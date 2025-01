3 bức ảnh trong ngày đón đâu để lộ thái độ nhà chồng hào môn với MC Mai Ngọc

Sau khi thực hiện lễ dạm ngõ và đăng ký kết hôn, Mai Ngọc cùng chồng thiếu gia Quốc Thắng tiếp tục tổ chức lễ đón dâu. Trong ngày trọng đại, nữ MC diện áo dài thanh lịch, khoe nhan sắc mỹ miều. Với các đám cưới sao Việt, ngoài màn lộ diện của cô dâu chú rể thì chi tiết thu hút sự quan sát, bàn tán của netizen chính là thái độ mẹ chồng - nàng dâu. Với Mai Ngọc, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, nên nhất cử nhất động trong lần tái hôn này đều gây tò mò.

Dựa vào vài khoảnh khắc trong ngày đón dâu, công chúng phần nào thấy được biểu hiện của nhà chồng Mai Ngọc. Theo đó, Mai Ngọc cho biết mẹ chồng chính là người đầu tư dàn sính lễ công phu, sang trọng đến đón cô. Nhìn bức ảnh những mâm lễ được sắp xếp ngay ngắn, giữa không gian đầy hoa tươi cũng đã biết mẹ chồng Mai Ngọc đặt nhiều tình cảm cho lễ cưới này.

Bức ảnh đầu tiên thể hiện thái độ nhà chồng với Mai Ngọc chính là việc mẹ thiếu gia chuẩn bị lễ vật, trang trí nhà cửa tươm tất

Tiếp đến, bức ảnh thứ 2 để lộ rõ hơn quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chính là nữ MC nở nụ cười tươi rói khi được mẹ của thiếu gia Bắc Giang ôm vào lòng. Không chỉ thế, ở khoảnh khắc thứ 3, mẹ chồng của Mai Ngọc còn đưa con dâu lên không gian gia tiên để thắp hương. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa như một sự trân trọng, công nhận Mai Ngọc chính là thành viên mới của gia đình.

Mai Ngọc cho biết chuyện tình cảm của cô và ông xã được 2 mẹ ủng hộ, đồng hành suốt thời gian qua. "Khi kết hôn người ta nói nhiều về tình yêu nam nữ, mà quên mất để có cô dâu, chú rể là những người mẹ luôn ở phía sau, là hậu phương mọi bề", Mai Ngọc khéo léo cảm ơn gia đình 2 bên.

Khoảnh khắc thứ 2 là Mai Ngọc được mẹ chồng ôm trọn trong vòng tay khi bước vào cánh cửa hào môn

Mẹ và mẹ chồng của Mai Ngọc đích thân đưa 2 con ra mắt gia tiên

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Mai Ngọc tiết lộ mẹ ruột cô từng buồn, sụt cân do con gái gặp những biến cố trong cuộc sống. Cô nhắn nhủ xúc động: "Cả thanh xuân, tuổi trẻ, mẹ chị đẻ đúng một cô con gái, dành hết bao nhiêu yêu thương, dù ngày mưa hay ngày nắng, mẹ cũng luôn bên cạnh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào từ lúc con đi học cho đến khi con đi làm. Luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để con lớn lên và sống với ước mơ của mình. Con biết có những lúc vì nỗi buồn của con mà mẹ mất ngủ sụt cả 10 kg trong chỉ vài tuần, mẹ không khóc, không than vì sợ càng áp lực lên con. Mẹ chỉ hàng ngày động viên, nhẹ nhàng bên cạnh cổ vũ. 35 tuổi con thấy mình thật may mắn vì luôn có mẹ bên cạnh, không chỉ là mẹ mà còn là một người chị, một người bạn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu".

Mẹ của Mai Ngọc cũng có những khoảnh khắc thân thiết với con rể

Mai Ngọc kết thúc cuộc hôn nhân 17 năm vào năm 2023 nhưng đến tháng 4/2024 mới chính thức công khai trên mạng xã hội. Nữ MC và chồng thứ 2 đăng ký kết hôn vào cuối tháng 11/2024, tổ chức lễ cưới ở quê đàng trai vào cuối tháng 12/2024. Thời gian qua, Mai Ngọc lộ nhiều hint đang có tin vui. Hiện tại, theo nguồn tin của chúng tôi, Mai Ngọc đã nghỉ việc để dưỡng thai em bé đầu lòng.

Không chỉ được mẹ chồng dành tình cảm, họ hàng bên chồng cũng xếp hàng, bắn pháo chào mừng Mai Ngọc

Trong lễ dạm ngõ, mẹ chồng tặng vòng vàng cho Mai Ngọc