20 năm xem phim Việt chưa thấy ai đỉnh cỡ này: Vừa đáng yêu vừa ghê gớm, đã chửi là không trượt phát nào

Tối 19/3, bộ phim Không Giới Hạn lên sóng tập 29 với màn đánh ghen ồn ào của Khánh Linh với "tiểu tam" Hà Lê. Khánh Linh (Anh Đào) là cô gái nhiệt tình và bảo vệ người nhà. Khi thấy Hà Lê liên tục tiếp cận Minh Kiên (Steven Nguyễn), khiến tình cảm giữa Minh Kiên và Lam Anh (Minh Trang đóng) trở nên bất ổn, Khánh Linh rất tức giận với Hà Lê.

Khánh Linh và nhóm anh em theo dõi Hà Lê để bảo vệ tình cảm của Minh Kiên và Lam Anh

Vì vậy, cô và nhóm bạn đã theo dõi cuộc hẹn gặp của Hà Lê và Minh Kiên, khi thấy Hà Lê mãi quấn lấy Kiên không buông, Khánh Linh đã tức giận lao ra chỉ trích kẻ phá rối.

"Tôi nói cho chị biết nhé, trần đời ai oán tôi ghét nhất thể loại thối tha như nhà chị. Chị chia tay anh tôi bao nhiêu năm rồi, bây giờ chị lại hiện hồn về đây. Chị thấy anh tôi hạnh phúc chị lại ám quẻ, chị định nối lại tình xưa. Chị không biết xấu hổ à. Tôi ở ngoài tôi nhìn thấy anh tôi đẩy chị như đẩy tà mà chị vẫn cố sấn sổ vào. Chị đúng là đồ âm hồn bất tán, đồ mặt dày", Khánh Linh chỉ trích Hà Lê.

Khi thấy Hà Lệ mặt dày đeo bám Kiên, Linh không nhịn được mà lao vào đánh nhau

Khán giả cảm thấy rất thích thú trước sức chiến đấu hùng hổ và màn chửi cực mượt của Khánh Linh. Trên các trang MXH, nhiều người bình luận: "Khánh Linh chửi đã quá, 100 điểm em ơi".

"20 năm xem phim Việt chưa thấy nhân vật nào đỉnh cỡ này", "Xem phim nể mỗi Khánh Linh", "Khánh Linh: 'Tính cách' không giới hạn", "Mặt chị đã xinh lại còn chửi hay nữa", "Màn giới thiệu không kém gì Ngọc Hà vợ Thành phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình", "Coi đoạn này 20 lần rồi, Khánh Linh mãi đỉnh", "Từ khóa hôm nay là gì: Mặt Xinh", "Hơi bị thích Linh rồi nha Linh", "Khánh Linh đang diễn hài đúng không", "Cười sảng với Khánh Linh", "Này chắc quay one shot luôn quá chứ chửi mượt cỡ đó cơ mà", "Mình chuyển sang fan của Minh Lợi và Khánh Linh rồi nha", "Tôi thích đoạn này nha, sống phải drama như Khánh Linh", "Xem chục lần chốt câu mặt xinh vẫn buồn cười", "Hôm nay chỉ xem Khánh Linh chửi", khán giả khoái chí trước màn "combat" mạnh mẽ trực diện của Khánh Linh và Hà Lê.

Diễn xuất tự nhiên hài hước của Anh Đào khiến khán giả khen không ngớt lời

Có thể nói, Khánh Linh là nhân vật được yêu thích nhất trong phim Không Giới Hạn. Linh là cô gái làng chài hài hước đáng yêu, thường xuyên khắc khẩu với người yêu là Minh Lợi (Tô Dũng) nhưng cũng rất tự hào và không ngại bày tỏ tình cảm với anh. Những cảnh cãi vã của cặp đôi khiến khán giả thích thú vì "rất đời và cũng rất đáng yêu". Linh và Lợi thường xuyên tấu hài khiến khán giả cười ngặt nghẽo, trên các trang MXH, hàng trăm bình luận thể hiện sự yêu mến cặp đôi này và mong họ có thêm đất diễn.

Trước đó, cô cũng gây sốt với cảnh hôn hơn 3 triệu lượt xem vì quá hài hước, đáng yêu

Cảnh cãi nhau trong tập 29 thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ.

Anh Đào chia sẻ để vào vai Khánh Linh, cô đã phải trang điểm cho xấu đi, làn da đen vì rám nắng, mặc trang phục quê mùa và đi dép của mẹ. Nữ diễn viên không ngại làm xấu mình để hóa thân hoàn hảo vào nhân vật cô gái ngư dân miền biển tính tình chất phác. Chính vì vậy, khán giả khen ngợi Anh Đào có diễn xuất đa dạng trên màn ảnh.

Anh Đào được yêu thích nhờ lối diễn xuất tự nhiên, lời thoại rất "đời", đóng vai nào ra vai đó. Cô diễn xuất vừa tay, có khả năng tạo chemistry cực mạnh với các bạn diễn nam như Đình Tú, Trọng Lân và hiện tại là Tô Dũng.