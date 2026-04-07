3 con giáp càng về cuối năm Bính Ngọ càng khởi sắc, cơ hội kiếm tiền, làm giàu nằm trong tầm tay

Con giáp tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn đối với tuổi Sửu, trong đó tài sản của con giáp này sẽ không ngừng tăng lên với nhiều cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt, những người tuổi Sửu không ngại đi xa hoặc thay đổi môi trường sẽ còn gặt hái được nhiều lộc lá gấp bội.

Với sự xuất hiện của 3 cát tinh là Long Đức, Tử Vi, Quốc Ấn đều chủ về tiền bạc, sự giàu có, thăng tiến, triển vọng tài chính của tuổi Sửu sẽ vô cùng tươi sáng, hanh thông. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ gặt hái nhiều thành công nhất.

Đối với những người tuổi Sửu làm công ăn lương, họ có thể sẽ được tăng lương hoặc thưởng nếu biết tận dụng những thời điểm quan trọng và chứng minh được khả năng của mình.

Nếu thấy nửa đầu năm Bính Ngọ vẫn chưa có những dấu hiệu khả quan thì tuổi Sửu cũng đừng lo lắng nhé, vì bạn nằm trong số những con giáp càng về cuối năm mới càng phất lên. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, được quý nhân hỗ trợ, tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thênh thang, thuận lợi. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ càng gặt hái nhiều lộc lá và trở nên giàu có. Tháng 11 âm, được Lục hợp chiếu rọi, con giáp này tiếp tục làm ăn phát đạt, về đích viên mãn dịp cuối năm, thịnh vượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tốt, sẽ mang đến cho con giáp tuổi Thìn những cơ hội thăng tiến, với con đường công danh rạng rỡ. Những người tuổi Thìn biết nỗ lực sẽ đạt được mục tiêu trở nên giàu có, sở hữu cuộc sống xa hoa, thịnh vượng.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa, Thiên Ấn, Phượng Các trong lá số tử vi, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp, bảo đảm cho bản thân và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh, đặc biệt hỗ trợ cho nam giới, giúp hóa giải hung hiểm và mang lại tài lộc, danh vọng đỉnh cao.

Trong khi đó, sao Phúc Đức lại chủ về sự may mắn, đức độ và sự phù hộ của gia tiên giúp bản mệnh vượt qua nghịch cảnh. Khi gặp sao này, cuộc sống thường bình an, gia đạo êm ấm và những việc dữ sẽ hóa lành một cách tự nhiên.

Tiếp theo, sao Thiên Giải và Giải Thần chuyên về cứu khốn phò nguy, có khả năng hóa giải tai ương, bệnh tật và các rắc rối, sự ám hại của tiểu nhân. Sao Bát Trụ chủ về sự nâng đỡ, phò trợ từ những người có quyền lực hoặc bậc tiền bối trong công việc. Sao Thiên Ấn lại là biểu tượng cho quyền uy, ấn tín và khả năng lãnh đạo, giúp khẳng định năng lực cá nhân, mang lại sự thông minh, nhạy bén và danh tiếng vang xa.

Cuối cùng, sao Phượng Các chủ về sự thanh cao, sang trọng và những tin vui liên quan đến thi cử, bằng cấp hoặc nhà cửa. Ngoài ra, sao này còn mang lại vẻ ngoài cuốn hút và giúp các mối quan hệ xã giao của tuổi Thìn trở nên thuận lợi, tốt đẹp hơn.

Chỉ cần vượt qua tháng 9 âm, tuổi Thìn sẽ không còn gì phải lo lắng. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Thìn nằm trong số những con giáp có sự nghiệp chói sáng rực rỡ và gặp may mắn lớn trong chuyện tiền bạc. Nhất là những người làm về kinh doanh sẽ dễ trúng quả đậm hoặc nhận được đơn hàng lớn, giúp họ giàu lên trông thấy. Tiếp đà thành công này, tháng 12 âm - tháng cuối cùng của năm Bính Ngọ, được sao Phúc Đức chiếu rọi, tuổi Thìn tiếp tục nằm trong số những con giáp may mắn và giàu có bậc nhất, đón nhiều tin vui.

Con giáp tuổi Tỵ

Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thu được nhiều lợi ích tài chính. Với sự xuất hiện của các cát tinh như Kim Quỹ, Lộc Huân, Thiên Đức, Tử Vi, con giáp này sẽ luôn có quý nhân phù trợ trên con đường công danh sự nghiệp, dù làm gì cũng gặt hái nhiều lộc lá, cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay.

Trong tử vi học, Kim Quỹ là sao tốt, chủ về khả năng tích trữ tài sản, thu hoạch lợi nhuận từ đầu tư và sự thịnh vượng về mặt tài chính. Có sao Kim Quỹ chiếu mệnh, năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ sẽ gặp thuận lợi trong việc tập trung tiết kiệm, đầu tư dài hạn, củng cố tài sản cá nhân.

Sao Tử Vi là cát tinh đứng đầu các vì sao và chủ trị cung Quan Lộc, tượng trưng cho hình ảnh vị vua, mang năng lượng của sự tôn quý, khả năng lãnh đạo và quản lý xuất chúng. Người có sao này chiếu mệnh thường có khí chất cao sang, dễ đạt được chức vụ cao và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Trong khi đó, Thiên Đức là cát tinh có khả năng hóa hung thành cát, giúp bản mệnh tai qua nạn khỏi và giảm bớt nghiệp lực. Khi gặp khó khăn hoặc tiểu nhân hãm hại, sao này mang đến sự hỗ trợ vô hình giúp mọi việc xoay chuyển theo hướng bình an.

Cuối cùng, sao Lộc Huân tượng trưng cho "kho lộc" trời ban, mang đến sự may mắn về tiền bạc, quà tặng hoặc những khoản thu nhập bất ngờ. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Tỵ sẽ dễ có duyên với kinh doanh, dễ gặp cơ hội phát tài và có khả năng tích lũy tài sản rất tốt trong năm mới.

Sau khi gặp may mắn lớn trong tháng 1 âm và tích cóp được một số tiền kha khá, có lẽ tuổi Tỵ sẽ hơi sốt ruột khi thấy tài vận của mình tương đối "im ắng" trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, bản mệnh này không cần lo lắng vì họ nằm trong số những con giáp càng về cuối năm lại càng phát đạt. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, được sao Kim Quỹ hỗ trợ, tuổi Tỵ sẽ như một thỏi nam châm thu hút tiền bạc, mỗi ngày trôi đi là túi tiền của họ ngày càng dầy lên. Đến tháng 11 âm, với sự xuất hiện của sao Tử Vi, tuổi Tỵ sẽ có sức khỏe dồi dào, đón nhiều tin vui, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.