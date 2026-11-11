2026 chưa hết đã có 3 phim Hàn hay tới nỗi chắc suất Daesang: Rating thuộc hàng thứ dữ, diễn viên đẹp đỉnh điên

Năm 2026 vẫn chưa khép lại nhưng đường đua Daesang tại ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc đã bắt đầu nóng lên. Mới đây, một topic trên diễn đàn Theqoo với nội dung dự đoán chủ nhân giải thưởng danh giá nhất tại SBS, MBC và KBS thu hút sự quan tâm, kéo theo hàng loạt bình luận bàn luận sôi nổi của cư dân mạng xứ kim chi. Ba cái tên được nhắc đến gồm So Ji Sub, Ji Sung và Nam Goong Min, tương ứng với ba bộ phim Agent Kim Reactivated, The Judge Returns và The Husband. Không chỉ sở hữu những màn trình diễn được đánh giá cao, cả ba tác phẩm còn ghi nhận thành tích rating ấn tượng trong năm nay. Đặc biệt, đây đều là những nam diễn viên thực lực, có ngoại hình phong độ và sức hút đã được khẳng định qua nhiều năm hoạt động.

SBS: So Ji Sub gần như nắm chắc Daesang

Ở phía SBS, So Ji Sub hiện là ứng viên sáng giá nhất nhờ cơn sốt Agent Kim Reactivated. Bộ phim thuộc thể loại hành động, hình sự, xoay quanh một người cha đơn thân có quá khứ là đặc vụ bí mật, buộc phải sử dụng những kỹ năng nguy hiểm để giải cứu con gái. Tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi rating liên tục tăng mạnh, chạm mốc 23,1% ở tập 8 và khép lại với con số 23% ở tập cuối. Đây cũng là bộ phim truyền hình có thành tích cao nhất của SBS trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những phân cảnh hành động mãn nhãn, So Ji Sub còn được khen ngợi nhờ khả năng thể hiện hình ảnh người cha vừa mạnh mẽ, quyết liệt vừa giàu tình cảm. Ở tuổi 49, nam tài tử vẫn giữ được diện mạo phong độ, vóc dáng cao ráo và gương mặt nam tính đặc trưng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn chứng minh sức hút của một ngôi sao hạng A khi có thể đưa một bộ phim vượt mốc rating 20% trong bối cảnh truyền hình Hàn Quốc ngày càng cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến. Bởi vậy, không ít cư dân mạng cho rằng nếu SBS lựa chọn người chiến thắng dựa trên thành tích và sức lan tỏa của tác phẩm, So Ji Sub sẽ là cái tên rất khó bị vượt qua.

MBC: Ji Sung được gọi tên, bất chấp đối thủ có rating cao hơn

Cuộc đua tại MBC có phần phức tạp hơn khi Ji Sung được netizen dự đoán là ứng viên hàng đầu với The Judge Returns. Bộ phim đạt rating cao nhất 13,6%, một thành tích rất tốt đối với phim truyền hình phát sóng trên đài quốc gia. Trong tác phẩm, Ji Sung tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất với hình tượng nhân vật có chiều sâu, trải qua nhiều biến cố và những màn đấu trí căng thẳng. Khả năng nhập vai chắc tay, biểu cảm đa dạng cùng sức hút của nam diễn viên giúp bộ phim duy trì được sự quan tâm của khán giả đến những tập cuối.

Tuy nhiên, câu chuyện trở nên thú vị bởi MBC thực tế còn có một tác phẩm đạt rating cao hơn là Perfect Crown của IU và Byeon Woo Seok. Bộ phim khép lại với mức rating 13,8%, vượt thành tích của The Judge Returns. Dẫu vậy, Perfect Crown lại vướng tranh cãi nghiêm trọng liên quan đến việc tái hiện lịch sử và các nghi thức hoàng gia, thậm chí khiến ê-kíp sản xuất cùng hai diễn viên chính phải lên tiếng xin lỗi. Đầu tháng 11/2026, tác phẩm còn đứng đầu một cuộc khảo sát trong giới giải trí Hàn Quốc về bộ phim bị đánh giá tệ nhất năm, tạo nên sự tương phản lớn giữa thành tích thương mại và phản ứng chuyên môn.

