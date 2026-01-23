3 con giáp càng điềm tĩnh càng có lộc: Tháng cuối cùng của năm, tình – tài cùng khởi sắc

Theo tử vi phương Đông, tháng cuối cùng của năm là giai đoạn vận khí có sự chuyển pha rõ rệt . Sau một năm nhiều biến động, những con giáp biết giữ sự điềm tĩnh, không nóng vội, không hơn thua cảm xúc lại là nhóm đón lộc âm thầm nhưng bền vững .

Đặc biệt, có 3 con giáp càng sống chậm, càng mềm mỏng trong tháng này thì tình cảm khởi sắc, tài vận cũng dần mở ra , nhất là với người đã có gia đình hoặc đang gánh trách nhiệm lớn.

1. Tuổi Sửu: Điềm tĩnh trong nhà, tiền bạc ngoài cửa tự vào

Ảnh minh họa

Tháng cuối năm mang đến cho tuổi Sửu nhiều việc phải lo, từ công việc đến gia đình. Dễ phát sinh những va chạm nhỏ trong đời sống vợ chồng hoặc chuyện chi tiêu cuối năm khiến tâm lý căng thẳng.

Tử vi cho thấy, nếu tuổi Sửu biết kiềm chế cảm xúc , không tranh cãi đúng sai trong những chuyện nhỏ nhặt thì gia đạo sẽ nhanh chóng yên ổn. Khi không khí gia đình nhẹ đi, vận tài chính cũng theo đó mà khởi sắc. Tiền bạc trong tháng này không đến theo kiểu bất ngờ, nhưng lại là những khoản thu chắc tay , có thể từ thưởng cuối năm, công việc phụ hoặc sự hỗ trợ từ người thân.

Với người độc thân, sự điềm tĩnh giúp tuổi Sửu tạo được ấn tượng đáng tin cậy, dễ gặp đối tượng nghiêm túc, hướng về lâu dài.

2. Tuổi Mùi: Nhẹ lòng thì tình đến, bớt lo thì lộc về

Tuổi Mùi vốn sống tình cảm, nhưng cũng vì thế mà dễ suy nghĩ nhiều. Tháng cuối cùng của năm, nếu để cảm xúc chi phối, tuổi Mùi dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì chuyện tình cảm hoặc mối quan hệ gia đình.

Tử vi chỉ ra rằng, đây là thời điểm tuổi Mùi cần điềm tĩnh trước mọi quyết định , đặc biệt là trong tình duyên. Những ai đang trong mối quan hệ dễ xảy ra hiểu lầm nhỏ, nhưng nếu cả hai biết lắng nghe thay vì phản ứng gay gắt, mối quan hệ sẽ bước sang giai đoạn gắn kết hơn.

Về tài chính, khi tinh thần ổn định, tuổi Mùi sẽ có cơ hội cải thiện thu nhập. Một số khoản tiền tưởng chừng bế tắc lại được tháo gỡ vào phút chót. Gia đình yên ấm chính là yếu tố giúp tuổi Mùi giữ được lộc trong tháng này.

3. Tuổi Hợi: Im lặng đúng lúc, vận may tự tìm tới

Ảnh minh họa

Tháng cuối năm là giai đoạn tuổi Hợi dễ vướng thị phi hoặc lời ra tiếng vào nơi làm việc. Tuy nhiên, tử vi cho thấy càng im lặng, càng điềm tĩnh , tuổi Hợi lại càng tránh được rắc rối không đáng có.

Khi không bị cuốn vào tranh cãi, tuổi Hợi giữ được năng lượng tích cực, từ đó dễ gặp may mắn về tiền bạc. Tài lộc tháng này đến chậm nhưng đều, phù hợp để tích lũy hoặc chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi sang năm mới.

Trong chuyện gia đình, tuổi Hợi nên tránh mang áp lực bên ngoài về nhà. Khi biết giữ ranh giới cảm xúc, gia đạo sẽ yên ổn, vợ chồng dễ đồng thuận hơn trong các quyết định cuối năm. Với người độc thân, sự chín chắn của tuổi Hợi trong giai đoạn này lại trở thành điểm thu hút tự nhiên.

Điềm tĩnh là “chìa khóa giữ lộc”

Tử vi tháng cuối cùng của năm cho thấy, với 3 con giáp Sửu – Mùi – Hợi, điềm tĩnh không phải là chậm chạp , mà là cách giữ phúc. Khi tâm không loạn, mối quan hệ hài hòa, tài lộc tự khắc tìm đến.

Tháng cuối năm vì thế không cần quá vội vàng. Ai biết sống chậm lại, giữ hòa khí trong gia đình và các mối quan hệ xung quanh, người đó sẽ khép lại năm cũ trong sự đủ đầy cả về tiền bạc lẫn tình cảm.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm