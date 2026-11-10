3 con giáp có lộc kinh doanh năm 2027: Người mở rộng cửa hàng, người có cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái

Năm 2027 không chỉ là câu chuyện ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn là thời điểm một số người bắt đầu thay đổi cách làm ăn. Có người đang kinh doanh nhỏ lẻ bỗng nhìn thấy cơ hội mở rộng, có người vốn chỉ làm công ăn lương lại phát hiện nghề tay trái cũng có thể mang về khoản thu đáng kể.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, năm Đinh Mùi 2027 mang đến những chuyển động đáng chú ý về tài lộc và công việc. Trong đó, ba con giáp sau đây có thể kỳ vọng vào những cơ hội kinh doanh mới. Tuy nhiên, lộc đến theo những cách khác nhau và muốn giữ được tiền, mỗi người vẫn cần một chiến lược phù hợp.

1. Tuổi Hợi: Có duyên với khách hàng, buôn bán nhỏ cũng có cơ hội phát triển lớn

Trong năm Đinh Mùi 2027, tuổi Hợi nằm trong nhóm tam hợp Hợi – Mão – Mùi, vì vậy thường được luận là có nhiều cơ hội thuận lợi về quan hệ hợp tác và phát triển công việc.

Với người tuổi Hợi đang kinh doanh, điểm sáng không nhất thiết nằm ở một thương vụ lớn mà có thể bắt đầu từ lượng khách hàng ổn định hơn. Một cửa hàng nhỏ có thêm khách quen, một người bán hàng online bắt đầu nhận được nhiều đơn giới thiệu, hay một dịch vụ vốn chỉ phục vụ người quen dần có thêm tệp khách mới.

Đáng chú ý, tuổi Hợi có thể tính đến việc mở rộng quy mô nếu hoạt động kinh doanh hiện tại đã có nền tảng tốt. Đó có thể là thuê thêm mặt bằng, bổ sung sản phẩm hoặc phát triển một kênh bán hàng mới. Tuy nhiên, mở rộng không đồng nghĩa với việc phải bỏ ra thật nhiều tiền ngay lập tức.

Điều tuổi Hợi cần tránh trong năm 2027 là tâm lý thấy người khác làm ăn phát đạt thì cũng muốn đầu tư bằng mọi giá. Có lộc kinh doanh là một chuyện, quản lý được dòng tiền lại là chuyện khác. Đặc biệt, những người kinh doanh hàng tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc sản phẩm phục vụ nhu cầu thường ngày có thể ưu tiên xây dựng uy tín và tỷ lệ khách quay lại.

Lời khuyên: Đừng vội mở cửa hàng thứ hai khi cửa hàng thứ nhất chưa vận hành ổn định. Một lượng khách trung thành đôi khi đáng giá hơn cả chiến dịch quảng cáo tốn kém.

2. Tuổi Mão: Nghề tay trái bất ngờ có cửa kiếm tiền, người có kỹ năng càng dễ tận dụng cơ hội

Nếu tuổi Hợi có triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh sẵn có thì tuổi Mão lại đáng chú ý ở khả năng biến sở thích, kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân thành tiền.

Cũng thuộc nhóm tam hợp với địa chi Mùi, tuổi Mão được dự báo có điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng và thử nghiệm hướng đi mới trong năm 2027.

Những người làm công việc sáng tạo, viết lách, thiết kế, làm đẹp, giảng dạy hoặc có tay nghề riêng có thể cân nhắc phát triển nghề phụ. Một người thích làm bánh có thể bắt đầu nhận đơn cuối tuần. Một nhân viên văn phòng giỏi ngoại ngữ có thể nhận thêm công việc dịch thuật. Người có kinh nghiệm chuyên môn cũng có thể thử cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc đào tạo trong phạm vi năng lực của mình.

Điểm thú vị của vận trình tuổi Mão năm 2027 nằm ở chỗ nguồn thu mới không nhất thiết xuất hiện từ một ý tưởng quá lớn. Đôi khi, thứ người khác sẵn sàng trả tiền lại chính là kỹ năng mà bản thân vẫn sử dụng mỗi ngày.

Dù vậy, tuổi Mão cũng cần phân biệt rõ giữa công việc có khả năng sinh lời và sở thích chỉ khiến mình tiêu thêm tiền. Đừng đầu tư quá nhiều thiết bị, nguyên liệu hay chi phí quảng cáo trước khi xác định được nhu cầu thực tế của khách hàng.

Lời khuyên: Hãy thử kiếm được khoản tiền đầu tiên từ nghề tay trái trước khi nghĩ đến chuyện biến nó thành công việc toàn thời gian. Một nguồn thu nhỏ nhưng đều đặn vẫn đáng quý.

3. Tuổi Ngọ: Có cơ hội gặp đối tác tốt, làm ăn biết hợp sức dễ tiến xa

Năm 2027 là năm Đinh Mùi, trong khi Ngọ và Mùi thuộc nhóm lục hợp theo quan niệm địa chi. Vì thế, tuổi Ngọ thường được đánh giá có triển vọng thuận lợi về quan hệ, hợp tác và phát triển công việc trong năm này.

Nếu tuổi Hợi nổi bật ở khả năng giữ khách, tuổi Mão có duyên với nghề tay trái thì tuổi Ngọ lại có thể tìm thấy cơ hội thông qua những mối quan hệ làm ăn.

Một người có sản phẩm tốt nhưng chưa biết cách tiếp thị có thể gặp được người hỗ trợ bán hàng. Một chủ cửa hàng nhỏ có thể tìm được nhà cung cấp phù hợp hơn. Người đang kinh doanh dịch vụ cũng có khả năng mở rộng tệp khách thông qua hợp tác với những cá nhân hoặc đơn vị có cùng đối tượng khách hàng.

Tuy nhiên, đây cũng là năm tuổi Ngọ cần tỉnh táo trước những lời mời góp vốn hoặc hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Không phải mối quan hệ tốt nào cũng phù hợp để trở thành đối tác kinh doanh. Tiền bạc càng liên quan đến người quen càng cần thỏa thuận minh bạch.

Đối với người tuổi Ngọ đang có ý định khởi nghiệp, năm 2027 có thể là dịp phù hợp để kiểm nghiệm ý tưởng ở quy mô nhỏ, thay vì dồn toàn bộ vốn liếng vào một kế hoạch chưa được thị trường chứng minh.

Lời khuyên: Chọn đúng người hợp tác quan trọng không kém chọn đúng sản phẩm. Làm ăn muốn lâu dài phải rõ ràng từ chuyện chia lợi nhuận đến trách nhiệm của mỗi bên.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.