Chính vì vậy, netizen cho rằng MBC có thể sẽ không lựa chọn Perfect Crown để trao Daesang, dù phim sở hữu rating nhỉnh hơn. Nếu kịch bản này xảy ra, Ji Sung sẽ có lợi thế lớn. Nam diễn viên sinh năm 1977 vốn được xem là bảo chứng diễn xuất của màn ảnh Hàn, từng chinh phục khán giả qua Kill Me, Heal Me, Defendant, Doctor John, The Devil Judge... Anh cũng sở hữu ngoại hình lịch lãm, trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi ngoài 40. Với nhiều khán giả, việc Ji Sung được vinh danh sau màn thể hiện trong The Judge Returns hoàn toàn là kết quả xứng đáng.

KBS: Nam Goong Min đứng trước cơ hội hoàn tất bộ sưu tập Daesang ba đài

Trường hợp được bàn luận nhiều nhất có lẽ là Nam Goong Min với The Husband. Bộ phim tâm lý - giật gân xoay quanh một bác sĩ tài năng có cuộc hôn nhân đứng bên bờ vực tan vỡ, bất ngờ bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử để cứu người vợ bị bắt cóc. Tác phẩm khép lại với rating 8,5% theo thống kê được topic dẫn lại, trở thành thành tích tố nhất của dòng phim truyền hình KBS năm nay.

Dù con số này không thể so sánh với hai đối thủ còn lại, The Husband lại được khán giả đánh giá cao về chất lượng diễn xuất. Nam Goong Min tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát biểu cảm và biến hóa tâm lý nhân vật đầy thuyết phục. Không chỉ nam chính, những diễn viên như Kim Dae Myung trong vai kẻ phản diện và Lee Sang Hee trong vai người vợ cũng nhận được nhiều lời khen. Một số bình luận trên Theqoo thậm chí gọi đây là bữa tiệc diễn xuất, khuyến khích khán giả xem trọn bộ. Ở tuổi 48, Nam Goong Min vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ cùng thần thái cuốn hút, trở thành một trong những nam diễn viên được yêu thích hàng đầu hiện nay.

Điều khiến trường hợp của Nam Goong Min trở nên đặc biệt nằm ở lịch sử giải thưởng. Anh từng giành Daesang tại SBS Drama Awards 2020 với Hot Stove League, sau đó hai lần được MBC vinh danh vào năm 2021 với The Veil và năm 2023 với My Dearest. Nếu tiếp tục chiến thắng tại KBS Drama Awards năm nay, nam diễn viên sẽ hoàn tất bộ sưu tập Daesang từ cả ba đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc - một cột mốc vô cùng đáng tự hào trong sự nghiệp.

Dẫu vậy, KBS vẫn còn một biến số mang tên Munmu. Bộ phim cổ trang quy mô lớn với sự tham gia của Jang Hyuk, Lee Hyun Wook, Kim Kang Woo và Park Sung Woong dự kiến lên sóng từ ngày 14/11/2026. Đây là dự án được nhà đài đầu tư quảng bá mạnh, vì thế một bộ phận cư dân mạng cho rằng nếu tác phẩm đạt rating tốt, cuộc đua Daesang tại KBS hoàn toàn có thể thay đổi.

Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là dự đoán của cư dân mạng, không phải danh sách đề cử hay kết quả chính thức từ ba nhà đài. Rating là một lợi thế quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định Daesang. Dẫu vậy, việc cả ba ứng viên đều là những diễn viên thực lực, sở hữu tác phẩm có thành tích đáng kể khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm 2026 trở nên đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.