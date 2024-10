20.10 này, hội thực thần có hẹn với cặp anh tài Neko Lê - Kay Trần tại livestream ShopeeFood

Trong khi hội "gai con" đếm ngược đến giờ G diễn ra concert, thì các tín đồ ăn uống cũng đếm từng giây từng phút đến Ngày Hội ShopeeFood. Không chỉ được chứng kiến màn "gương vỡ lại lành" của Neko Lê và Kay Trần tại livestream "Ăn ngon cùng Idol" , các tâm hồn ăn uống còn được tận hưởng một loạt các combo món ngon giảm đến 50%, ưu đãi giảm 210.000 đồng cùng hàng loạt mã miễn phí vận chuyển giảm đến 65.000 đồng.



Đại sứ MONO siêu đẹp trai, còn làm fan của ShopeeFood thì "never sai" vì cứ vào ngày 20 hàng tháng là sàn Cam lại mạnh tay chiêu đãi các tín đồ ẩm thực với loạt ưu đãi hấp dẫn.

Neko Lê tái ngộ Kay Trần trên sóng "Ăn ngon cùng Idol" - gấp đôi "mỏ hỗn" để làm gì!



Những ngày vừa qua, dân tình được một phen xôn xao khi Neko Lê úp mở về MV sắp ra mắt của mình. Nhiều fan đồn đoán rằng nam đạo diễn đã chi tới chín chữ số để mời "bé Cây" Kay Trần về làm… nữ chính. Hai anh tài vốn được biết đến là cặp đôi "mỏ hỗn" với khả năng biến bất cứ nơi đâu trở thành "đại hội bóc phốt", nên fan hâm mộ cực kỳ mong chờ màn tái hợp có 1-0-2 này. Hiểu được lòng fan hâm mộ, ShopeeFood liền nhanh tay tạo cơ hội cho bộ đôi "nối lại tình xưa" trước thềm ra mắt MV mới bằng phiên livestream "Ăn ngon cùng Idol" diễn ra vào lúc 11H ngày 20.10.

Hậu concert, "Gai con" sẽ được Neko Lê và Kay Trần tiếp thêm năng lượng bằng đại tiệc món ngon giá hời và voucher độc quyền trên livestream "Ăn ngon cùng Idol".

Lần này, cả hai sẽ tạm quên đi thân phận đạo diễn và rapper của mình để dấn thân vào con đường food reviewer. Liệu rằng các anh tài có mukbang được hết bàn tiệc "ê hề" đồ ăn ngon độc quyền và vượt qua loạt thử thách "ngàn chông gai" từ ShopeeFood hay không? Hãy cùng đón xem nhé!



Bên cạnh đó, xuyên suốt thời gian livestream, cặp đôi "hoàn cảnh" host và khách mời sẽ liên tục tung ra loạt voucher độc quyền dành riêng cho những người theo dõi phiên live. Điểm danh qua thì có voucher giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 30.000 đồng, và voucher giảm 50.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng. Thời gian và địa điểm đã rõ ràng, đặt lịch hẹn xem livestream ngay tại đây: https://s.shopee.vn/sOU6YnmV

Nhân ngày cho phái đẹp, tung deal khủng ngập tràn trong livestream của Ngày hội ShopeeFood

ShopeeFood chịu chơi cỡ này thì các đối tác thương hiệu đồ ăn, thức uống cỡ nào? Bên cạnh phiên livestream hứa hẹn mang đến không gian tương tác với Idol vô cùng độc đáo, hội người dùng ShopeeFood còn được tận hưởng hàng loạt deal giảm độc quyền đến từ các thương hiệu đình đám.

"Phát súng" ưu đãi đầu tiên đến từ ba chuỗi thức ăn nhanh được các bạn trẻ yêu thích. Bạn không nhìn nhầm đâu: Combo 2 bánh pizza chỉ 95.000 đồng của Domino’s Pizza; combo 4 miếng gà và 2 ly nước chỉ 69.000 đồng của McDonald's và chốt hạ là combo 3 miếng gà rán + 1 burger tôm + 2 Pepsi chỉ 109.000 đồng từ thương hiệu KFC. Đây là cơ hội ngàn năm có một để cả nhà đãi tiệc 20.10 linh đình mà vẫn đảm bảo "kinh tế" cho chiếc ví của mình những ngày cuối tháng.

"Đỉnh nóc, kịch trần" là những gì các tín đồ ẩm thực có thể thốt ra được "diện kiến" dàn deal độc quyền của Domino’s Pizza, McDonald's và KFC.

Ăn no rồi thì phải có đồ uống cho đã khát. Ứng dụng gọi món màu cam đã chuẩn bị sẵn sàng để khao bạn combo 3 ly nước nằm trong bộ sưu tập "best seller" của Phúc Long với giá chỉ 69.000 đồng; combo 2 ly Ô long chỉ 35.000 đồng và phiên bản ly hồng giới hạn chỉ bán trên ShopeeFood của Cheese Coffee. Đặc biệt, nếu các chàng đang đau đầu không biết nên mua gì cho nửa kia của mình thì hãy mở ShopeeFood lên và order ngay một set Trà & Hoa tặng nàng chỉ 99.000 đồng của nhà The Coffee House.



Không chịu thua kém, Phúc Long, Cheese Coffee và The Coffee House cùng nhập cuộc bằng những món nước ngọt ngào với mức giá siêu "hời".

Toàn là combo giá hời thế này thì phải "lên kèo" tụ họp với gia đình và hội anh chị em bạn dì ngay thôi! Đồ ăn hay thức uống, món mặn hay món ngọt, đơn giản hay thịnh soạn, tất cả đều đã sẵn sàng tại livestream "Ăn ngon cùng Idol". Lên lịch đặt hẹn 11H ngày 20.10 để không bỏ lỡ màn tái hợp của Neko Lê và Kay Trần cùng kho ưu đãi độc quyền thôi nào!