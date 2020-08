27 địa phương thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sắp tới là những tỉnh nào và Hà Nội sẽ được tổ chức thi ở đâu?

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã có những phương án chuẩn bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 cho những thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/9.

Ở đợt thi này, thời gian dự kiến diễn ra từ 2-4/9 với 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước, trước đó 97% thí sinh đã dự thi đợt 1). Bao gồm các thí sinh dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Hà Nội có 7 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2, trong đó có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tự do.

Dự kiến, điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hà Nội sẽ được đặt tại Trường Trung học phổ thông Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).

Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.



Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi. Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.



Ngày 28/8 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã lùi một số mốc thời gian trong lịch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục mầm non. Theo đó, lịch xét tuyển đợt 1 xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ lùi tối đa 7 ngày so với lịch đã công bố đối với.



Bộ GD-ĐT cũng sẽ xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành đào tạo giáo viên, các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho 50 thành viên Ban in sao đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng sẽ thực hiện sau khi các sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ đợt 2, trong đó thời gian cho điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 7 ngày (từ ngày 19 - 25/9) và điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là 9 ngày (từ ngày 19 - 27/9).

Được biết, để thống nhất công tác xét tuyển, lọc ảo trong toàn hệ thống, Bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh thời điểm tổ chức xét tuyển lọc ảo (dự kiến ban đầu, thời điểm điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh thi đợt 1 sẽ lùi xuống 6 ngày) để kết hợp với điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh thi đợt 2.