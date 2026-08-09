3 chòm sao may mắn nhất ngày 10/8

Ngày 10/8, Mặt Trăng trở về đúng cung nhà của mình là Cự Giải, một vị trí được xem là mạnh nhất có thể có đối với Mặt Trăng, vì đây chính là cung mà Mặt Trăng làm chủ. Trong khi đó, ánh sáng của Mặt Trăng lúc này chỉ còn khoảng 5 đến 7 phần trăm, mỏng nhất kể từ đầu chu kỳ, gần như chìm hẳn vào bóng tối trước khi tái sinh. Chỉ còn hai ngày nữa, đúng ngày 12/8, Mặt Trăng sẽ hội cùng Mặt Trời tại cung Sư Tử, tạo nên một kỳ nhật thực toàn phần được giới yêu thiên văn mong chờ suốt cả năm.

Cự Giải là một trong ba cung thuộc nhóm nguyên tố Nước, cùng với Bọ Cạp và Song Ngư tạo thành thế tam hợp, ba cung cộng hưởng mạnh nhất cho nhau trên vòng hoàng đạo. Sự kết hợp giữa việc Mặt Trăng về đúng nhà mình và thời khắc tối nhất trước một sự kiện lớn khiến ngày 10/8 trở thành một ngày rất đặc biệt đối với nhóm Nước, không phải để hành động, mà để chuẩn bị thật kỹ cho điều sắp tới. Ba chòm sao Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư vì vậy được xem là may mắn nhất trong ngày này, mỗi cung chuẩn bị theo một cách riêng.

Cự Giải

Là cung đang được Mặt Trăng ngự trị ngay tại nhà mình, Cự Giải nhận trọn vẹn nguồn năng lượng sâu sắc nhất của ngày. Ngày 10/8, cảm xúc và các mối quan hệ gia đình của Cự Giải dễ được xoa dịu một cách rõ rệt, có thể là một buổi tối quây quần bên người thân sau nhiều ngày bận rộn, một cuộc gọi về nhà giúp vơi đi lo lắng đã mang theo lâu nay, hoặc đơn giản là cảm giác an toàn hiếm có khi ở trong không gian quen thuộc của riêng mình.

Đây là ngày để Cự Giải nạp lại năng lượng trước khi bước vào một giai đoạn mới nhiều thay đổi. Lời khuyên dành cho Cự Giải là: Đừng ép bản thân phải năng động hay quyết đoán trong ngày này, cho phép mình nghỉ ngơi và được chăm sóc chính là cách chuẩn bị tốt nhất cho những gì sắp tới.

Bọ Cạp

Là người bạn tam hợp Nước, Bọ Cạp cảm nhận rõ nhất sự thôi thúc phải buông bỏ trước khi một chương mới bắt đầu. Ngày 10/8, Bọ Cạp dễ có một quyết định dứt khoát với điều gì đó đã không còn phù hợp, có thể là ngừng chờ đợi một câu trả lời đáng lẽ nên đến từ lâu, dọn dẹp lại một mối quan hệ chỉ còn mang tính hình thức, hoặc âm thầm khép lại một dự án cũ để dồn sức cho điều lớn hơn phía trước.

Năng lượng của ngày rất hợp để nhìn thẳng vào điều mình đã né tránh. Lời khuyên dành cho Bọ Cạp là: Cứ để bản thân buông bỏ những gì cần buông trong ngày này, vì chỉ hai ngày nữa, nhật thực tại Sư Tử sẽ mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới mà Bọ Cạp cần đủ nhẹ nhõm để bước vào.

Song Ngư

Là người bạn tam hợp Nước còn lại, Song Ngư nhạy cảm nhất với những tín hiệu vô hình đang âm thầm báo trước một điều lớn sắp xảy ra. Ngày 10/8, Song Ngư dễ có những giấc mơ sống động hoặc linh cảm rõ rệt hơn ngày thường, có thể là một ý tưởng sáng tạo bất chợt thành hình trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, một cảm giác không thể lý giải nhưng lại đúng về một người hoặc một việc sắp xảy ra, hoặc đơn giản là mong muốn được ở một mình để lắng nghe chính mình nhiều hơn.

Đây là ngày mà trực giác của Song Ngư đáng tin hơn bất kỳ phân tích nào. Lời khuyên dành cho Song Ngư là: Hãy ghi lại những gì cảm nhận được trong ngày này, dù chưa rõ ràng ngay lúc này, nhưng có thể sẽ trở nên rất ý nghĩa khi nhìn lại sau nhật thực sắp tới.

Nhìn chung, ngày 10/8 là ngày mà cả tam hợp Nước cùng bước vào một giai đoạn chuẩn bị đặc biệt, không phải để bung ra, mà để lắng lại thật sâu trước khi đón nhận một khởi đầu lớn. Cự Giải chăm sóc cảm xúc và gia đình, Bọ Cạp buông bỏ điều đã cũ, Song Ngư lắng nghe trực giác của chính mình, cả ba đều đang âm thầm dọn chỗ cho điều sắp đến. Đây cũng là điều đặc biệt khi Mặt Trăng về đúng nhà mình ngay tại thời khắc tối nhất của chu kỳ, một sự trùng hợp không phải lúc nào cũng có. Ba chòm sao Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư có thể tận dụng ngày này để nghỉ ngơi đúng nghĩa, khép lại điều còn dang dở, và tin vào cảm nhận của chính mình nhiều hơn là lý trí. Bóng tối trước bình minh không phải điều đáng sợ, mà là bước đệm cần thiết cho một khởi đầu rực rỡ hơn sắp tới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.