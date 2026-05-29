Mới đây, câu chuyện của Suzuki - Một người đàn ông 67 tuổi, được trang tin quản lý tài sản THE GOLD ONLINE đăng tải, đã tạo ra một "cơn sốt" trên MXH. Lý do đơn giản vì cách ông tiết kiệm tiền khiến ai nghe cũng phải sửng sốt. Để tóm tắt, có thể dùng 1 câu thế này: Nếu bạn không hình dung nổi như thế nào là "tiết kiệm tối đa", là "không thể cắt giảm thêm được nữa", thì chia sẻ của ông Suzuki sẽ cho bạn câu trả lời.

Không ăn hàng, không đi du lịch, không dùng điều hòa/bình nước nóng

Quá khứ của ông Suzuki có thể gói gọn trong 2 từ: Nghèo khó. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ thời trung học, ông đã đi làm thêm tại các nhà hàng để kiếm tiền phụ bố mẹ. Chính tuổi thơ thiếu thốn khiến Suzuki hình thành nỗi ám ảnh về chuyện tiết kiệm từ rất sớm. Ông luôn sợ cảnh không có tiền trong tay, sợ tuổi già bấp bênh và sợ bản thân trở thành gánh nặng tài chính cho người khác.

Sau khi có công việc toàn thời gian, ông Suzuki thuê một căn hộ nhỏ nằm khá xa nơi làm việc vì giá rẻ hơn đáng kể so với khu vực trung tâm. Mỗi ngày, ông đều tự nấu ăn rồi mang cơm hộp đi làm. Những bữa ăn quen thuộc thường chỉ gồm giá đỗ và thịt gà vì đây là những thực phẩm rẻ nhất. Trong khoảng 20 năm liên tục, ông Suzuki không ăn hàng.

Ông Suzuki và người vợ quá cố

Ông tính toán chi li từng khoản nhỏ trong cuộc sống. Để tiết kiệm tiền điện, ông gần như không bao giờ dùng điều hòa hay bình nước nóng. Việc đi lại cũng được tối giản tuyệt đối. Thay vì đi tàu hay taxi, ông thường chọn đi bộ hoặc đi xe đạp. Ông cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mua xe riêng hay sở hữu nhà cửa vì cho rằng đó là những khoản tiêu tốn quá nhiều tiền.

Vợ ông Suzuki là đồng nghiệp ở công ty cũ, chính nền tảng mối quan hệ đó giúp bà hiểu rất rõ tính cách tiết kiệm của ông ngay từ đầu. Sau khi kết hôn và sinh con, Suzuki thừa nhận bản thân không còn tiết kiệm cực đoan như trước, nhưng cả gia đình vẫn duy trì lối sống tối giản suốt nhiều năm. Những chuyến đi chơi gần như không tồn tại. Thay vì du lịch hay nghỉ dưỡng, các buổi dã ngoại của gia đình chỉ đơn giản là mang đồ ăn ra công viên hoặc bờ sông gần nhà.

Hối hận vì tiết kiệm quá cực đoan

Ông Suzuki xem việc "thắt lưng buộc bụng" tối đa là việc cần thiết để đổi lấy cảm giác an toàn tài chính trong giai đoạn nghỉ hưu. Đến khi ngoài 60 tuổi, ông đã tiết kiệm được khoảng 35 triệu Yên (gần 6,2 tỷ đồng). Sau đó, ông tiếp tục đầu tư một phần tiền lương hưu và nâng tổng tài sản lên khoảng 65 triệu Yên (hơn 11 tỷ đồng). Với nhiều người, đây là khoản tiền đáng mơ ước sau cả đời làm việc.

Thế nhưng ngay sau khi nghỉ hưu, biến cố lớn nhất đời Suzuki xảy ra. Vợ ông được chẩn đoán mắc bệnh nặng và qua đời ở tuổi 66. Sự ra đi của người bạn đời khiến Suzuki rơi vào trạng thái trống rỗng. Ông bắt đầu nhìn lại toàn bộ cuộc sống của mình và nhận ra bản thân đã dành quá nhiều thời gian để tiết kiệm mà quên mất việc tận hưởng cuộc sống.

Suzuki chia sẻ điều khiến ông day dứt nhất chính là chưa từng đưa vợ đi du lịch nhiều hơn hay cùng bà ăn những bữa ăn ngon ở nhà hàng. Trong ký ức của ông, phần lớn cuộc sống hôn nhân chỉ xoay quanh công việc, tiết kiệm và những phép tính chi tiêu. Người đàn ông 67 tuổi nói rằng tiền bạc cuối cùng vẫn còn đó, nhưng thời gian thì không thể quay trở lại.

"Tôi ước hai vợ chồng đã có thể đi du lịch nhiều hơn và ăn ngoài nhiều hơn. Nhưng thời gian không thể đảo ngược được nữa" - Ông Suzuki nói trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Nhật Bản đăng tải.

Câu chuyện của ông Suzuki nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng ông là hình ảnh điển hình của những người theo đuổi lối sống tiết kiệm cực đoan với mục tiêu tích lũy tài sản càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm bởi áp lực tài chính và nỗi lo tuổi già tại Nhật Bản khiến không ít người chọn cách sống dè sẻn suốt cả đời.

Một số chuyên gia tài chính tại Nhật nhận định tiết kiệm là điều cần thiết, nhưng việc cắt bỏ hoàn toàn những trải nghiệm sống đôi khi có thể khiến con người đánh mất những ký ức và mối quan hệ quan trọng. Trong trường hợp của Suzuki, điều khiến ông tiếc nuối không phải là số tiền đã tiêu, mà là những kỷ niệm đẹp lẽ ra nên có nhưng lại chẳng được diễn ra chỉ vì thói quen tiết kiệm cực đoan.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, nhiều người trẻ tại Nhật Bản cũng bắt đầu bàn luận về khái niệm "cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống". Với họ, tiền bạc có thể mang lại sự an toàn, nhưng không thể thay thế thời gian, sức khỏe hay những trải nghiệm bên người thân. Câu chuyện của Suzuki vì thế không chỉ là hành trình tích lũy hơn 65 triệu Yên (hơn 11 tỷ đồng), mà còn là lời nhắc về cái giá của một cuộc sống quá khắt khe với tiền bạc.

(Nguồn: SCMP)