246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

Tại hội nghị triển khai kế hoạch của UBND thành phố hôm 5/11, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Định Công, cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của đông đảo cư dân. Quan điểm của phường là triển khai nghiêm túc, quyết liệt theo chỉ đạo của thành phố, xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, đồng thời bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, an sinh xã hội, an toàn công trình và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.