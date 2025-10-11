Đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên bị ngập nặng, nhiều ngôi nhà chìm trong nước suốt nhiều ngày liền. Khi nước rút, hậu quả để lại còn nặng nề hơn: tường ẩm, bùn đất, rác thải, đồ hư hỏng và mùi khó chịu bủa vây khắp nơi. Dọn nhà sau mưa lũ trở thành nỗi "ám ảnh" chung không chỉ vì sự mệt mỏi, mà vì cảm giác bất lực trước khối lượng công việc khổng lồ.

Giữa nhu cầu đó, nhiều người tìm đến các dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, dọn dẹp nhà, các đơn vị vệ sinh công nghiệp để được "giải cứu". Đặc biệt là những gia đình con cháu ở xa, chỉ có người lớn tuổi ở nhà lại càng ráo riết tìm người hỗ trợ

Xếp hàng chờ đến lượt, mức giá nào cũng sẵn sàng chi trả

Trên các hội nhóm ở Thái Nguyên, liên tiếp có các bài đăng tìm người đến dọn vệ sinh, lau nhà, vận chuyển đồ đạc hậu mưa lũ. Ai cũng ráo riết tìm kiếm sự hỗ trợ bởi không phải ai cũng đã từng có kinh nghiệm xử lý sau ngập lụt trước đây. Vì vừa qua là trận mưa lũ lịch sử, nhiều người còn bày tỏ rằng chưa từng chứng kiến nhà bị ngập sâu như vậy nên hoàn toàn không biết phải kê cao đồ đạc, di dời bớt hay dọn dẹp ra sao.

Nhu cầu tìm người dọn nhà sau mưa ngập, bão lũ tăng mạnh tại Thái Nguyên

Ngọc Anh - đang sống tại TP. Thái Nguyên, làm công việc kinh doanh áo cưới cho biết cô đã đăng tải bài viết, nhờ mọi mối quan hệ để tìm kiếm người dọn nhà phụ giúp ông bà ngay sau khi nước rút. Cô bạn cho biết dù ở ngay gần nhà ông bà nhưng vì cũng đã miệt mài dọn dẹp cho cửa hàng của mình, nhiều ngày "chạy lũ" mệt đến kiệt sức nên quyết định thuê người hỗ trơ.

"Nhà ông bà mình bị ngập hết tầng 1, giờ mới tìm được người qua khiêng bớt đồ đạc, tủ,... Cũng chưa dọn dẹp được gì mấy vì hiện đang còn cắt điện, cắt nước. Cửa hàng của mình thì ngập ngang hông, mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm nên khi xem trên TikTok, thấy người ta nói tranh thủ nước rút thì cọ bớt bùn đi mình cũng làm theo như vậy. Nhưng cũng phải 2 ngày rồi, vẫn còn ngổn ngang chưa xong được", Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh cho biết vì nhu cầu tăng cao, nên các bên dịch vụ đều kín lịch, không có nhân sự. "Mình nhờ hết người quen nhưng ai cũng đều trong vùng ngập lụt cả, họ cũng phải lo dọn dẹp nhà cửa. Mãi mới tìm được một bên thuê thì phải xếp hàng đợi 1 ngày chưa tới lượt", cô nói.

Clip: Nhà ông bà của Ngọc Anh bị ngập nặng, nước đã rút nhưng vẫn còn ngổn ngang, phải xếp hàng chờ người đến dọn dẹp

Về mức giá, Ngọc Anh chia sẻ các chú lao động được thuê để bê đồ đạc nặng là khoảng 1 triệu đồng trong 30 phút. Còn giá dọn dẹp sẽ dao động từ 90k - 100k/tiếng/người. Nếu là đội vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp thì là 300k/tiếng/ người.

So với ngày thường, Ngọc Anh cho hay mức giá này cũng đã nhỉnh hơn nhưng cô cảm thấy hoàn toàn xứng đáng và dễ hiểu.

"Mọi người ở trong vùng ngập lụt mấy ngày trời, chạy đồ cũng đuối sức cả rồi. Đợt này cũng ngập nặng, không ai còn đủ sức dọn dẹp nữa nên nhu cầu thuê rất cao. Giá có nhỉnh hơn mà còn không có người để làm, mình vẫn chấp nhận chờ đợi.

Bản thân mình rất thấu hiểu vì dọn dẹp nhà sau lũ vất vả, khó khăn hơn dọn nhà bình thường rất nhiều. Bùn đất, vi khuẩn,... ảnh hưởng sức khỏe và cũng tốn sức nhiều hơn nữa. Người nhận dọn dẹp họ cũng không thể nhận việc liên tục vì quá mệt. Nên chúng mình đều thông cảm, giờ có người dọn cho là mừng lắm rồi", Ngọc Anh chia sẻ.

