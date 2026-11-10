Phim Hàn đang hot rần rần trên Google Việt: Nữ chính đẹp trai điếng người, nam - nữ gì cũng mê tất

Trong số hàng loạt bộ phim đang được khán giả quan tâm, Love in Disguise bất ngờ trở thành cái tên gây chú ý trên Google Trends Việt Nam. Theo ghi nhận vào sáng 10/11, bộ phim đạt mức tìm kiếm 2N+, tăng 100% và duy trì trạng thái thịnh hành trong khoảng 6 giờ. Đáng chú ý, đây là từ khóa phim ảnh nước ngoài duy nhất góp mặt trong danh sách xu hướng thuộc danh mục Giải trí, bên cạnh Căn Nhà Không Mái Che của Việt Nam. Giữa một thị trường có không ít phim điện ảnh lẫn truyền hình đang được chú ý, việc một bộ phim Hàn Quốc vươn lên thành chủ đề tìm kiếm nổi bật cho thấy sức lan tỏa đáng kể của tác phẩm tại Việt Nam.

Love in Disguise đang là từ khóa được người dùng Google Việt Nam tìm kiếm

Sức nóng của Love in Disguise không chỉ nằm trên Google. Những đoạn cắt từ bộ phim liên tục được chia sẻ trên TikTok, Threads và Facebook, kéo theo hàng loạt bình luận thích thú. Điểm khiến khán giả đặc biệt chú ý chính là mối quan hệ tréo ngoe giữa hai nhân vật chính, khi một người đang cố che giấu thân phận thật, còn người kia lại nghiêm túc tin rằng mình đã phải lòng một người đàn ông.

Love in Disguise thuộc thể loại hài hước, lãng mạn pha yếu tố điều tra, xoay quanh Kang Jae Hee (Seol In Ah), một nữ cảnh sát từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm. Trong quá trình điều tra một vụ án mạng có liên quan đến Yoon Yi Jun (Yim Si Wan), người thừa kế tập đoàn Taegang, cô quyết định cải trang thành đàn ông để tiếp cận và trở thành thư ký riêng của anh. Từ đây, cuộc sống của cả hai liên tục xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười.

Điều thú vị là màn cải trang của Kang Jae Hee thực sự có hiệu quả. Không chỉ thay đổi ngoại hình, nữ chính còn thể hiện phong thái của một chàng trai vừa lạnh lùng, mạnh mẽ, vừa có nét đáng yêu rất riêng. Cô nàng sở hữu diện mạo điển trai, khí chất cuốn hút đến mức nhiều khán giả thừa nhận nếu không biết trước nội dung phim mà chỉ vô tình xem đoạn cắt, họ hoàn toàn có thể tin đây là một nam diễn viên đang đóng vai thư ký.

Seol In Ah chính là điểm sáng đặc biệt của bộ phim. Nữ diễn viên vốn quen thuộc với khán giả qua hình tượng nữ tính, năng động, nhưng khi chuyển sang hình tượng giả trai, cô lại tạo ra một sức hút rất khác. Từ ánh mắt, biểu cảm đến cách di chuyển và tương tác với người khác, nhân vật Kang Jae Hee đều có nét riêng. Đây cũng là lý do những đoạn phim có sự xuất hiện của cô liên tục được chia sẻ, kéo theo những lời khen về màn biến hóa ngoại hình thú vị.

Trong khi đó, Yoon Yi Jun lại là một trường hợp hoàn toàn trái ngược. Nam chính vốn là người thừa kế giàu có, có tính cách khó chiều, nhạy cảm và khá đỏng đảnh. Dù được xây dựng là một chàng trai thẳng, Yi Jun lại có nhiều biểu cảm và phản ứng khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng... công chúa. Sự tương phản giữa một cô gái mạnh mẽ đang giả trai và một chàng trai có tính cách đành hanh tạo nên tổ hợp nhân vật vô cùng hài hước.

Nữ chính trông như... hoàng tử

Còn nam chính dù là trai thẳng nhưng lại giống... công chúa đỏng đảnh

Điểm khiến Love in Disguise ngày càng được bàn luận chính là diễn biến tình cảm của Yoon Yi Jun. Anh hoàn toàn không biết người thư ký thân thiết bên cạnh mình thực chất là một cô gái. Càng tiếp xúc, Yi Jun càng nảy sinh tình cảm với người mà anh vẫn nghĩ là đàn ông. Đứng trước những cảm xúc khó lý giải, nam chính thậm chí đã phải chấp nhận việc bản thân có thể đang yêu một người cùng giới.

Tình huống càng trở nên hài hước khi Kang Jae Hee liên tục tạo ra những câu chuyện khiến Yi Jun hiểu lầm. Đáng chú ý, ở những diễn biến mới nhất, nam chính còn phát hiện người thư ký mà mình đang thương nhớ đã có... vợ con. Trên thực tế, đây chỉ là một phần trong màn kịch mà nữ chính dựng lên. Một người đang nghiêm túc đối diện với xu hướng tình cảm của bản thân, một người lại phải tìm đủ cách giữ kín bí mật, tạo nên hàng loạt tình huống vừa tréo ngoe vừa đáng yêu.

Khoảnh khắc nam chính vừa chấp nhận mình yêu đàn ông thì phát hiện ra người đàn ông đó đã có vợ con

Chính vì vậy, điều khán giả mong chờ nhất lúc này là khoảnh khắc Yi Jun phát hiện Jae Hee thực chất là con gái. Sau tất cả những lần bối rối, rung động và thậm chí tự thuyết phục bản thân rằng mình đã yêu một người đàn ông, biểu cảm của anh khi biết sự thật chắc chắn sẽ là một trong những tình huống đáng chờ đợi nhất phim.

Love in Disguise có sự tham gia của Yim Si Wan, Seol In Ah, Kim Jung Hyun và Yeonwoo, do Park Dan Hee đạo diễn. Phim gồm 12 tập, phát sóng trên tvN và được phân phối quốc tế qua Prime Video. Ngay từ tập mở màn, tác phẩm đã ghi nhận rating 5,6% tại Hàn Quốc theo Nielsen Korea. Đến tập 4, phim tiếp tục lập thành tích cá nhân mới với mức rating trung bình toàn quốc xấp xỉ 6%.

Không phải một tác phẩm có đề tài quá xa lạ, nhưng Love in Disguise biết cách tạo ra sức hấp dẫn từ những tình huống hiểu lầm được đẩy lên cao trào, kết hợp cùng màn hóa thân thú vị của cặp diễn viên chính. Trong đó, Seol In Ah đang thực sự trở thành thỏi nam châm hút sự chú ý. Khi một nữ diễn viên có thể khiến khán giả quên mất hình tượng nữ tính quen thuộc để tin vào diện mạo một chàng trai điển trai, sức hút của nhân vật đã phần nào được chứng minh. Và có lẽ, khán giả hiện tại chỉ còn chờ xem đến khi chiếc mặt nạ được gỡ xuống, chuyện tình oái oăm này sẽ còn tạo ra những bất ngờ nào nữa.