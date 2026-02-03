2 tuần nữa có 1 con giáp chia tay vận xui, 2 con giáp lại sắp đón tin vui, đã giàu lại càng giàu hơn

Con giáp tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự sắc sảo, độc lập và bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết sức là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu sang ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tháng 12 âm - còn gọi là tháng Chạp, tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, tuổi Dần là con giáp cần phải có sự thận trọng nhất định. Vì nếu không cẩn thận, bản mệnh có thể sẽ bị thiệt thòi do bị bạn xấu lợi dụng, hoặc chịu thâm hụt tài chính do chi tiêu quá đà, đầu tư nôn nóng dễ dẫn đến sai lầm. Tuy nhiên, chỉ khoảng 2 tuần nữa, khi tháng 12 âm kết thúc, mọi vận xui của tuổi Dần cũng sẽ kết thúc. Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ 2026, tuổi Dần nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất. Ngay từ đầu năm, bản mệnh sẽ nhận thấy những tín hiệu tích cực đến với họ.

Con giáp tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp nổi bật với tư duy sắc sảo, trực giác nhạy bén, thường được gọi là "mắt bão" nhờ khả năng giữ bình tĩnh cực tốt trong những tình huống khó khăn. Họ là những người có nội tâm sâu sắc, luôn suy tính kỹ lưỡng và thận trọng trước khi hành động nên thường đạt được thành công bền vững trong sự nghiệp. Bên cạnh vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng và bí ẩn, tuổi Tỵ lại sở hữu một trái tim ấm áp, lòng trung thành tuyệt đối và luôn sẵn lòng bảo vệ những người mà họ yêu thương.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Tháng 12 âm năm Ất Tỵ, tuổi Tỵ nằm trong số những con giáp giàu có và viên mãn bậc nhất khi vừa có sự nghiệp thành công, tài lộc đủ đầy. Bước sang năm Bính Ngọ, vận may này tiếp tục gọi tên con giáp tuổi Tỵ. Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, khi năm Ất Tỵ khép lại, tháng 1 âm của năm Bính Ngọ mở ra, tuổi Tỵ lại gặt hái thành công lớn. Được sao Thiên Đức chiếu rọi, con giáp này sẽ có quý nhân trợ giúp, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ, tiền bạc đầy túi, cuộc sống nhiều niềm vui.

Con giáp tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm về tính cách, nhất là sự chăm chỉ và nghiêm túc. Luôn nỗ lực hết mình với công việc, họ là mẫu người có nhiều tiềm năng để tiến xa trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và tử tế, do đó dù gặp chuyện gì cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Vừa trải qua tháng 11 âm đầy lộc lá, tuổi Tuất vẫn đang là con giáp có đường tài lộc sáng rõ và ổn định. Bước sang năm Bính Ngọ, tuổi Tuất sẽ là con giáp tiếp tục đón thêm nhiều tin vui, đã giàu lại càng giàu hơn. Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 1 âm năm Bính Ngọ mở ra, được thế cục Tam hợp chống lưng, tuổi Tuất sẽ thăng tiến mạnh mẽ, là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống thịnh vượng, viên mãn.

