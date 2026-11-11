3 chòm sao may mắn nhất ngày 12/11

Giữa mùa Bọ Cạp, người ta thường quen với những ngày nhiều suy tư, hay nghĩ sâu và ngại nói nhiều. Vì thế, một ngày như thứ Năm 12/11 giống như ô cửa sổ mở hé: Mặt Trăng đang ở cung Nhân Mã, vốn nổi tiếng với tinh thần phóng khoáng và thích mở rộng chân trời, nên tâm trạng chung dễ nhẹ nhõm hơn hẳn. Điểm sáng nhất của ngày nằm ở khoảng từ đầu giờ chiều đến gần tối theo giờ Việt Nam, khi Mặt Trăng lần lượt tạo góc thuận lợi với Sao Kim ở Thiên Bình, rồi với Sao Hỏa và Sao Mộc cùng ở Sư Tử. Hiểu đơn giản, đó là quãng thời gian cảm xúc dễ chịu, lời nói dễ vào tai người nghe và việc làm dễ có lực. Và đây là 3 chòm sao được hưởng nhiều lợi nhất.

Nhân Mã

Ngày 12/11, Mặt Trăng đang ở ngay trong cung của mình, nên Nhân Mã có cảm giác như được "về nhà": Tinh thần phấn chấn, nói chuyện có duyên, đi đến đâu cũng dễ khiến người đối diện mở lòng. Vùng vận nổi bật của chòm sao này là quý nhân và cơ hội mới. Cơ hội thường đến dưới dạng rất đời thường: Một người quen rủ tham gia dự án, một lời mời học khóa mới, hay một cuộc trò chuyện tình cờ mở ra hướng đi mà bạn chưa từng nghĩ tới.

Người đang chờ một câu trả lời quan trọng có thể nhận tin vào buổi chiều. Cũng vì tâm trạng đang cao hứng, Nhân Mã dễ gật đầu với mọi lời mời, rồi tối về mới thấy lịch kín hơn mình tưởng. Lời khuyên dành cho Nhân Mã là: Nhận lời có chọn lọc, trước khi gật đầu hãy hỏi rõ thời gian và quyền lợi để niềm hứng khởi không biến thành quá tải.

Sư Tử

Sao Hỏa và Sao Mộc cùng đang ở cung Sư Tử, và Mặt Trăng tạo góc thuận lợi với cả hai trong ngày 12/11. Với Sư Tử, đó giống như vừa có thêm sức, vừa có thêm vận. Vùng vận nổi bật của chòm sao này là công việc và sự ghi nhận. Một ý tưởng được nói ra đúng lúc có thể nhận được cái gật đầu của cấp trên, một dự án đang chững lại bỗng có người cùng gỡ, hoặc một thành quả âm thầm bấy lâu nay được ai đó nhìn thấy.

Người làm kinh doanh hay làm tự do có thể gặp khách hàng chủ động liên hệ. Chỉ có một điều cần nhớ: Sao Hỏa mang theo sự nóng vội, nên Sư Tử dễ muốn làm thật nhanh, nói thật thẳng. Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Nhận lời khen bằng sự khiêm tốn và nhắc tên cả những người đồng hành, vì cái bắt tay của đồng đội giữ được thành quả lâu hơn tiếng vỗ tay.

Thiên Bình

Thiên Bình là chòm sao do Sao Kim cai quản, và Sao Kim thì đang ở cuối quãng đi lùi, chuẩn bị quay đầu đi thuận vào cuối tuần. Trong ngày 12/11, Mặt Trăng lại tạo góc thuận lợi với Sao Kim nên những chuyện về tình cảm và các mối quan hệ của Thiên Bình có dịp nhẹ nhõm hơn. Đó có thể là tin nhắn của một người cũ hỏi han chân thành, một hiểu lầm kéo dài bỗng được gỡ chỉ bằng vài câu nói, hay một buổi hẹn bất ngờ mà ngồi lâu vẫn thấy dễ chịu.

Với người đã có đôi, ngày này hợp để cùng nhau ăn một bữa tối không vội. Người độc thân cũng có thể nhận được một lời mời thú vị, đừng vội từ chối chỉ vì ngại thay đổi. Lời khuyên dành cho Thiên Bình là: Nói ra điều mình nghĩ, nhẹ thôi, vì Thiên Bình hay giữ trong lòng để giữ hòa khí, nhưng một lời thật lòng nói bằng giọng dịu dàng đôi khi lại là thứ khiến mối quan hệ bền hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.