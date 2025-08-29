25 tuổi đã mua được 3 căn nhà, cô gái tiết lộ bí quyết đơn giản đến khó tin

Ở tuổi 25, trong khi nhiều người còn đang chật vật với khoản nợ sinh viên, tiền thuê nhà hay loay hoay tìm việc, thì Charlie Louise - Một cô gái đến đến từ xứ sở xương mù lại đạt được những thành tựu không phải dạng vừa. Hiện tại, Charlie không chỉ sở hữu 3 căn nhà khi mới 25 tuổi, mà còn đặt ra kế hoạch táo bạo là nghỉ hưu ở tuổi 40 và đang từng bước chinh phục mục tiêu đó.

Để làm được điều này, Charlie cho biết cô hoàn toàn không dựa vào vốn liếng hay tài sản của cha mẹ, tất cả đều là "tự thân vận động".

Bí quyết mua nhà trước tuổi 30: Luôn sống dưới mức nhu cầu thực tế của bản thân!

Chia sẻ trên mạng xã hội, Charlie Louise cho biết nguyên tắc quan trọng nhất giúp cô mua được 3 căn nhà ở tuổi 25 chỉ đơn giản là không cho phép mình được… sống sướng. Nói cách khác, dù có khả năng chi tiêu thoải mái hơn, cô vẫn chọn cách thắt chặt hầu bao để dồn tiền vào tiết kiệm và đầu tư.

Charlie Louise

"Tôi làm việc gần như cả ngày, trừ lúc ngủ. Kể cả khi đang ăn, hay khi nấu nướng, vệ sinh cá nhân, tôi cũng nghĩ về công việc trước khi bắt tay vào làm. Tôi cũng không chi tiêu gì nhiều, ngoài những thứ bắt buộc phải chi để duy trì sự sống" - Charlie nói.

Sau đó, cô lấy ví dụ về thói quen ăn uống. Thay vì chi 4,25 bảng Anh (khoảng 130.000 đồng) cho một suất ăn bán sẵn trong Tesco, Charlie kiên quyết nấu ăn ở nhà. Cô nhấn mạnh "chỉ một thói quen này thôi đã dạy tôi bài học lớn về sức mạnh của những khoản tiết kiệm nhỏ".

Không dừng lại ở đó, Charlie còn đưa ra quyết định táo bạo: Cùng bạn trai rời khỏi ngôi nhà khang trang mà cả 2 cùng thuê, để chuyển tới sống ở một căn hộ ở ghép. Lý do vô cùng đơn giản: Tiết kiệm tiền. Charlie cắt giảm tối đa ngân sách cho mọi khoản chi từ lớn tới nhỏ trong cuộc sống.

Song song với đó, cô dùng số tiền tiết kiệm được để thuê bất động sản, sang sửa lại và cho thuê. Cứ như vậy, từ một cô gái phải đi thuê nhà của người khác để kiếm kế sinh nhai, giờ đây Charlie đã đứng tên 3 căn hộ, đồng nghĩa với 3 dòng thu nhập mỗi tháng.

Không ngừng nỗ lực tăng thu nhập

Ngay cả khi đã mua được nhà, Charlie vẫn không ngừng nỗ lực tiết kiệm và tăng thu nhập. Cô đã tự đặt cho mình một thử thách: Kiếm thêm 10.000 bảng Anh (khoảng 307 triệu đồng) trong một năm thông qua công việc tay trái. Nghe có vẻ tham vọng, nhưng điều bất ngờ là Charlie chỉ mất 8 tháng để hoàn thành mục tiêu đó.

Bí quyết của cô nằm ở một quy tắc đơn giản: Mỗi ngày kiếm thêm 27 bảng Anh (khoảng 830.000 đồng). Charlie gọi đây quy tắc "chia nhỏ". Việc chia nhỏ một mục tiêu lớn thành những con số cụ thể theo ngày giúp cô cảm thấy mục tiêu của mình khả thi hơn, tránh để bản thân rơi vào trạng thái nản lòng.

Charlie Louise

Đoạn video chia sẻ về bí quyết này trên TikTok của Charlie (@charlie_louise_cc) nhanh chóng gây bão, thu hút hơn 78.000 lượt xem. Hàng loạt người dùng đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm ơn những chia sẻ của cô.

Một người viết: "Tôi phải bấm follow cô gái này ngay lập tức vì những điều cô ấy chia sẻ quả thực hữu ích, rất đáng để học hỏi".

Người khác thì động viên: "Làm tốt lắm cô gái, không phải ai 25 tuổi cũng làm được như thế này".

Một bình luận khác lại nhấn mạnh: "Bạn là một cô gái thông minh, biết sống dưới mức nhu cầu để có tương lai tốt hơn luôn là lựa chọn của người có ý chí và tầm nhìn".

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình hoặc thấy có thể áp dụng những gì Charlie chia sẻ. Có người bình luận: "Với mức lương của tôi, ngay cả tiết kiệm cũng không thể chứ chưa nói đến đầu tư".

Nhưng cũng chính từ những phản hồi trái chiều đó, người ta càng nhận ra: Thành quả của Charlie là minh chứng cho việc kỷ luật và tư duy tài chính có thể thay đổi cuộc đời.

Mua nhà hay tăng thu nhập không phải là điều chỉ cần nhắm mắt ngủ mơ là làm được, hay có thể đạt được trong ngày 1 ngày 2. Tất cả đều cần bắt đầu từ những thói quen nhỏ và duy trì trong thời gian dài. Ở tuổi 25, Charlie đã có ba căn nhà. Ở tuổi 40, có lẽ cô sẽ thực hiện được giấc mơ nghỉ hưu sớm. Dù mỗi người có điều kiện khác nhau, nhưng bài học từ Charlie thì vẫn hữu ích: Điều quan trọng không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà là cách bạn sử dụng và phát triển số tiền đó ra sao.

Theo The Sun