sắm Tết hộ, hàng xóm thấy bạn đáng tin cậy liền giới thiệu bạn làm "trưởng nhóm mua chung của khu phố". Việc mua chung cuối năm rất sôi động, mỗi tháng có thể kiếm thêm. "Bộ tem cũ" của người lớn trong nhà, mùa đông được người am hiểu xem xét và mua lại với một khoản tiền không nhỏ, vừa đủ để mua quần áo mới cho cả nhà.

Phúc khí của người tuổi Mùi nằm ở gia đình ấm áp: Mùa đông cả nhà cùng nhau dán hoa cửa sổ, chuẩn bị đồ Tết, không khí vui vẻ, hòa thuận. Bạn đời còn âm thầm mua "quà Tết bất ngờ" cho bạn, cuộc sống ngập tràn những cảm động nhỏ. Tuy nhiên, người tuổi Mùi đừng quá tiết kiệm, tiền cần tiêu thì đừng tiếc, thỉnh thoảng tự thưởng cho bản thân, tài vận sẽ càng thịnh vượng. Người tuổi Mùi mùa đông này kiếm tiền ổn định, gia đình ấm cúng, phúc khí đầy ắp, từ đây không lo thiếu tiền, cuộc sống giàu sang và an tâm.

Sau khi đọc xong vận may mùa đông của bốn con giáp này, bạn có thấy "ấm lòng" chưa? Thực ra, phúc khí mùa đông không bao giờ thiên vị: Tuổi Dần dựa vào bản lĩnh để nắm bắt tài lộc, tuổi Mão dựa vào sự tỉ mỉ để tích lũy tài lộc, tuổi Tỵ dựa vào sự điềm tĩnh để giành lấy tài lộc, còn tuổi Mùi dựa vào sự chân thật để gom góp tài lộc. Mỗi vận may đều ẩn chứa ưu điểm thiên bẩm của họ.

Những người bạn không có tên trong danh sách cũng đừng vội buồn, mùa đông là "thời điểm vàng để tích lũy năng lượng". Nếu bạn dám xông pha như tuổi Dần, và tỉ mỉ như tuổi Mão, biết đâu may mắn cũng sẽ sớm tìm đến gõ cửa nhà bạn!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)