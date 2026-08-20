28 nữ sinh bước vào chặng nước rút Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 với thông điệp "Mỹ sinh vạn tượng"

Sáng 20/8, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), vòng chung khảo cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 diễn ra trọn vẹn với sự góp mặt của 28 thí sinh xuất sắc nhất.

Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội thuộc DST Entertainment, thu hút sự theo dõi của báo giới, đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng cùng hàng triệu sinh viên trên cả nước. Đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 23/8, cũng tại TP.HCM.

Điểm nóng của buổi sáng nằm ở phần thi Tuyên ngôn thế hệ mới dành cho top 7. Các thí sinh phải trả lời một đề bài không hề dễ chịu với người ở tuổi đôi mươi: chúng ta thường ca ngợi những người hùng thay đổi thế giới, nhưng nếu chỉ là một người bình thường, bạn sẽ làm gì để thế giới tốt đẹp hơn. Câu hỏi buộc các cô gái bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc về lý tưởng sống, và phần diễn thuyết của top 7 nhận được sự tán thưởng từ hội đồng giám khảo lẫn khán giả tại nhà thi đấu. Trước đó, top 28 nhận dải sash từ host Dược sĩ Tiến và siêu mẫu Thanh Hằng, rồi bước vào phần thi Trang phục cách tân với những thiết kế đặt nét đẹp truyền thống cạnh hơi thở đương đại.

Lấy chủ đề xuyên suốt "Mỹ sinh vạn tượng", chương trình năm nay tôn vinh một vẻ đẹp không nằm ở sự giống nhau mà ở khả năng tạo nên muôn điều khác biệt. 28 thí sinh được ban tổ chức giới thiệu như đại diện cho thế hệ sinh viên mới, sau hành trình đi tìm bản ngã qua bốn lăng kính Chân, Minh, Định, Nhân.

Phần nghệ thuật được giao hẳn cho sinh viên với sáu tiết mục do các câu lạc bộ, đội văn nghệ của sáu trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM dàn dựng. CLB Văn nghệ Xung kích CKT (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) mở màn bằng mashup Tiếng Việt, Người Việt Nam và Việt Nam Kiêu Hãnh cho chủ đề "Bản sắc". CLB Văn hóa Nghệ thuật (ĐH Sư phạm TP.HCM) mang đến Màu Xanh cho "Tri thức", Đội Văn nghệ Xung kích UFM (ĐH Tài chính - Marketing) thể hiện Giằng Buồm Khát Vọng. Ba mảnh ghép còn lại thuộc về CLB PNT WINGS (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) với Hoa Lửa, Đội Biểu diễn Nghệ thuật NST (ĐH HUTECH) với Dệt Bước Tương Lai và Đội Văn nghệ Sinh viên Trường Cao đẳng Sài Gòn với Hoa Nở Giữa Trời.

Hội đồng giám khảo mùa này gồm doanh nhân Nguyễn Thị Thúy Nga, doanh nhân Phạm Kim Dung, CEO Trần Việt Bảo Hoàng, host kiêm nhà sản xuất Dược sĩ Tiến và siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng. Sự kiện có sự tham dự của ông Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cùng hai Phó ban tổ chức là ông Nguyễn Duy Hưng và ông Nguyễn Văn Đức. Á khôi 1 Nguyễn Thị Phương Thanh cũng có mặt.

Mùa 2026 đánh dấu nhiều thay đổi trong cách vận hành. Ban tổ chức bỏ hẳn phần truyền hình thực tế, thay bằng các lớp đào tạo kỹ năng nói trước công chúng và xử lý tình huống. Dược sĩ Tiến nói drama vốn được khán giả ưa thích ở các show thực tế không phù hợp với sân chơi dành cho sinh viên, và anh không muốn hình ảnh thí sinh bị khai thác để đổi lấy lượt xem. Tiêu chuẩn chiều cao cũng hạ xuống 1m62.

Cuối tháng 7, Dược sĩ Tiến tiết lộ rằng vương miện năm nay có giá chưa tới 24 triệu đồng, bởi giá trị của nó không nằm ở lượng kim cương mà ở hành trình của người đội.

Nguồn lực được chuyển sang học bổng và tủ sách tặng sinh viên khó khăn, tương tự mùa 2024 với 933 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất. Tân hoa khôi sẽ nhận 200 triệu đồng, á khôi 1 và á khôi 2 lần lượt nhận 150 triệu và 100 triệu đồng.

Ảnh: BTC cung cấp

PV