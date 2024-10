Chỉ còn vài ngày nữa là đến 20/10, ngày mà các cô gái đang chờ đón sự quan tâm và những trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng liệu bạn đã có kế hoạch gì cho ngày đặc biệt này chưa? Nếu chưa, đừng lo! Có rất nhiều lựa chọn thú vị đang chờ đợi bạn và phái đẹp. Từ những triển lãm nghệ thuật đầy màu sắc cho đến các quán cà phê xịn sò, mỗi điểm đến đều mang trong mình một câu chuyện riêng và không gian lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Hãy cùng khám phá những địa điểm nhất định phải ghé thăm để khiến cho ngày 20/10 trở nên thật ý nghĩa và đầy sắc màu nhé!

Loạt triển lãm ý nghĩa hay ho

Hà Nội

Triển lãm Nghệ Tụ

Triển lãm Nghệ Tụ nhân dịp 20/10 là sự kiện không thể bỏ qua cho các cô gái yêu nghệ thuật. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ danh tiếng từ Hồng Kông và Việt Nam như Sanyu, Chagall, Nguyễn Thế Hùng, Manling Cheung và nhiều tên tuổi khác, triển lãm mang đến sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa hai vùng.

Ảnh: Hôm Nào Đi

Triển lãm nhằm giới thiệu truyền thống sâu sắc và nét duyên dáng độc đáo giữa văn hóa Hồng Kông và Việt Nam. Với sự đa dạng từ tranh vẽ, điêu khắc đến nhiếp ảnh, mỗi tác phẩm đều toát lên nét quyến rũ riêng, phản ánh sự giao thoa sáng tạo độc đáo. Đây cũng là dịp hiếm có để công chúng chiêm ngưỡng, học hỏi và tận hưởng không gian nghệ thuật đầy cảm hứng.

Ảnh: Hôm Nào Đi

Thời gian: 11/10 - 21/10/2024 8:30 AM - 05: 00 PM Địa điểm: Bảo tàng Mỹ Thuật 66 P. Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

Triển lãm “Đất” -“Earth”.

Triển lãm "Đất" - "Earth" mang đến 70 tác phẩm khổ lớn, là kết quả của 10 năm sáng tạo miệt mài của họa sĩ Lý Trực Sơn. Thay vì sử dụng sơn mài truyền thống hay giấy dó quen thuộc, anh thử nghiệm với các chất liệu tự nhiên như đất, đá, cát và cây cỏ. Các tác phẩm thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật phương Tây và tinh hoa văn hóa phương Đông, từ tinh thần tiền Phục Hưng đến tạo hình thời Lý - Trần. Triển lãm không chỉ là một hành trình sáng tạo mà còn là sự giao thoa văn hóa đặc sắc.

Thời gian: 29/09 - 17/11/2024 10h - 21h hàng ngày Địa điểm: VCCA B1-R3, Royal City, Nguyễn Trãi, Hà Nội Vào cửa miễn phí

Danc Of The Abstract (Vũ điệu của trừu tượng)



Triển lãm Dance of the Abstract (Vũ điệu của trừu tượng) là dịp không thể bỏ lỡ để các bạn trẻ check-in nhân dịp 20/10. Được tổ chức tại không gian boutique Ka Koncept, Lotte Hồ Tây, triển lãm cá nhân của nữ họa sĩ Lê Quỳnh Anh mang đến không gian ngập tràn sắc màu nghệ thuật. Với 14 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, Dance of the Abstract hứa hẹn đưa bạn vào thế giới mỹ thuật đầy sáng tạo, từ sự tự do của sơn dầu đến năng lượng phóng khoáng của sơn acrylic, tạo nên những trải nghiệm thị giác độc đáo và đầy cảm hứng.

Ảnh: Tuanbanh28

Thời gian triển lãm: 26/9/2024 - 20/12/2024 Địa điểm: Ka Koncept Store - 1F, Lotte Mall West Lake, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sài Gòn

Triển lãm Loài Phế Liệu

Triển lãm “Loài Phế Liệu” của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Dân chính là một cú lội ngược dòng đầy ấn tượng trong nghệ thuật đương đại! Với cách khai thác tài tình các vật liệu phế thải, anh không chỉ thổi hồn vào “rác thải” mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn về trách nhiệm bảo vệ môi trường và lối sống bền vững. Được tổ chức bởi De La Sól - Sun Life Việt Nam và CL2B, triển lãm mang tên “Scrap Species - Loài Phế Liệu” diễn tả quá trình tiến hóa của những “chủng loài phế liệu” như những sinh vật sống động trong nhịp sống hiện đại. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, biến những thứ thường bị xem là vô giá trị thành không gian nghệ thuật đầy sức sống.

Ảnh: Đi Đâu Nào

Triển lãm mở cửa tự do 05/10 - 20/10 (9AM/ 9PM) Sun Life Flagship - De La Sól, 244 Pasteur, Quận 3, HCM

Triển lãm Người Đơm Hoa Giấy

Trưng bày “Người Đơm Hoa Giấy” là cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp của hoa giấy Thanh Tiên - một di sản văn hóa hàng trăm năm tuổi. Với chủ đề "Từ làng nghề truyền thống đến hiện đại", triển lãm sẽ dẫn dắt bạn qua hành trình gìn giữ nghệ thuật làm hoa giấy giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Điều đặc biệt là tất cả các bông hoa giấy thủ công xứ Huế trong trưng bày đều do nghệ nhân Trần Phú của làng Thanh Tiên trực tiếp thực hiện, mang đậm dấu ấn văn hóa và tâm huyết của người nghệ nhân.

