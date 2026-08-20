Nụ cười rợn người của Minh Hằng

Sau nhiều ngày khiến khán giả tò mò với poster đầu tiên chỉ hé lộ hình bóng nhân vật, Mẹ Mìn cuối cùng cũng chính thức vén màn. Ngày 20/8, nhà sản xuất tung first-look poster, xác nhận gương mặt đứng sau nhân vật được đồn đoán bấy lâu chính là Minh Hằng. Không còn là một cái tên đáng sợ tồn tại trong lời dọa trẻ con, Mẹ Mìn nay đã có diện mạo cụ thể trên màn ảnh và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tạo hình quá khác lạ của nữ diễn viên.

Tạo hình của Minh Hằng trong Mẹ Mìn

First-look poster gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên khi đặt Minh Hằng ở vị trí trung tâm. Nữ diễn viên xuất hiện trong áo dài, chuỗi hạt và chiếc nón lá đen, nổi bật giữa gam màu đỏ - đen ma mị. Gương mặt được đặt chính diện, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính cùng đôi môi đỏ tạo nên cảm giác vừa quyến rũ vừa bất an.

Đặc biệt, nụ cười của Minh Hằng mới là chi tiết khiến người xem rợn người. Không cần máu me hay những hình ảnh hù dọa trực diện, chỉ một biểu cảm tưởng như rất nhẹ trên gương mặt cũng đủ khiến nhân vật trở nên khó đoán. Tạo hình này phần nào gợi nhớ đến cách poster Maleficent từng lấy vẻ đẹp bí ẩn và quyền lực của nữ nhân vật làm tâm điểm, nhưng Mẹ Mìn vẫn có dấu ấn riêng nhờ những biểu tượng đậm chất Việt như nón lá đen và dải lụa đỏ.

Gợi nhớ đến Maleficent huyền thoại

Poster gần như không hé lộ câu chuyện của phim mà đặt toàn bộ sức nặng vào tạo hình và thần thái của Minh Hằng. Vì thế, một loạt câu hỏi lập tức được đặt ra: Mẹ Mìn thực sự là phản diện? Đây là một nhân vật sở hữu quyền năng kỳ bí? Hay phía sau hình tượng đáng sợ ấy còn có một câu chuyện khác?

Điểm đáng chờ đợi nằm ở việc Mẹ Mìn không đơn thuần muốn tái hiện một nhân vật kinh dị quen thuộc, mà có tham vọng đưa một hình tượng từng tồn tại trong ký ức truyền miệng của người Việt bước vào thế giới kỳ ảo trên màn ảnh rộng. Áo dài, nón lá, chuỗi hạt hay sắc đỏ vốn rất quen thuộc được đặt trong không gian mang màu sắc cổ tích đen tối, tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa kỳ quái.

Từ một cái tên mà hầu như ai cũng từng nghe nhưng chưa ai thực sự biết trông như thế nào, Mẹ Mìn đang có cơ hội trở thành một hình tượng mới của điện ảnh Việt. Và với việc lựa chọn Minh Hằng cho vai diễn trung tâm, bộ phim cũng trao cho nữ diễn viên cơ hội tiếp tục mở rộng giới hạn của bản thân sau nhiều năm hoạt động.

Bên cạnh Minh Hằng, Mẹ Mìn còn quy tụ dàn diễn viên gồm Rima Thanh Vy, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Phát La, Đại Nghĩa.... Sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc với một câu chuyện được xây dựng từ hình tượng dân gian hứa hẹn tạo nên một màu sắc khá khác biệt trên đường đua phim Việt.

Với first-look poster lần này, bộ phim mới chỉ hé lộ một phần rất nhỏ về thế giới của Mẹ Mìn nhưng đã đủ tạo tò mò về nhân vật cũng như màn hóa thân của Minh Hằng. Nếu tạo hình là lời giới thiệu đầu tiên, khán giả có lẽ sẽ còn phải chờ trailer để biết đằng sau nụ cười đáng sợ ấy thực sự là một “Mẹ Mìn” như thế nào.

Phim dự kiến chính thức ra rạp vào 23/10/2026.