3 anh chị em ruột có gen visual đỉnh nhất Việt Nam: 360 độ góc nào cũng hoàn mỹ, netizen đòi bảo tồn gấp

Trong làng điện ảnh Việt, hiếm có gia đình nào vừa tạo được dấu ấn mạnh mẽ về chuyên môn, vừa gây chú ý bởi gen visual như bộ ba anh chị em Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn và Tawny Trúc Nguyễn. Charlie Nguyễn ghi dấu với vai trò đạo diễn - nhà sản xuất “mát tay”, Johnny Trí Nguyễn là biểu tượng của dòng phim hành động, còn Tawny Trúc Nguyễn là mắt xích quan trọng phía sau hậu trường. Bên cạnh sự nghiệp, cả ba còn sở hữu diện mạo cuốn hút theo cách rất riêng, khiến công chúng không khỏi xuýt xoa khi chiêm ngưỡng giao diện cực phẩm của 3 nghệ sĩ.

Anh cả Charlie Nguyễn (tên thật Nguyễn Chánh Trực, sinh năm 1968) là một trong những đạo diễn - nhà sản xuất có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Sang Mỹ định cư từ đầu thập niên 1980, anh sớm tiếp cận môi trường làm phim chuyên nghiệp trước khi trở về Việt Nam và ghi dấu ấn với hàng loạt dự án. Bước ngoặt sự nghiệp của Charlie là Dòng Máu Anh Hùng, bộ phim quy tụ em trai Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân. Dù không thắng lớn về doanh thu thời điểm ra mắt, tác phẩm này về sau lại được xem là nền móng cho dòng phim hành động hiện đại của Việt Nam.

Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu với loạt phim ăn khách như Để Mai Tính, Tèo Em, Chàng Vợ Của Em hay vai trò sản xuất của Em Chưa 18. Anh từng được xem là “bảo chứng doanh thu” của phòng vé Việt một thời. Dù từng có cơ hội làm việc tại Hollywood với các dự án lớn như Ngọa Hổ Tàng Long 2, Charlie Nguyễn thừa nhận môi trường này không mang lại sự thỏa mãn. Anh dần quay về tập trung cho hãng phim Chánh Phương Films, đứng sau nhiều dự án như Bẫy Rồng, Bụi Đời Chợ Lớn, Hồn Papa Da Con Gái…

Ở giai đoạn gần đây, Charlie Nguyễn chuyển hướng sang đầu tư, sản xuất và đào tạo biên kịch - đạo diễn. Anh cũng vừa hợp tác cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong dự án Đại Tiệc Trăng Máu 8, đạt doanh thu 30 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại.

Johnny Trí Nguyễn (sinh năm 1974) sang Mỹ từ nhỏ, anh từng hoạt động với vai trò cascadeur tại Hollywood, góp mặt trong nhiều bom tấn như Spider-Man, Spider-Man 2, We Were Soldiers hay Starship Troopers 2. Với nền tảng võ thuật vững chắc, Johnny còn ghi dấu ấn tại châu Á qua Tom-Yum-Goong. Trở về Việt Nam, anh nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng phim hành động với loạt tác phẩm như Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng, Nụ Hôn Thần Chết, Tèo Em…

Không chỉ diễn xuất, Johnny Trí Nguyễn còn tham gia dàn dựng hành động, góp phần nâng tầm các pha võ thuật trong phim Việt. Sau Fan Cuồng (2016), anh tạm rút khỏi màn ảnh, tập trung vào võ thuật, điều hành võ đường Liên Phong và phát triển giải đấu MMA riêng. Sắp tới, nam diễn viên sẽ tái xuất với dự án Hộ Linh Tráng Sỹ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, đồng thời cùng anh trai ấp ủ kế hoạch thực hiện Dòng Máu Anh Hùng 2.

Ít xuất hiện trước truyền thông hơn hai người em trai, nhưng Tawny Trúc Nguyễn lại là nhân tố quan trọng phía sau nhiều dự án điện ảnh. Cô sang Mỹ từ năm 11 tuổi, tốt nghiệp ngành kế toán tại Cal State Fullerton trước khi “bị” hai anh em kéo vào con đường làm phim. Tawny từng tham gia sản xuất các dự án như Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng, Bụi Đời Chợ Lớn, đồng thời có một số lần xuất hiện ngắn trên màn ảnh. Đáng chú ý, cô từng vào vai nữ sát thủ trong Bẫy Rồng, phân cảnh chỉ vài giây nhưng đủ để gây ấn tượng với tạo hình cá tính.

Dù hoạt động chủ yếu phía sau máy quay, Tawny vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi visual sắc sảo, mang nét đẹp lai hiện đại, khác biệt so với hình ảnh truyền thống. Không có quá nhiều thông tin về Tawny Trúc Nguyễn nhưng nhan sắc của cô vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng mọt phim quốc nội.