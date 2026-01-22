Mới đây, The Remarried Empress đã lại nhá hàng thêm những hình ảnh mới và ngay lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ. Sau khi xem xong, ai cũng có chung cảm nhận rằng rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà dự án này được xem là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được mong chờ nhất thời gian tới.

Bối cảnh đẹp sang kinh khủng của The Remarried Empress.

Đầu tiên, The Remarried Empress sở hữu dàn diễn viên thuộc hàng cực khủng của màn ảnh Hàn đương đại, quy tụ toàn những cái tên bảo chứng chất lượng như Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Se Young và Lee Jong Suk. Đây đều là những ngôi sao hạng A, vừa có thực lực diễn xuất, vừa có sức hút thương mại mạnh mẽ, khiến dự án ngay từ khi công bố đã nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Không chỉ gây chú ý nhờ cast, bộ phim còn tạo dấu ấn nhờ bối cảnh mang đậm hơi thở quý tộc phương Tây, một màu sắc khá mới lạ so với các phim cổ trang Hàn Quốc truyền thống. Những hình ảnh, tạo hình được hé lộ đều nhận về nhiều lời khen, từ cung điện nguy nga, trang phục cầu kỳ, không khí hoàng gia sang trọng đậm chất châu Âu.

Đặc biệt, visual của dàn diễn viên chính được đánh giá là vô cùng mãn nhãn. Nổi bật nhất chính là Shin Min Ah trong vai Hoàng hậu Navier Ellie Trovi. Khán giả có thể thấy nữ diễn viên đã gây ấn tượng mạnh với thần thái điềm tĩnh, cao quý vô cùng. Nhiều khán giả thậm chí còn nhận xét rằng hình ảnh Navier do Shin Min Ah thể hiện xinh đẹp và khí chất hơn cả nguyên tác, khiến kỳ vọng dành cho bộ phim ngày càng tăng cao.

Nói thêm về nội dung của The Remarried Empress, câu chuyện phim xoay quanh 4 nhân vật chính là Navier Ellie Trovi (Shin Min Ah), Heinrey Alles Lazlo (Lee Jong Suk), Sovieshu Vict (Joo Ji Hoon) và Rastcha (Lee Se Young). Tại đế quốc phương Đông, Hoàng đế Sovieshu và Hoàng hậu Navier Ellie Trovi sống cuộc đời yên bình bên nhau. Dù giữa họ không có tình yêu lãng mạn nhưng vẫn coi nhau là bạn bè, gia đình. Sovieshu Vict thậm chí còn lập lời thề chỉ có một người vợ duy nhất là Navier Ellie Trovi mà thôi.

Bộ phim quy tụ dàn cast đẹp lung linh và diễn cực đỉnh.

Thế nhưng, mọi thứ đột ngột thay đổi khi Sovieshu Vict đưa về cung một nô lệ bỏ trốn tên Rashta. Thậm chí, Sovieshu Vict còn phá bỏ lời thề mà phong cô làm phi tần. Từ đây, mối quan hệ hôn nhân giữa Hoàng hậu và Hoàng đế dần rạn nứt.

Trong khi đó ở đế quốc phương Tây, Heinrey Alles Lazlo là Thái tử kế vị. Anh ta biến thành chim để do thám đế quốc phương Đông và chính tại đây, anh gặp gỡ Hoàng hậu Navier Ellie Trovi rồi đem lòng yêu cô. Thế rồi, cao trào xảy đến khi Navier Ellie Trovi quyết định ly hôn với Sovieshu Vict và tái giá một lần nữa với Heinrey Alles Lazlo.