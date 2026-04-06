Cuối tháng 2 âm có 2 con giáp được cát tinh hỗ trợ, cần tận dụng cơ hội làm giàu, 1 con giáp thận trọng

Con giáp tuổi Ngọ

Năm Bính Ngọ 2026, cũng chính là năm bản mệnh, tuổi Ngọ sẽ là con giáp có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng, tỏa sáng rực rỡ nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh như sao Tướng Tinh, Kim Quỹ, Thiên Hỷ.

Trong tử vi sao Tướng Tinh tượng trưng cho quyền uy, khả năng lãnh đạo và bản lĩnh cầm quân trong công việc. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều thuận lợi để thăng quan tiến chức, khẳng định vị thế và được cấp dưới nể phục.

Sao Kim Quỹ lại được ví như "hòm vàng" hay kho lưu trữ báu vật, c át tinh này chủ về khả năng tích lũy tài sản và may mắn trong tài chính. Nó giúp tuổi Ngọ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được tiền, hỗ trợ đắc lực cho các kế hoạch đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Trong khi đó, sao Thiên Hỷ chuyên chủ về các sự kiện vui mừng, hỷ tín như cưới hỏi, sinh con hoặc những cuộc hội ngộ bất ngờ. Sự xuất hiện của sao này mang lại không khí tươi vui, giúp tinh thần phấn chấn và thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ trở nên thăng hoa.

Tử vi học có nói, tháng 2 âm là giai đoạn thịnh vượng đầu tiên trong năm Bính Ngọ của tuổi Ngọ. Được sao Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp này sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối, công việc sẽ ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, càng về cuối tháng, vận may của con giáp tuổi Ngọ sẽ càng sáng rõ hơn, càng chăm chỉ sẽ càng rủng rỉnh tiền tiêu.

Con giáp tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, Bính Ngọ 2026 là một năm may mắn và tốt lành cho con giáp tuổi Thân. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh trong năm nay như Văn Xương, Tuế Điện, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến và làm giàu.

Theo tử vi, sao Văn Xương, Tuế Điện và Dịch Mã là các sao tốt cho công việc, giúp tuổi Thân có con đường công danh sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến rực rỡ. Với sự nhanh nhạy, thông minh của mình, con giáp này có thể sẽ làm nên nghiệp lớn.

Trong khi đó, có sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cụ thể, sao Nguyệt Đức là một đại phúc tinh mang năng lượng ôn hòa, chủ về sự từ thiện, nhân hậu và khả năng hóa giải mọi xung đột, mâu thuẫn. Sao này giúp con giáp tuổi Thân gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng có người giúp đỡ và giữ được sự bình yên, hạnh phúc trong gia đạo.

Sao Thiên Hỷ chủ về những tin vui, hỷ sự và không khí tươi vui trong cuộc sống, đặc biệt là chuyện cưới hỏi hay thêm người thêm của. Khi có sao này chiếu rọi, tinh thần bản mệnh luôn phấn chấn, giúp các mối quan hệ xã giao trở nên thuận lợi và thu hút thêm nhiều vận may bất ngờ.

Cũng giống như tuổi Ngọ, tháng 2 âm cũng là thời điểm để tuổi Thân tập trung hết các nguồn lực để kiếm tiền, làm giàu. Được quý nhân hỗ trợ, lại thêm trí thông minh, sự nhanh nhạy và nỗ lực của bản thân, tuổi Thân có thể trở thành con giáp giàu có và sung túc bậc nhất. Tháng 2 âm đã trôi qua được hơn một nửa, con giáp tuổi Thân hãy nắm bắt những cơ hội còn lại để củng cố nền tảng tài chính của mình thật vững vàng nhé.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dậu có quý nhân giúp sức nên sự nghiệp gặt hái nhiều thành công rực rỡ, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Long Đức, Thiên Giải, Thái Âm, Thiên Ất Quý Nhân, Hồng Loan, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về cả công việc lẫn cuộc sống tình cảm.

Trong tử vi, Long Đức là cát tinh chủ về sự nhân hậu, đức độ và lòng từ bi, giúp bản mệnh luôn giữ được tâm thế bình thản và sự lương thiện trong mọi hoàn cảnh. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Dậu sẽ được hóa giải tai ương, gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận, cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Giải, được gọi là "vị thần giải ách" chuyên trách việc cứu khốn phò nguy và làm giảm bớt sức tàn phá của các hung tinh chiếu mệnh.

Tiếp theo, sao Thái Âm là đại cát tinh chủ về sự phú quý, bất động sản và những thành tựu tài chính bền vững, cho thấy tuổi Dậu sẽ có một năm bội thu tài lộc.

Cuối cùng, sao Thiên Ất Quý Nhân được coi là vị thần bảo hộ quyền năng nhất, giúp bản mệnh gặp được những quý nhân có địa vị cao sẵn lòng nâng đỡ và chỉ đường dẫn lối cho bạn.

Nếu như tháng 2 âm là thời điểm để tuổi Ngọ và tuổi Thân hái ra tiền thì với tuổi Dậu, đây lại là lúc họ cần nhìn lại, thận trọng trong từng bước đi để tránh hao hụt ngân sách. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, tuổi Dậu không nên mạo hiểm trong việc đầu tư hoặc cho người khác vay tiền. Bên cạnh đó, họ cũng cần cân nhắc việc chi tiêu, tránh sa đà vào những thứ phù phiếm. Cuối cùng, con giáp này nên cẩn thận khi đi lại và chăm sóc bản thân thật tốt để giảm nguy cơ rủi ro, đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.