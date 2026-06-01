2 tuần nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn hưng thịnh, tiền bạc dồi dào, 1 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Dần

Được đánh giá cao với trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng, tuổi Dần nằm trong số những con giáp sở hữu nhiều điểm mạnh để thành công. Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời để con giáp này thể hiện khả năng và bứt phá mạnh mẽ của họ trong sự nghiệp.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Tam Hợp, Tử Vi, Học Đường, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội trong cả con đường học vấn cũng như sự nghiệp, có thể nói là công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn chức vị có chức vị, dù làm gì cũng dễ thành công, xây dựng được một sự nghiệp huy hoàng, chói lọi.

Trong tử vi học, cát tinh Tam Hợp mang lại lợi ích to lớn về may mắn, sự hỗ trợ, và thành công trong cuộc sống và công việc. Nó giúp thúc đẩy sự đồng điệu, tạo thuận lợi cho tình yêu/hôn nhân, đồng thời nâng cao khả năng kinh doanh, phát triển sự nghiệp, và giúp giải quyết xung đột.

Trong khi đó, cát tinh Tử Vi được ví như "đế tinh" trong tử vi, mang lại lợi ích cốt lõi về quyền lực, sự tôn quý, thông minh và năng lực lãnh đạo. Người có sao này chiếu mệnh thường đôn hậu, có khả năng giải trừ tai họa, mang lại công danh sự nghiệp vững chắc và phúc thọ vững bền.

Cuối cùng, cát tinh Học Đường mang tin vui đến những người tuổi Dần đang theo đuổi con đường học vấn, dễ đỗ đạt công thành - danh toại, có vị thế trong xã hội.

Từ đầu năm tới giờ, tuổi Dần nằm trong số ít các con giáp vẫn luôn nỗ lực nhưng chưa có nhiều cơ hội bứt phá và gặt hái được những thành tựu tương xứng với năng lực của họ. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi vì chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 4 âm kết thúc, tài lộc của con giáp này sẽ sang trang mới.

Tử vi học có nói, tháng 5 âm, được tam hợp chiếu rọi, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ và trở thành con giáp giàu có bậc nhất, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây là giai đoạn may mắn đầu tiên trong năm Bính Ngọ nên tuổi Dần hãy nắm bắt để xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho năm 2026 nhé.

Con giáp tuổi Mùi

Cũng giống như tuổi Dần, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026. Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỷ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công.

Sau tháng 1 âm với nhiều lộc lá, tuổi Mùi cũng là con giáp có tài vận khá im ắng trong các tháng vừa qua song mọi chuyện sẽ sớm cải thiện. Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 5 âm gõ cửa thì con giáp này sẽ chính thức bước vào thời kỳ may mắn thứ 2 trong năm nay. Được lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi sẽ nằm trong số những con giáp viên mãn bậc nhất khi có công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào, tình cảm thăng hoa.

Con giáp tuổi Tý

Đứng vị trí đầu tiên trong số 12 con giáp, tuổi Tý luôn được đánh giá cao với trí thông minh vượt trội, sự nhanh nhẹn, tài trí, khả năng quan sát tinh tế và rất giỏi ứng biến với thời cuộc. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ nắm bắt thông tin rất nhanh, từ đó xoay xở và tạo ra được lợi thế đặc biệt, gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Dần và tuổi Mùi sắp có một tháng 5 âm đáng mong chờ thì tuổi Tý lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, con giáp này cần hết sức chú ý chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh bị thất thoát tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng cần cẩn thận chuyện tình cảm để tránh rắc rối.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.