2 tuần nữa sẽ có 2 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc đầy nhà, 2 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Mão: Tài thần gõ cửa - Phú quý ngập tràn

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ bước sang tháng 10 âm - còn gọi là tháng Kỷ Hợi và đây cũng là lúc tuổi Mão chính thức đón nhận mạch nguồn tài lộc bùng nổ nhờ cục diện Tam Hợp Hợi Mão Mùi nâng đỡ tối đa. Con giáp này có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập đột biến từ công việc chính nhờ những đóng góp xuất sắc được cấp trên ghi nhận và thưởng nóng xứng đáng.

(Ảnh minh họa)

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh tự do hoặc đầu tư tài chính có một tháng mua may bán đắt với lượng khách hàng tăng trưởng vượt bậc mang lại nguồn doanh thu khổng lồ. Sự xuất hiện của quý nhân giúp tuổi Mão tháo gỡ hoàn toàn các vướng mắc tiền bạc tồn đọng từ trước và mở ra nhiều hướng đi mới đầy tiềm năng sinh lời. Con giáp này cũng may mắn nhận được một vài khoản tiền bất ngờ như lộc từ người thân, trúng số hoặc các khoản nợ khó đòi nay tự động hoàn trả gọn gàng.

Tầm nhìn kinh doanh sắc bén giúp người tuổi Mão đưa ra những lựa chọn đầu tư chính xác vào các dự án có tính thanh khoản cao và an toàn tuyệt đối. Việc chi tiêu trong tháng diễn ra hoàn toàn trong tầm kiểm soát giúp bạn vừa thoải mái tận hưởng cuộc sống vừa tích lũy được một quỹ dự phòng vô cùng vững chắc. Nhìn chung đây là khoảng thời gian viên mãn giúp con giáp này tích lũy tài sản nhanh chóng và khẳng định vị thế giàu có của mình trước khi khép lại năm cũ.

Con giáp tuổi Mùi: Hợp tác thành công - Tiền nong rủng rỉnh

Đối với người tuổi Mùi thì tháng Kỷ Hợi mang lại vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ do được cục diện Tam Hợp che chở và ban phát cát khí ngập tràn. Đường tài lộc của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực giúp các nguồn thu nhập cả chính lẫn phụ đều có dấu hiệu tăng vọt ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn khi tuổi Mùi liên tục ký kết được những hợp đồng có giá trị kinh tế cao và tìm kiếm được đối tác chiến lược đáng tin cậy. Những người làm trong ngành dịch vụ, bán lẻ hay môi giới bất động sản cũng sẽ có cơ hội nhận được mức tiền hoa hồng hậu hĩnh xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh thể hiện được năng lực quản lý tài chính thông minh khi biết cách tái đầu tư lợi nhuận để tiền đẻ ra tiền một cách khôn ngoan và hiệu quả.

Con giáp này cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực về mặt vốn liếng từ người thân hoặc đồng nghiệp giúp giảm bớt áp lực kinh doanh và tối ưu hóa nguồn thu. Sự quyết đoán và nhạy bén với thời cuộc giúp người tuổi Mùi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền quý giá nào xuất hiện trong suốt cả tháng. Tài chính rủng rỉnh giúp bạn có thể thoải mái mua sắm những tài sản có giá trị lớn hoặc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh theo ý muốn.

Con giáp tuổi Tỵ: Cục diện tương xung - Tài lộc hao tổn

Nếu như tuổi Mão và tuổi Mùi sẽ ăn nên làm ra thì người tuổi Tỵ lại là con giáp cần đặc biệt thận trọng trong tháng Kỷ Hợi do chịu tác động tiêu cực từ cục diện Tương Xung khiến vận trình tài lộc gặp nhiều trắc trở. Đường tài chính của bản mệnh chuyển biến bấp bênh khi các nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại trong khi các khoản chi phí phát sinh lại tăng vọt.

(Ảnh minh họa)

Công việc làm ăn dễ gặp trục trặc bất ngờ do đối tác thay đổi ý định vào phút chót hoặc thị trường có những biến động bất lợi ngoài tầm kiểm soát. Những người làm công ăn lương cần rà soát kỹ lưỡng sổ sách và giấy tờ để tránh những sai sót nghiêm trọng dẫn đến việc bị phạt tiền hoặc đền bù thiệt hại. Tuổi Tỵ không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê lôi kéo đầu tư vào các dự án mạo hiểm có lãi suất cao kẻo rơi vào bẫy lừa đảo trắng tay.

Sự xuất hiện của hung tinh cũng cảnh báo con giáp này về nguy cơ hao tài tốn của do đánh rơi đồ đạc quý giá hoặc phải tốn tiền sửa chữa máy móc thiết bị hư hỏng. Các mối quan hệ xã giao dễ xảy ra tranh chấp, thị phi liên quan đến tiền bạc gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân của bạn. Việc thắt chặt chi tiêu và lập kế hoạch tài chính nghiêm ngặt trong thời gian này là vô cùng cần thiết để bảo toàn nguồn vốn hiện có. Con giáp tuổi Mùi nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp hơn thay vì cố gắng tiến hành các giao dịch mua bán tài sản lớn vào tháng này.

Con giáp tuổi Thân: Cục diện tương hại - Cẩn trọng tiền bạc

Tháng Kỷ Hợi là một giai đoạn đầy thử thách đối với người tuổi Thân về mặt tiền tài do vấp phải cục diện Thân Hợi Tương Hại đầy rủi ro. Vận may tiền bạc của con giáp này giảm sút đáng kể khiến các kế hoạch kiếm tiền hay thu hồi nợ đều không đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu.

(Ảnh minh họa)

Công việc kinh doanh buôn bán xuất hiện sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ khiến doanh thu sụt giảm và dòng tiền lưu động bị ngưng trệ. Tuổi Thân cần đề phòng cao độ với kẻ tiểu nhân quấy phá ngầm sau lưng nhằm bôi nhọ uy tín hoặc tìm cách hãm hại làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp. Những người làm công ăn lương dễ gặp áp lực lớn khi tiến độ công việc bị trì hoãn dẫn đến việc các khoản thưởng cuối tháng bị cắt giảm đáng kể.

Tuổi Thân tuyệt đối không nên cho người khác vay mượn tiền bạc hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho bất kỳ ai vì nguy cơ mất trắng là rất cao. Việc quản lý ví tiền cần được thực hiện một cách chặt chẽ và hạn chế tối đa các khoản mua sắm ngẫu hứng theo tâm trạng nhất thời. Con giáp này cũng cần chú ý giữ bình tĩnh trong các cuộc thương lượng giá cả để tránh đưa ra quyết định sai lầm gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách. Hãy tập trung bảo toàn những gì đang có và tập trung hoàn thành tốt các hạng mục công việc hiện tại thay vì mở rộng quy mô.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm