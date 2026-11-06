Cư dân tại 246 căn hộ dự kiến di dời tại Kim Văn - Kim Lũ đề nghị công khai hồ sơ pháp lý dự án

UBND phường Định Công vừa tổ chức Hội nghị về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, đảm bảo an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn phường Định Công.

Trước đó vào ngày 28/10, UBND phường Định Công đã ban hành kế hoạch về việc xử lý cũng như công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục về việc xử lý các công trình này. Diện tích căn hộ dự kiến di dời từ tầng 2 đến tầng 4 tại tòa nhà CT11, CT12A, CT12B, CT12C tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Theo báo cáo của phường, trong tháng 10 và tháng 11/2026, phường kiểm tra hiện trạng toàn bộ 246 căn hộ (từ tầng 2 đến tầng 4) tại 4 tòa CT11, CT12A, CT12B, CT12C; thống kê từng tòa, từng tầng, từng căn hộ, xác định tình trạng chính chủ đang ở, cho thuê lại, đã chuyển nhượng; phối hợp liên ngành xác định các hạng mục được phép tồn tại, phải di dời, phải phá dỡ.

Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội)

Bảo vệ tối đa lợi ích người dân

Tại hội nghị, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 27 - Trần Lan Phương chia sẻ, chi bộ xác định đây là khu vực có đặc điểm quản lý, sử dụng tương đối phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều hộ gia đình, cá nhân. Việc xử lý các sai phạm tại đây tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, công việc và sự ổn định mà các hộ dân đã duy trì hơn 10 năm qua; đặc biệt là việc học tập của con em đang sinh sống tại khu dân cư.

Bà Phương đề nghị các cấp có phương án, lộ trình xử lý phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với các biện pháp xử lý theo quy định, tạo sự đồng thuận và giúp người dân yên tâm ở mức cao nhất có thể, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Thay mặt cư dân, Trưởng ban quản trị tòa CT12C - Uông Văn Cương cho biết, nguyện vọng của bà con rất mong muốn được ở lại. “Cư dân mong việc giải quyết được thấu tình, đạt lý, căn cứ đầy đủ vào các văn bản, quy định pháp luật của nhà nước, để người dân không chịu thiệt và sớm ổn định cuộc sống”, ông Cương nói.

Đại diện cho cư dân, ông Nguyễn Hồng Thái kiến nghị bảo đảm cho cư dân của 246 căn hộ quyền có nơi ở hợp pháp; quyền tham gia quản lý nhà nước, kiến nghị với cơ quan nhà nước; quyền sở hữu nhà ở, tài sản hợp pháp. Thay mặt cư dân, ông Nguyễn Hồng Thái kiến nghị cơ quan chức năng cho phép người dân tham gia vào quá trình thực hiện, đúng với quan điểm của Đảng là dân biết, dân làm, dân kiểm tra. Đồng thời trả lời câu hỏi để nhân dân biết vì sao cách đây 10 năm đã kiểm tra, kiểm định, phê duyệt?

Đặc biệt ông đề nghị các cơ quan chức năng đánh giá khách quan giá trị thực chất của việc giữ lại căn hộ và việc chuyển đổi công năng. Cùng với đó cần xử lý các nội dung trong cùng một vụ án cần bảo đảm tính công bằng, đúng với bản chất của pháp luật.

“Chúng tôi rất mong mọi vấn đề được nghiên cứu thấu đáo, giải quyết thấu tình, lấy lợi ích của nhân dân làm trọng. Chúng tôi tin tưởng các cấp ủy, đội ngũ cán bộ các cấp sẽ gần dân, thực sự là những người để nhân dân luôn tin yêu”, ông Nguyễn Hồng Thái bày tỏ.

Nhiều ý kiến nêu tại hội nghị mong muốn cơ quan chức năng rà soát, công khai toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án. Bảo vệ quyền lợi người mua nhà ngay tình, bảo vệ quyền lợi cho cư dân để cư dân an cư lạc nghiệp.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu tập trung xác định chính xác hiện trạng 4 tòa nhà, đối chiếu hồ sơ pháp lý với thực tế, làm rõ các hạng mục có dấu hiệu vi phạm, tồn tại về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy.

“Quan điểm chung của lãnh đạo thành phố là đồng hành và bảo đảm an sinh xã hội tối đa cho các cư dân. Chính quyền thành phố cũng như phường cam kết đồng hành cùng cư dân”, lãnh đạo phường nói.