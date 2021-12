2021 - nhức nhối những vụ trẻ "rơi" ở chung cư: Từ cánh tay kỳ diệu của "siêu nhân Mạnh" tới những mất mát ngoài tầm với

Người lái xe thiện lành và cánh tay kỳ diệu khiến hàng triệu trái tim cảm phục

Vào một buổi chiều cuối tháng 2 (28/2), một bé gái ở ban công căn hộ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, trèo qua lan can, tụt ra phía ngoài ban công và rơi xuống. Chứng kiến cảnh này những người hàng xóm không khỏi hét lên đầy kinh hãi. Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái một tay bám treo neo vào gờ tường sau đó trở nên viral trên MXH, trở thành một trong những khoảnh khắc thót tim nhất của năm 2021.

Hình ảnh cháu bé bị rơi từ tầng 12 của tòa chung cư hồi đầu năm từng khiến dư luận ám ảnh một thời gian dài

Nhưng không chỉ dừng ở đó, vụ việc nói trên càng trở nên đáng nhớ hơn nữa khi vào giây phút ngặt nghèo nhất, khi tất cả đã nghĩ tới một cái kết đau lòng. Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, nhanh như chớp trèo lên mái tôn tại vị trí ngay phía dưới và thật kỳ diệu, anh đã đỡ được và cứu sống bé gái.

Câu chuyện thần kỳ ấy, không phải đến từ một siêu nhân, cũng không phải từ phim ảnh. Chàng thanh niên tên là Nguyễn Ngọc Mạnh - một người chở hàng thuê. Trong giây phút sinh tử, người đàn ông ấy "chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều". "Con gái tôi cũng 3 tuổi, bé cũng như con tôi, nên tôi thấy thế tôi cứ lao lên thôi", anh Mạnh từng tâm sự với báo chí.

Hành động anh hùng thường rất giản dị. Thậm chí anh Mạnh chỉ nhận lời cảm ơn của gia đình cháu bé chứ không trông vào bất kỳ sự hậu tạ nào.

Hành động hiệp nghĩa, quả cảm của anh đã trao quyền được sống lại cho cháu bé và nhận về vô vàn lời biểu dương, khen ngợi của cộng đồng, thậm chí còn gây chấn động cả giới truyền thông thời điểm đó.

Mặc dù chúng ta bắt đầu một năm mới Tân Sửu còn khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng ngay từ đầu năm, câu chuyện cứu sống một cháu bé rơi từ tầng 12 đã xứng đáng là câu chuyện truyền cảm hứng của năm. Chàng trai Nguyễn Ngọc Mạnh xứng đáng là một trong những nhân vật tiêu biểu của năm 2021 với hành động của mình...

"Siêu nhân đời thực" Nguyễn Ngọc Mạnh

May mắn, bé gái ở chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng đã thoát chết trong gang tấc một cách hy hữu và lạ lùng, thế nhưng vẫn còn đó, nhiều cháu bé khác đã không được may mắn như thế sau những cú rơi tự do trong những tòa cao ốc, chung cư tại các đô thị, để lại trên tầng cao tiếng gào khóc thảm thiết của bố mẹ và người thân.

Chỉ tính riêng trong năm 2021 này, đã có rất nhiều vụ việc trẻ em ở chung cư cao tầng bị rơi xuống đất do trèo, hoặc lọt qua lan can ban công khiến người ta xót xa, ám ảnh mãi...

Đau xé lòng những vụ trẻ "rơi"

Mới chỉ cách nay ít ngày, vào sáng sớm ngày 10/12, tại chung cư Plaza, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long đã xảy ra vụ việc đau lòng. Nạn nhân là một nữ học sinh lớp 7 của TP.Hạ Long.

Lực lượng chức năng dùng xe cẩu để tiếp cận vị trí cháu bé rơi.

Cháu đã rơi từ tầng 8 chung cư Plaza, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long xuống mái hiên. Mặc dù lực lượng chức năng đã dùng xe cẩu để tiếp cận vị trí cháu bé rơi xuống. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong do rơi từ tầng 8 xuống mái hiên của chung cư ở tầng 4.

