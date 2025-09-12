3 cặp "phim giả tình thật" hot nhất showbiz đã tan: Độ phũ của 2 mỹ nhân này cộng lại cũng chào thua độ lụy của "em gái quốc dân"!

Tại showbiz Trung Quốc, mối quan hệ "phim giả tình thật" của các ngôi sao cực phẩm, danh tiếng hàng đầu luôn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông lẫn công chúng. Tuy nhiên, khi tình yêu từ màn ảnh bước ra đời thực, không mấy đôi "tinh hoa hội tụ" trong showbiz có cái kết viên mãn. Và khi năm thanh lọc số 9 kết thúc cũng là lúc 3 cặp sao "phim giả tình thật" thế hệ mới hot nhất Cbiz này tan tành. Trong đó, nếu như Tống Dật và Chung Sở Hy đều phũ phàng dứt tình, xóa sạch mọi dấu vết về bạn trai ngay sau khi chia tay thì Quan Hiểu Đồng lại bi lụy đến mức gây kinh ngạc khi kết thúc cuộc tình với Lộc Hàm.

1. Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm

Mối quan hệ bất ổn của Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm làm tâm điểm bàn tán của cả showbiz Trung Quốc từ đầu năm đến nay. "Đỉnh lưu làng nhạc" và "em gái quốc dân" công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích.

Đến ngày 22/2 vừa qua, MXH Weibo lan truyền thông tin Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay. Theo blogger giải trí hàng đầu, cặp sao đã âm thầm đường ai nấy đi, chấm dứt chuyện tình 7 năm vào tháng 12/2024, nhưng chưa công bố với công chúng. Tuy nhiên, Quan Hiểu Đồng đã đăng bài thông báo kết thúc mối quan hệ với Lộc Hàm trong vòng tròn bạn bè trên ứng dụng Wexin. Trước tin đồn chia tay ầm ĩ, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm kiên quyết không phản hồi.

Thông tin Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm chia tay đã lan truyền khắp Cbiz từ tháng 2

Song, ai cũng nhận ra mối quan hệ xa cách, không còn gặp nhau hay tương tác trên MXH của họ. Vào lễ Thất tịch năm nay (7/7 Âm lịch, hay còn gọi là Lễ Tình nhân của Trung Quốc), cặp đôi đình đám mỗi người một ngả. Đặc biệt là ngày 20/4 vừa qua, Quan Hiểu Đồng không hề chúc mừng sinh nhật Lộc Hàm. Bất chấp việc 9 triệu người chầu chực từ đêm đến sáng để ngóng trông, mỹ nhân 9X im lặng một cách lạ lùng, không gửi gắm tình cảm tới bạn trai như cô luôn làm trong 7 năm trước đó.

Đến ngày 5/9, Quan Hiểu Đồng phá vỡ sự im lặng với chia sẻ được cho là ngầm xác nhận đã chia tay Lộc Hàm. Trên show Vương Bài Đối Vương Bài, nữ diễn viên sinh năm 1997 cho biết cô đã nghe đi nghe lại bài hát Cứ Để Cơn Mưa Này Rơi hơn 100 lần. Ca khúc Cứ Để Cơn Mưa Này Rơi vốn là "thánh ca chia tay", nói về sự buông bỏ 1 cuộc tình đã qua. Tiết lộ của Quan Hiểu Đồng khiến tất cả nghệ sĩ trong chương trình đều kinh ngạc, bất ngờ. Khi có người hỏi lý do nghe đi nghe lại bản nhạc buồn này hàng trăm lần, cô không trả lời.

Giữa tin chia tay Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng bất ngờ chia sẻ cô đã nghe 1 bài nhạc buồn về sự kết thúc hơn 100 lần, khiến ai cũng hoang mang

Cư dân mạng cho rằng với thái độ của Quan Hiểu Đồng, chuyện tình của nữ diễn viên và Lộc Hàm xem như đã hết hy vọng và sẽ không có 1 đám cưới nào của họ diễn ra. Hậu chia tay, Quan Hiểu Đồng được cho là đã vô cùng bi lụy, đau khổ.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp đôi chia xa sau 7 năm yêu bởi họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực để đến với nhau. Mối tình của cặp đôi vốn từng không được công chúng ủng hộ, đặc biệt người hâm mộ của Lộc Hàm tỏ thái độ phản đối cực kỳ gay gắt. Thậm chí có fan cuồng quá khích còn tự tử để gây sức ép, buộc đôi trai tài gái sắc phải chia xa. Bản thân Quan Hiểu Đồng cũng liên tục bị chỉ trích dữ dội, từ nàng "khuê nữ quốc dân" được người người nhà nhà yêu mến, bất ngờ trở thành "chị dâu" showbiz vạn người ghét, chỉ thở thôi cũng bị mắng.