Ảnh: Tông

Thời gian: 28/09-20/10/2024 Địa chỉ: TONG 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM Thứ 2 - Thứ 6: 9h - 19h Thứ 7: 9h - 17h

Những quán cà phê như bước ra từ Pinterest

Hà Nội

Amóre Coffee & Bakery

Đối với những tín đồ mê cà phê và sống ảo, Amóre Coffee & Bakery là địa điểm không thể bỏ qua dịp 20/10 này! Sau thành công của cơ sở đầu tiên tại Văn Quán, quán đã mở thêm một chi nhánh mới không kém phần xịn sò. Mặt tiền của quán gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phần gác mái độc đáo. Với không gian 3 tầng được thiết kế chủ yếu bằng gỗ và phong cách cổ điển, nơi đây mang đến cảm giác ấm cúng và dễ chịu, cực kỳ lý tưởng cho những ngày thu đông. Một điểm khiến mình thích thú là quán tận dụng ánh sáng tự nhiên rất tốt, với các khung cửa đón nắng tuyệt đẹp, lý tưởng để check-in. Bên ngoài ban công còn có vài khóm hoa thơ mộng, tạo nên khung cảnh như châu Âu ngay giữa lòng Hà Nội.

Ảnh: Be My Coffee

Địa chỉ: 96 AN TRẠCH, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI ] Giờ mở cửa: 7:30 - 23:00 Giá cả: 30.000đ- 70.000đ

Bake & Burnt

Dù không phải là quán mới, Bake & Burn đang trở thành tâm điểm hot cho giới trẻ nhờ không gian siêu xinh xắn. Nằm ẩn mình trong một khu tập thể, tiệm bánh nhỏ này là nơi lý tưởng để thưởng thức những bản nhạc lofi trong không khí giản dị và gần gũi. Quán có hai tầng với bàn ghế gỗ cao và những món đồ trang trí vintage, tạo nên một không gian ấm áp, hoàn hảo cho mùa thu đông sắp tới. Mỗi bàn còn được trang bị đèn bàn học và ổ điện, cực kỳ thuận tiện cho những ai muốn học tập hoặc làm việc. Tầng 2 có một không gian bếp, nên khi bạn bước lên đó, hương thơm từ những chiếc bánh vừa ra lò sẽ khiến bạn xuýt xoa. Nhìn chung, Bake & Burn mang đến một trải nghiệm nhẹ nhàng, giản dị nhưng đầy cuốn hút, chắc chắn sẽ ghi điểm trong lòng giới trẻ!

Ảnh: @Tronlam.dichill, Be My Coffee

Địa chỉ: SỐ 5 NGÕ 195 ĐỘI CẤN, BA ĐÌNH, HÀ NỘI ] Giờ mở cửa: 9:00 - 22:00 Giá cả: 25.000đ - 65.000đ

Sài Gòn

Trapart.room

Nếu bạn đang tìm một không gian ấm cúng và độc đáo, Trapart.room chính là lựa chọn lý tưởng. Quán nhỏ nhắn, chỉ khoảng 10 người, được trang trí với tone màu vàng, cam và xanh tươi vui. Đồ decor được phối hợp tinh tế, tạo nên một tổng thể vô cùng bắt mắt và có gu. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm việc tự pha cà phê với nhiều dụng cụ thú vị, bên cạnh những món ăn ngon. Đây hứa hẹn là nơi lý tưởng để tụ tập và tám chuyện với bạn bè vào cuối tuần.

Địa chỉ: 70 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM (nhớ đặt bàn trước nhé!) Giờ mở cửa: 9h - 17h (Thứ 7 và Chủ nhật) Giá cả: 50.000 - 100.000đ

Mille Mille

Là một tiệm cà phê và bánh núp trong hẻm, Mille Mille cực kỳ chill và vừa mở thêm chi nhánh mới với không gian rộng rãi, ấm cúng. Điểm đặc biệt ở đây chính là những chiếc ghế êm ái, tạo cảm giác thoải mái cho những ai muốn làm việc tại quán. Cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, lý tưởng cho những bức ảnh đẹp dịu dàng.

Địa chỉ: 32 Trần Cao Vân, Quận 3 Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00 Gửi xe miễn phí

The Convoy Cafe

Nằm tại Quận 5, The Convoy Cafe nổi bật với concept độc lạ và gu thẩm mỹ riêng. Không gian quán được bài trí với tone màu trắng nâu, kết hợp cùng những món decor sắc màu thú vị. Mỗi góc nhỏ trong quán đều mang đến cảm giác mới mẻ và ấn tượng. Nội thất cũng rất độc đáo với bàn ghế sofa có kiểu dáng đa dạng, tạo nên sự khác biệt. Đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích việc cà phê và chụp ảnh tại Quận 5.

Ảnh: Quizxtran