Tương tự, vào sáng 1/11, người dân ở chung cư Tecco Tower Lào Cai vô cùng bàng hoàng khi phát hiện một cháu bé tử vong, do rơi từ tầng cao chung cư xuống.

Được biết, vào khoảng 21h30 tối trước khi phát hiện sự việc thương tâm, người dân nghe thấy tiếng động phát ra ở khuôn viên chung cư Tecco Tower Lào Cai. Khi lại gần thì phát hiện một cháu bé nằm bất động và tử vong nghi do rơi từ tầng cao chung cư xuống. Người dân báo cho ban quản lý tòa nhà và lực lượng chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Laocaionline

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND phường Kim Tân thông tin: "Nạn nhân là một bé trai 5 tuổi, ở cùng mẹ tại một căn hộ ở tầng 15 chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đi vắng. Cháu bé leo qua cửa sổ, không may rơi xuống đất tử vong".

Còn nhớ, vào một ngày đầu tháng 7/2021, người dân sống tại chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã vô cùng sốc khi phát hiện một cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h5, khi nhân viên kỹ thuật của Ban quản lý chung cư Vinaconex 1 đang trong lúc đi tuần tra thì phát hiện cháu bé 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 tòa A1 chung cư nên đã dẫn cháu bé xuống tầng 1. Đồng thời, nhờ lễ tân gọi điện cho bố cháu bé đang trên tầng 11 xuống đón cháu lên nhà.

Khu vực toà nhà nơi xảy ra vụ cháu bé rơi

Tuy nhiên, sau đó bố cháu bé lại xuống tầng 6 họp và để con tự chơi ở tầng 11 và chỉ ít phút sau khi nghe bố cháu bé chạy xuống tầng 1 hô hoán con bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 Công ty Trung Chinh. Mọi người lập tức chạy xuống hỗ trợ đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu nhưng thật đáng tiếc cháu bé đã không qua khỏi.

Cũng trên địa bàn Thủ Đô, thêm một bé gái 6 tuổi cũng rơi từ ban công tầng 12 của chung cư xuống đất tử vong khiến dư luận bàng hoàng. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng này, bố mẹ cháu bé đi làm gửi cháu ở nhà với cậu.

Hiện trường vụ việc

Cháu bé bị ngã ra ngoài vì ban công tòa chung cư không có thanh chắn song sắt. Khi nghe tin con gặp nạn, bố mẹ cháu bé lập tức chạy về và khi đến hiện trường, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết gào khóc thảm thiết trong tột cùng đau đớn.

Một vụ việc thương tâm tương tự cũng từng xảy ra với bé trai 6 tuổi tại chung cư Hiệp Thành City – The ParkLand, TP.Hồ Chí Minh.

Khi nghe thấy tiếng động lớn ở sân, mọi người chạy đến thì đã chứng kiến thi thể một bé trai nằm bất động dưới đất, trên người đầy máu. Lúc này người thân của bé cũng mới phát hiện sự việc và chạy xuống gào khóc bên thi thể của con. Được biết, bé trai xấu số hiện đang sống cùng gia đình tại tầng 8 của chung cư này.

Hiện trường vụ việc đau lòng

Cho đến nay nhiều cư dân cũng như cộng đồng mạng vẫn chưa hết hốt hoảng, lo sợ về vụ việc rơi chung cư - mà nạn nhân là các cháu nhỏ. Bởi lẽ, những trường hợp được cứu sống kịp thời cực kì hy hữu, mà thương vong lại quá xót xa...

Còn nhớ, tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội), một bé gái đã may mắn được cứu sống khi tinh nghịch trèo qua lan can sắt ngoài ban công căn hộ ở tầng 12A tòa nhà trên và bị rơi xuống dưới.

May mắn, có một tài xế giao hàng ở gần đó khi nghe trẻ khóc và tiếng tri hô của người dân nên đã nhanh chóng trèo lên mái tôn che sảnh tầng 1 và nhanh tay đỡ bé gái. Ngay sau đó, bé gái được đưa đi bệnh viện cấp cứu hiện trong tình trạng bị thương ở chân, tay...