Cuộc tình của cặp "đỉnh lưu" và "em gái quốc dân" đã kết thúc sau 7 năm

2. Tống Dật - Bạch Kính Đình

Hot không kém Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm là cặp tình nhân "chị - em" Tống Dật và Bạch Kính Đình. Cặp đôi hơn kém nhau 4 tuổi này lộ chuyện hẹn hò vào tháng 11/2022. Thời điểm đó, họ đang cùng quay bộ phim Trường Phong Độ. Theo nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ, Bạch Kính Đình và Tống Dật đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả 2 đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của cha mẹ.

Tuy nhiên, vào ngày 9/9, cư dân mạng phát hiện Tống Dật đã bỏ theo dõi tài khoản MXH của Bạch Kính Đình. Nữ diễn viên sinh năm 1989 còn lần đầu tiên "phá lệ" xào couple với nam diễn viên Thừa Lỗi - bạn diễn của cô trong Dữ Tấn Trường An. Không chỉ vậy, khi chủ đề "Tống Dật bị hỏi bao giờ cưới Bạch Kính Đình" bất ngờ leo hot search, phía nữ diễn viên liền lên tiếng khẳng định cô vẫn độc thân, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Động thái chối bỏ mối quan hệ với Bạch Kính Đình của Tống Dật được tờ QQ và nhiều trang báo giải trí khác của Trung Quốc nhận định là lời xác nhận chia tay của mỹ nhân cổ trang này.

Tống Dật không chỉ bỏ theo dõi trang cá nhân của Bạch Kính Đình, còn khẳng định với công chúng rằng cô đang độc thân

Từ tháng 5, nghi vấn Tống Dật và Bạch Kính Đình rạn nứt đã râm ran trong showbiz. Bạch Kính Đình được cho là bỏ Tống Dật để theo đuổi "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam. 1 số nguồn tin cho biết Tống Dật đã cảm nhận được sự thay lòng của bạn trai. Trong quá trình Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam quay Khó Dỗ Dành, người đẹp cổ trang thường xuyên đến phim trường thăm nom, "khẳng định chủ quyền".

Đầu năm nay, Tống Dật liên tục đăng đồ đôi, ẩn ý công khai chuyện tình cảm với Bạch Kính Đình. Tuy nhiên, nhà trai lại hờ hững và tỏ thái độ không muốn danh chính ngôn thuận thừa nhận Tống Dật là bạn gái của mình. Vụ việc khiến tình cảm của cả 2 gặp trục trặc và cuối cùng "đường ai nấy đi" trong âm thầm. Dù chưa thể xác thực, song thông tin này đã khiến Bạch Kính Đình mang tiếng bạc tình, đối xử tệ với Tống Dật.

Theo netizen, dù lý do tan vỡ của Bạch Kính Đình và Tống Dật là gì đi nữa, thì việc cặp sao "vụng trộm không thể giấu" này chia tay cũng là 1 tiếc nuối lớn đối với showbiz Hoa ngữ.

Có thông tin cho biết Bạch Kính Đình đã chia tay bạn gái yêu 3 năm - Tống Dật để theo đuổi "nữ thần" Chương Nhược Nam

3. Chung Sở Hy và Hầu Văn Nguyên

Mùng 5 Tết Nguyên đán 2024 cũng là Valentine - Lễ tình nhân, showbiz Hoa ngữ chào đón cặp đôi màn ảnh mới chính thức xác nhận yêu nhau là Chung Sở Hy và Hầu Văn Nguyên. Trên trang Instagram, 2 diễn viên đều đăng tải hình ảnh chụp cùng nhau vô cùng thân mật và nồng thắm trong phòng gym, như 1 cách "đánh dấu chủ quyền" khiến dân tình thích thú. Chung Sở Hy và Hầu Văn Nguyên nảy sinh tình cảm khi tham gia phim Nếu Bôn Ba Là Cuộc Sống Của Tôi.

Thế nhưng, vào ngày 8/9, Chung Sở Hy đã xóa bài đăng công khai mối quan hệ với nam diễn viên Hầu Văn Nguyên. Cả năm nay hai người cũng không còn xuất hiện cùng nhau. Ngay lập tức tờ Sina đi tìm hiểu và biết được Chung Sở Hy và Hầu Văn Nguyên đã lặng lẽ chia tay vài tháng qua. Lý do "đứt gánh giữa đường" của cặp sao có visual cực phẩm này không được nguồn tin thân cận tiết lộ.

Chung Sở Hy và Hầu Văn Nguyên đã "đường ai nấy đi"



