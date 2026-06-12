Dưới đây là 3 con giáp chỉ cần bước qua hết tháng 4 âm lịch là có thể rũ bỏ mọi vận xui, đón nhận thời kỳ tài lộc cất cánh và giàu sang viên mãn:

1. Con giáp tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chính là con giáp đầu tiên đón nhận sự bứt phá mạnh mẽ về tài lộc ngay khi bước qua tháng 4 âm lịch. Khoảng thời gian trước đó, do ảnh hưởng của một số hung tinh, bản mệnh có thể phải đối mặt với nhiều áp lực công việc và sự trì trệ trong các kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, khi tháng 4 âm lịch khép lại, vận trình của người tuổi Ngọ sẽ có bước chuyển mình lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục.

(Ảnh minh họa)

Nhờ sự nâng đỡ của các cát tinh chủ về tài lộc, con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ hanh thông trở lại và gặt hái nhiều thành quả rực rỡ. Những khó khăn, vướng mắc trong hợp đồng hay dự án cũ đều được giải quyết triệt để nhờ có sự xuất hiện của quý nhân chỉ đường dẫn lối. Nguồn thu nhập chính từ lương thưởng có sự tăng trưởng vượt bậc, phản ánh đúng năng lực và những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn suốt thời gian qua.

Đối với những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tư nhân, dòng tiền đổ về túi sẽ ngày càng dồi dào nhờ các đơn hàng lớn và khách hàng trung thành tấp nập tìm đến. Các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc nghề tay trái cũng bắt đầu sinh lời mạnh mẽ, mang lại nguồn doanh thu ngoài mong đợi cho gia chủ. Đời sống vật chất dư dả giúp con giáp tuổi Ngọ hoàn toàn giải tỏa được áp lực tài chính và có thể thoải mái tái đầu tư vào các lĩnh vực mới an toàn hơn. Bản mệnh chỉ cần duy trì sự tỉnh táo, quản lý tốt chi tiêu là có thể bảo toàn được khối tài sản lớn và tận hưởng cuộc sống giàu sang viên mãn.

2. Con giáp tuổi Tỵ

Đối với con giáp tuổi Tỵ, việc vượt qua tháng 4 âm lịch giống như việc cởi bỏ được một gánh nặng lớn để đón sương mai tài lộc tới tấp. Trong tháng 4 âm, do là tháng tuổi (tháng Tỵ) nên bản mệnh phải chịu nhiều áp lực, tinh thần mệt mỏi và tiền bạc dễ bị thất thoát do những khoản chi ngoài ý muốn.

(Ảnh minh họa)

Nhưng ngay khi bước sang tháng mới, vận khí của tuổi Tỵ sẽ vươn lên mạnh mẽ, mở ra một chương mới tràn ngập may mắn và cơ hội làm giàu. Bản tính thông minh, nhạy bén kết hợp với thiên thời địa lợi giúp họ nhanh chóng tìm ra những hướng đi độc đáo trong công việc. Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, mở ra cơ hội đảm nhận những vị trí quan trọng cùng mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh.

Đường tài lộc của con giáp này bứt phá toàn diện, tiền bạc không chỉ đến từ một nguồn mà từ rất nhiều ngả khác nhau đổ về. Các dự án hợp tác làm ăn lớn liên tục được ký kết thành công, mang lại lợi nhuận thặng dư khổng lồ cho doanh nghiệp của bạn. Những người đang gặp khó khăn về dòng vốn sẽ bất ngờ tìm được đối tác chiến lược hoặc các khoản vay ưu đãi để mở rộng quy mô.

Khả năng tích lũy tài sản của tuổi Tỵ trong giai đoạn này là cực kỳ đáng nể, giúp bạn nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ mua nhà, sắm xe. Cuộc sống của bản mệnh từ đây trở nên sung túc, an nhàn và không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền trong suốt thời gian còn lại của năm.

3. Con giáp tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thứ ba bước vào thời kỳ hoàng kim về tài chính sau khi kiên cường vượt qua những thử thách của tháng 4 âm lịch. Thời gian trước, do vướng phải cục diện bất lợi khiến tinh thần uể oải, người tuổi này dễ gặp trục trặc trong công việc và tiến độ kiếm tiền bị chững lại.

(Ảnh minh họa)

Khi tháng 4 âm lịch kết thúc, toàn bộ năng lượng tiêu cực sẽ bị đẩy lùi, nhường chỗ cho cát khí và sự thịnh vượng tràn ngập vây quanh. Nhờ sự xuất hiện của sao Thiên Tài và mối quan hệ hòa hợp với địa chi tháng mới, vận may tiền bạc của tuổi Hợi sẽ đến một cách bất ngờ và dồn dập hơn bao giờ hết. Bạn có cơ hội nhận được những khoản tiền lớn từ việc trúng số, bốc thăm trúng thưởng hoặc được thu hồi từ những khoản nợ khó đòi trước đây.

Trong công việc chính, sự chăm chỉ và khả năng ngoại giao xuất sắc giúp con giáp này ghi điểm tuyệt đối với đối tác, mở ra cơ hội tăng lương thưởng xứng đáng. Những khoản đầu tư góp vốn hay kinh doanh bất động sản tưởng chừng đóng băng trước đây đột nhiên khởi sắc, đem lại lợi nhuận kếch xù. Công việc kinh doanh phụ hoặc nghề tay trái cũng phất lên nhanh chóng, thậm chí mang lại nguồn thu vượt trội hơn cả công việc hiện tại.

Mối quan hệ xã giao hài hòa giúp con giáp tuổi Hợi liên tục nhận được những lời mời hợp tác béo bở từ các đối tác lớn có uy tín trên thị trường. Tài lộc cất cánh giúp bạn không chỉ đổi đời về mặt vật chất mà còn nâng cao vị thế xã hội của bản thân lên một tầm cao mới.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.