Thêm một trường hợp quá may mắn của bé gái tại Nam Định. Thời điểm đó, một bé gái khoảng hơn 3 tuổi đang đu bám tại lan can tầng 2 của ngôi nhà trên phố Trần Quang Khải, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) và sắp rơi xuống đất. Đúng lúc này có một người đàn ông đang đạp xe trên đường phát hiện và dừng lại chạy đến giơ tay kịp thời đỡ cháu bé rơi xuống cứu thoát "án tử".

Khi vừa đón nhận lại con mình vẫn lành lặn, mẹ cháu bé kể lại diễn biến trong nỗi bàng hoàng, khi thấy con đang nằm ngủ nên đã khóa cửa tranh thủ chạy ra chợ gần đó mua cháo. Còn bố của bé khi đó đang đi làm xa.

Không ngờ chỉ sau 5 phút con chị thức dậy rồi tự mở cửa chèo qua lan can để ra ngoài và rơi… Vụ việc đã được camera an ninh của nhà dân ở khu vực ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng gây chú ý cộng đồng mạng.

Đừng để tổ ấm trở thành hiểm họa

Vẫn biết trẻ em thường hiếu động và tò mò, chỉ một chút bất cẩn, vài phút lơ là của người lớn, có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc thậm chí đe dọa tới tính mạng của con trẻ.

Song câu hỏi là: Ai mới chính là những người bảo vệ những em bé sống ở chung cư?

Thực tế trên cho thấy, đã có quá nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị rơi từ các tầng cao tại chung cư, tuy nhiên một số gia đình vẫn chủ quan, lơ là trong việc quản lý, giám sát con em mình; một số cơ sở trông, giữ trẻ vẫn để xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho các em nhỏ.

Kê vật dụng sát lan can, chấn song bảo vệ thiết kế nằm ngang luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ ở chung cư - Ảnh: Tuổi trẻ

Bên cạnh việc tăng cường quản lý trẻ em, các hộ gia đình sống tại chung cư, nhà cao tầng cần chú ý đến các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ như lắp đặt các tấm lưới an toàn, song chắn tại ban công, cửa sổ; di chuyển bàn, ghế, cây cảnh... cách xa khu vực lan can, cửa sổ để trẻ không thể trèo lên; khi trẻ ở nhà nên khóa các cửa ra ban công...

Tại các cơ sở trông, giữ trẻ, do số lượng học sinh đông nên giáo viên phải quản lý, giám sát chặt chẽ các em; các nhà trường cần rà soát lại cơ sở vật chất để thay thế, lắp đặt các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hiện nay ở nhiều nhà chung cư, sự an toàn đối với trẻ nhỏ rất đáng lo ngại.

Còn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ em, nhưng cách phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là sự quan tâm, chú ý của người lớn khi trông trẻ. Đồng thời, trang bị cho trẻ nhỏ những kiến thức, kỹ năng cơ bản từ đó hình thành ý thức, thói quen phòng tránh tai nạn cho các em.

Những "anh hùng cứu người" như Nguyễn Ngọc Mạnh rất xứng đáng được tôn vinh. Sự xuất hiện của họ đúng lúc, đúng thời điểm là điều may mắn không kể hết. Nhưng cũng đừng quá trông chờ vào những anh hùng và sự may mắn. Hãy tự bảo vệ gia đình, bảo vệ những đứa trẻ của mình bằng những hành động đơn giản: giảm tối thiểu những yếu tố có thể gây nguy hiểm, nhất là với những em bé trong gia đình.

Ví dụ, ngay lúc này, hãy bỏ những vật dụng thừa và lắp một tấm lưới ở ban công...

https://afamily.vn/2021-nhuc-nhoi-nhung-vu-tre-roi-o-chung-cu-tu-canh-tay-ky-dieu-cua-sieu-nhan-manh-toi-nhung-mat-mat-ngoai-tam-voi-20211213173251376.chn