Cửa hàng kinh doanh của Ngọc Anh cũng "tan hoang", nhiều đồ đạc hỏng phải vứt bỏ

Cô tranh thủ dọn từ khi nước bắt đầu rút nhưng cũng phải 2 ngày mới gần xong

Tuy nhiên Ngọc Anh cho biết mọi người vẫn giữ tinh thần lạc quan, hỗ trợ nhau cùng dọn dẹp

Ngọc Anh cũng cho biết thêm trước đó, nhà ông bà của cô bị ngập sâu hơn, ở trong vùng bị cô lập, nước rút cũng chậm hơn. Cho đến hiện tại đã có thể đi ra ngoài, đi chợ mua đồ ăn nhưng không có điện, có nước để nấu. Do đó mỗi ngày cô vẫn thường mang cơm, thức ăn nấu sẵn sang cho ông bà.

"Nhiều đồ đạc coi như là bỏ đi hết. Cửa hàng mình cũng vậy, ảnh hưởng nhiều lắm nhưng giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Giờ chỉ tập trung dọn dẹp lại không gian sống cho sạch sẽ, sớm trở lại đời sống bình thường như trước đây", Ngọc Anh bày tỏ.

Người làm dịch vụ bận từ sáng đến tối, thậm chí làm xuyên đêm để kịp tiến độ

Về phía người làm dịch vụ, Đàm Vi Trà (23 tuổi, Thái Nguyên) cho biết đây vốn không phải là công việc chính của mình. Tuy nhiên từng làm dịch vụ cung cấp bê tráp ăn hỏi, có nhiều mối quan hệ nên có Vi Trà được nhiều người tìm đến hỏi để giúp kết nối với các bên dọn dẹp nhà sau bão lũ.

"Đợt vừa rồi khu nhà mình không bị ngập lụt nặng nhưng hoa màu cũng bị ảnh hưởng, người dân bị thiệt hại về năng suất và kinh tế nên cũng dẫn đến tình trạng nhiều cô chú trong xóm thất nghiệp, không có việc làm.

Nhận ra tình hình này, mình chủ động liên hệ với các cô chú về việc dọn dẹp nhà cửa cho người dân ở thành phố sau bão vì họ đang rất cần. Được sự đồng ý của mọi người, mình đăng bài và kết nối đến những gia đình cần", Vi Trà nói.

Cũng theo chia sẻ của Trà, có rất nhiều khu vực nước rút chậm, mất điện, mất nước nên càng khiến công tác dọn dẹp trở nên khó khăn hơn. Dù đã bắt đầu nhận dọn dẹp sau khi nước báo rút nhưng hiện trạng vẫn rất khó khăn để xử lý, bùn đất khắp nơi, đồ đạc hỏng hóc nhiều.

"Khách hàng thì chủ yếu là người dân sinh sống ở những vùng bị ảnh hưởng nặng, nhà có diện tích rộng hay nhiều đồ bị hỏng, bám bùn. Cũng có nhiều trường ở ở xa không thể về nhà được đã liên hệ với mình để tìm người dọn dẹp giúp ông bà, bố mẹ và người thân.

Có trường hợp đặc biệt mình nhớ nhất đây là gia đình có 2 ông bà đều lớn tuổi, một trong hai người sức khỏe đã yếu, con cháu đi làm xa không về được. Điện không có, nước sạch cũng không, nhà cửa ngổn ngang ông bà không thể dọn nổi. Nhìn vậy mình thấy rất thương và cũng tìm người dọn dẹp sớm cho ông bà", Trà kể.

Mức giá dọn nhà sau lũ trung bình 90k - 100k/tiếng/người

Cô bạn cũng bày tỏ, dọn dẹp nhà sau lũ, khâu nào cũng vất vả như nhau. Trung bình 1 căn nhà phải cần 4 - 6 người mới có thể dọn dẹp được trong 1 buổi sáng, tùy vào diện tích ngôi nhà. Vi Trà cũng cho biết không ít nơi còn phải làm xuyên đêm để đẩy nhanh tiến độ, ráng hoàn thành nhanh nhất để cuộc sống của mọi người sớm trở lại bình thường.

Vi Trà cũng bày tỏ, chi phí là 90k/tiếng/1 người, tăng khoảng gấp đôi so với thường ngày. Tuy nhiên, cô bạn chia sẻ: "Mình cũng nhận nhiều ý kiến là sao lúc khó khăn không miễn phí mà lại đẩy giá lên. Chia sẻ thật, công việc này rất vất vả, không phải ai cũng làm được, phải cần sự chịu khó và biết cách vệ sinh, dọn dẹp. Ngoài ra, mình chỉ đóng vai trò là người kết nối giữa các cô chú dọn vệ sinh và các gia đình có nhu cầu, cũng không thu phần trăm chênh lệch mà hoàn toàn tự nguyện đứng ra hỗ trợ mọi người. Sau khi nhà dọn dẹp hoàn thành, chủ nhà cũng sẽ thanh toán trực tiếp cho người dọn và thường mình thấy không ai kêu gì về mức giá cả".

Bên cạnh công việc này, Vi Trà cũng kết hợp với nhiều bên đi hỗ trợ phát nước, nhu yếu phẩm cho mọi người: "Mình cũng mong mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như trước, nhà cửa ổn định để bà con nghỉ ngơi sau đó bắt đầu lại".