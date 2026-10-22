Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 3 con giáp tăng mạnh tài sản ròng đúng Rằm tháng 9 Âm lịch: Top 1 đã giàu lại càng giàu

1. Tuổi Mão

Đứng đầu danh sách là người tuổi Mão. Theo dự đoán của chuyên gia Dư Dương, tháng 9 Âm lịch là giai đoạn vận trình sự nghiệp và tài lộc của con giáp này có nhiều điểm sáng.

Trong công việc, người tuổi Mão có thể nhận được sự ghi nhận từ cấp trên và những người giàu kinh nghiệm. Những kiến thức, kỹ năng tích lũy từ trước cũng có cơ hội phát huy giá trị, giúp họ xử lý công việc hiệu quả hơn và tạo dựng vị thế vững chắc trong tập thể.

Đây cũng được xem là thời điểm phù hợp để người tuổi Mão chủ động đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, thể hiện năng lực và tận dụng những mối quan hệ nghề nghiệp tích cực. Với người làm kinh doanh hoặc công việc hưởng thu nhập theo doanh số, việc mở rộng quan hệ khách hàng và tìm kiếm cơ hội hợp tác có thể đem lại triển vọng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, những người tuổi Mão được dự đoán có cơ hội cải thiện nguồn thu nhờ kết quả công việc và các mối quan hệ hỗ trợ. Tuy nhiên, đây là dự đoán theo quan niệm mệnh lý, không phải sự bảo đảm về thu nhập hay lợi nhuận thực tế.

Để biến cơ hội thành thành quả tài chính, người tuổi Mão vẫn cần kiểm soát chi tiêu, duy trì tiết kiệm và cân nhắc kỹ trước những quyết định đầu tư. Khi thu nhập được cải thiện nhưng chi phí cũng tăng nhanh, giá trị tài sản tích lũy chưa chắc đã tăng tương ứng.

2. Tuổi Tỵ

Xếp thứ hai là tuổi Tỵ. Theo dự đoán của chuyên gia Dư Dương, con giáp này có triển vọng tích cực trong công việc và tài chính trong tháng 9 Âm lịch.

Về sự nghiệp, người tuổi Tỵ được khuyên nên phát huy chuyên môn và thái độ chủ động để tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Những nhiệm vụ mới hoặc cơ hội phát triển nghề nghiệp có thể xuất hiện, đặc biệt với người biết tận dụng năng lực cá nhân và duy trì tinh thần trách nhiệm.

Đối với người kinh doanh, việc mở rộng hợp tác thông qua các mối quan hệ sẵn có có thể là hướng đi đáng cân nhắc. Dù vậy, kiểm soát chi phí và tiến độ triển khai vẫn là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài lộc, tuổi Tỵ được dự đoán có nguồn thu chính tương đối ổn định, đồng thời có thể xuất hiện cơ hội kiếm thêm từ công việc phụ hoặc những thỏa thuận hợp tác. Đây là triển vọng đáng chú ý đối với người đang muốn cải thiện thu nhập.

Tuy nhiên, khả năng giữ lại tiền sau chi tiêu mới là yếu tố quyết định mức tích lũy. Người tuổi Tỵ nên chủ động lập ngân sách, dành một phần thu nhập cho quỹ dự phòng và tránh những khoản đầu tư vượt quá khả năng chịu rủi ro.

3. Tuổi Mùi

Đứng thứ ba trong danh sách này là người tuổi Mùi. Con giáp này có thể nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, qua đó tạo thêm thuận lợi cho công việc và tài chính.

Trong môi trường công sở, sự kiên nhẫn, cẩn trọng và khả năng phối hợp với đồng nghiệp có thể giúp người tuổi Mùi củng cố uy tín. Thay vì vội vàng tìm kiếm bước tiến lớn, họ nên tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, chủ động trao đổi khi gặp khó khăn và tận dụng những nguồn lực sẵn có.

Với người làm kinh doanh, các mối quan hệ lâu năm và nguồn khách hàng hiện hữu có thể trở thành nền tảng để phát triển hoạt động. Việc mở rộng thị trường nên đi cùng đánh giá kỹ nhu cầu, chi phí và khả năng vận hành để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Về tiền bạc, tuổi Mùi được dự đoán có triển vọng duy trì nguồn thu ổn định và hưởng lợi từ những thành quả tích lũh năm 2026. Dù vậy, dự đoán tử vi chỉ mang tính tham khảo. Khả năng gia tăng tài sản trên thực tế vẫn phụ thuộc vào thu nhập, mức chi tiêu, nghĩa vụ nợ và hiệu quả của các quyết định tài chính.y trước đó. Tuy nhiên, người thuộc con giáp này cũng nên thận trọng với các quyết định chi tiêu theo cảm xúc hoặc đầu tư chỉ dựa trên lời khuyên từ người quen.

Xây dựng thói quen tiết kiệm, theo dõi các khoản nợ và đánh giá định kỳ giá trị tài sản sẽ giúp người tuổi Mùi chủ động hơn trong việc quản lý tài chính.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo Hongkong01)