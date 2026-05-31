Đúng Rằm tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp này đứng đầu danh sách bội thu tài lộc, gặp nhiều may mắn: Top 1 dễ thăng chức

1. Tuổi Thìn

Đúng Rằm tháng 4 Âm lịch, tuổi Thìn là con giáp có sự chuyển biến mạnh nhất về tài vận. Sau khoảng thời gian áp lực vì công việc hoặc loay hoay với những kế hoạch chưa đạt kỳ vọng, người tuổi Thìn bắt đầu bước vào giai đoạn “mở khóa” vận may.

Điểm nổi bật nhất của tuổi Thìn nằm ở khả năng gặp đúng người, đúng cơ hội vào đúng thời điểm. Những mối quan hệ tưởng chừng xã giao trước đây lại bất ngờ trở thành cầu nối quan trọng giúp họ tiếp cận nguồn việc mới, dự án mới hoặc các cơ hội đầu tư sinh lời.

Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm dễ được cấp trên ghi nhận năng lực. Một số người có thể được giao thêm vị trí mới, tăng quyền hạn hoặc nhận khoản thưởng ngoài dự kiến nhờ hiệu quả công việc cải thiện rõ rệt.

Trong khi đó, người kinh doanh lại có tín hiệu dòng tiền khởi sắc. Đơn hàng tăng, khách hàng quay lại nhiều hơn, các thương vụ từng đình trệ cũng bắt đầu được tháo gỡ. Không ít người tuổi Thìn có thể tìm được “mối làm ăn vàng”, tạo nguồn thu ổn định trong nhiều tháng tới.

Đặc biệt, càng gần cuối tháng 4 Âm lịch, vận tài lộc của tuổi Thìn càng tăng mạnh. Đây cũng là giai đoạn họ dễ tích lũy được khoản tiền đáng kể, khác hẳn trạng thái chi nhiều hơn thu ở thời gian trước.

2. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu bước vào Rằm tháng 4 Âm lịch với tâm thế nhẹ nhõm hơn nhiều so với đầu năm. Những khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, tinh thần cũng ổn định hơn nên hiệu suất làm việc tăng lên rõ rệt.

Điểm sáng lớn nhất của tuổi Dậu trong giai đoạn này là có quý nhân hỗ trợ. Người này có thể là cấp trên, đối tác hoặc một người quen cũ bất ngờ mang đến cơ hội hợp tác mới. Nhờ đó, tuổi Dậu không chỉ cải thiện thu nhập mà còn mở rộng được các mối quan hệ có lợi cho tương lai.

Người đang tìm việc hoặc muốn thay đổi môi trường làm việc cũng dễ gặp may trong thời điểm này. Một số người có thể nhận được lời mời phù hợp hơn mong đợi, thậm chí mức thu nhập tốt hơn đáng kể so với công việc cũ.

Tài lộc của tuổi Dậu tuy không bùng nổ quá nhanh nhưng lại có xu hướng tăng đều và bền vững. Các khoản tiền nhỏ bắt đầu cộng dồn thành nguồn thu ổn định, giúp họ giảm áp lực tài chính đáng kể.

Ngoài ra, tuổi Dậu còn có lộc về các công việc tay trái hoặc nghề phụ. Những kỹ năng từng làm vì sở thích nay có thể mang lại nguồn thu ngoài dự kiến. Nếu biết tận dụng tốt, đây sẽ là giai đoạn tạo nền tảng tài chính khá vững cho nửa cuối năm.

3. Tuổi Mùi

Rằm tháng 4 Âm lịch mang đến cho tuổi Mùi nguồn năng lượng tích cực về cả tài lộc lẫn sự nghiệp. Đây là thời điểm họ cảm nhận rõ mọi việc bắt đầu “vào guồng”, ít gặp trở ngại hơn trước.

Người tuổi Mùi vốn nhanh nhạy với cơ hội kiếm tiền nên khi vận may xuất hiện, họ thường là người nắm bắt rất nhanh. Trong thời gian này, tuổi Mùi dễ gặp các cơ hội tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau như hợp tác làm ăn, đầu tư nhỏ, công việc thời vụ hoặc mở rộng kinh doanh.

Với người đang làm văn phòng, đây là lúc khả năng chuyên môn được đánh giá cao. Một số người có thể được tăng lương, nhận thêm thưởng hoặc có cơ hội tham gia dự án quan trọng giúp nâng cao vị thế cá nhân.

Đáng chú ý, tuổi Mùi còn có vận may liên quan đến tiền bạc bất ngờ. Có người nhận được khoản tiền cũ tưởng đã mất, có người được hỗ trợ tài chính đúng lúc, cũng có người gặp may trong chuyện đầu tư hoặc mua bán.

Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là tuổi Mùi càng kiếm được nhiều càng phải chú ý quản lý chi tiêu. Giai đoạn tài vận đi lên thường dễ khiến tâm lý chủ quan xuất hiện. Nếu biết cân đối tài chính hợp lý, họ sẽ giữ được nguồn tích lũy khá tốt trong thời gian tới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

(Theo Sohu)