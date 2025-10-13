Trận lũ lịch sử vừa qua đi, cũng là lúc nhiều gia đình ở Thái Nguyên bắt đầu công cuộc đầy ám ảnh mang tên dọn nhà sau lũ. Bùn đất, rác rưởi phủ kín khắp nơi, từng góc nhà đều ngập ngụa trong bùn cát. Đây cũng là thời điểm các dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp hoạt động rầm rộ hơn bao giờ hết - vừa nhanh, vừa triệt để, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Mới đây, tài khoản TikTok Đức Mạnh đã chia sẻ quá trình anh cùng đội của mình đến hỗ trợ dọn dẹp cho một gia đình ở Thái Nguyên, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Toàn bộ khung cảnh từ căn nhà bị bùn đất bao phủ cho đến quá trình "tái sinh" sạch bong sau dọn dẹp đều được ghi lại chi tiết, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là chi phí dọn dẹp không có con số cụ thể, bởi theo chia sẻ của Đức Mạnh, công ty anh muốn chung tay giúp đỡ sau thiên tai, nên tùy tâm gia chủ gửi bao nhiêu cũng được.





Trước khi dọn

Có thể thấy hậu quả của trận lũ thật sự khủng khiếp, khi căn nhà phải chịu cảnh ngập ngụa trong lớp bùn đất đặc quánh, từ sàn, tường đến từng ngóc ngách nhỏ nhất đều phủ kín màu nâu đục. Đồ đạc nằm ngổn ngang, nhiều món gần như hư hỏng hoàn toàn. Theo chia sẻ, khi đội của Đội Mạnh đến kiểm tra thì vết bùn bám trên tường nhà cao hơn 2m, trong khi nhà đã xây bậc cao hơn so với mặt đường khá nhiều, nếu tính với mặt đường thì nước ngập cỡ 4m. Ở trong nhà ngập hết khu vực tầng 1, bao gồm kho, bếp, WC, phòng ngủ và phòng khách.

Quá trình dọn

Trong quá trình dọn dẹp, đội của Đức Mạnh gồm 3 người cùng sự hỗ trợ của chủ nhà đã làm việc liên tục suốt nhiều giờ liền. Hầu hết các thiết bị điện và đồ điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe máy... đều bị hư hại, nhiều tài sản giá trị khác thậm chí còn bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Công việc dọn dẹp được tiến hành theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Về cơ bản, đội của Đức Mạnh sẽ dùng vòi xịt áp lực cao để rửa trôi lớp bùn đất dày đặc bám khắp tường và sàn. Sau đó, sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để làm sạch và khử khuẩn từng khu vực, đảm bảo không còn mùi ẩm mốc hay vi khuẩn gây hại. Với khối lượng công việc khổng lồ, cả đội phải làm việc gần như không nghỉ. Sau gần một ngày miệt mài, căn nhà 3 tầng ứ đọng bùn đất đã dần hồi sinh.

Thành quả

Cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước kết quả sau một ngày làm việc. Căn nhà ngập bùn, đầy rác và ẩm mốc nay sạch bong từ sàn đến tường, cầu thang cũng sáng bóng như mới. Nhìn ảnh trước và sau, ai cũng thấy rõ khối lượng công việc khổng lồ mà đội dọn dẹp phải xử lý. Nhiều người hài hước bình luận rằng, nhà sau khi dọn thậm chí còn sạch hơn trước khi lũ về.

Một số bình luận của CĐM: - Nhà sạch hơn lúc chưa lũ luôn - Khổ nhất là xử lý những thứ sau bão. Công nhận nhà được dọn sạch thật - Dọn xong nhìn đã mắt thiệt chứ - Trông đã thấy oải không muốn dọn, mà các bạn này dọn sạch dữ - Ui đúng là nên thuê mấy đội như này về dọn cho đỡ vất, các bạn ý có kinh nghiệm trong dọn rửa hơn. Chứ nhà tự dọn chắc còng cái lưng mà chưa chắc đã sạch được

TikTok @chaisachdanangcleanz