Thứ Sáu 20/11, nhiều người mở điện thoại lên và dừng lại rất lâu ở một cái tên trong danh bạ, tên của người thầy hay cô giáo cũ từng dặn mình một điều mà phải rất lâu sau mới hiểu. Đó là Ngày Nhà giáo Việt Nam, và lịch vạn niên của ngày này cũng có một "bài học" của riêng nó. Đây là ngày Mậu Tuất, nhằm mùng 12 tháng 10 âm lịch, trong tháng Kỷ Hợi. Mậu thuộc Thổ, Tuất cũng thuộc Thổ, tức là ngày đồng hành, vững chãi, chậm rãi và đáng tin. Ngày mang trực Bế, nghĩa là đóng lại, khép lại, hợp với việc hoàn tất, lập kế hoạch hơn là mở ra những chuyện lớn.

Tiết 1, môn "Dám làm": Dần

Con giáp tuổi Dần là học trò hay giơ tay phát biểu đầu tiên. Nằm trong Hỏa cục cùng Tuất, Dần có nhiệt huyết, có sức bật và dễ được người khác nhìn thấy. Vùng vận nổi bật của Dần là công việc: Một nhiệm vụ mới được giao, một cái gật đầu từ người bạn đang chờ phản hồi, hay một lời khen bất ngờ từ người ít khi khen. Nhưng trực Bế nhắc rằng đây là ngày hợp để hoàn thiện cái đang có, chưa phải lúc mở mặt trận mới.

Dám làm không có nghĩa là làm thật lớn, mà là dám chọn một việc vừa sức rồi làm cho xong. Bài tập về nhà của tuổi Dần là: Trước giờ tan làm, hãy chọn đúng một việc dang dở rồi gạch tên nó khỏi danh sách. Cảm giác nhẹ nhõm ấy là điểm cộng lớn nhất của tiết học.

Tiết 2, môn "Biết giữ": Ngọ

Ngọ cũng thuộc tam hợp Hỏa cục, và đúng vào năm Bính Ngọ sắp khép lại, ngày này như lời nhắc nhẹ: Hãy nhìn xem mình đã gom được gì. Vùng vận nổi bật của tuổi Ngọ là tài lộc và thành quả. Một khoản tiền chờ lâu cuối cùng cũng về, một lời hứa thanh toán được thực hiện, hay một khoản thưởng nhỏ khiến lòng nhẹ đi. Cũng có thể là sức khỏe và tinh thần, vì tuổi Ngọ vốn quen chạy hết tốc lực, ngày này lại cho phép bạn thở. Biết giữ ở đây có nghĩa là giữ tiền, giữ lời, giữ sức. Điểm cần ôn lại của tuổi Ngọ là: Tính phóng khoáng của bạn dễ bùng lên vào cuối tuần, nên hãy đặt trước một mức chi tối đa cho hôm nay và dừng đúng ở đó, như vậy lộc vào mới ở lại.

Tiết 3, môn "Biết ơn": Mão

Mão lục hợp với Tuất, kiểu hợp đôi, ấm áp và tinh tế, nên Mão là học trò được cô giáo mỉm cười nhiều nhất trong ngày 20/11. Vùng vận nổi bật của tuổi Mão là quý nhân, tình cảm và những người dìu dắt mình. Một tin nhắn bất ngờ từ người thầy cũ, một món quà nhỏ từ học trò hay cấp dưới, hay một cuộc trò chuyện khiến bạn nhận ra mình được yêu quý nhiều hơn mình nghĩ.

Người đang có đôi dễ thấy hai bên gần nhau hơn, người còn một mình cũng có thể nhận được lời mời gặp gỡ dịu dàng. Mão vốn tinh ý nhưng hay ngại nói lời cảm ơn thành tiếng. Câu hỏi cuối giờ của Mão là: Ai đã dạy bạn một điều mà đến giờ bạn vẫn còn dùng? Hãy nhắn cho người ấy một câu thật ngắn, bạn sẽ ngạc nhiên vì nó nhẹ lòng đến thế nào.

Những tuổi không có tên ở đây vẫn có phần trong ngày. Chỉ nên lưu ý tuổi Thìn, vì Thìn xung với Tuất, nên hãy chậm lại một nhịp trong những quyết định quan trọng. Tuổi Mùi và Dậu cũng nên giữ lời ăn tiếng nói, nhất là trong những cuộc trao đổi cuối ngày. Đó không phải điều xui xẻo, chỉ là lời nhắc nhỏ như tiếng thầy cô dặn trước giờ tan học. Chuông reo, tan lớp. Chúc những người đang đứng lớp và cả những ai từng là người dẫn đường cho người khác một ngày 20/11 thật nhẹ lòng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.