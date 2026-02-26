Trong đó, ông Nguyễn Viết Vương và ông Đỗ Vinh Quang là 2 cái tên được đông đảo mọi người chú ý. Một mặt, họ đại diện cho lớp doanh nhân trẻ tham gia hoạt động xã hội; mặt khác, đời sống cá nhân gắn với các hoa hậu nổi tiếng khiến câu chuyện càng được quan tâm.

Thiếu gia nhà Sơn Hải ứng cử tại Quảng Trị

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Viết Vương – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – nằm trong danh sách 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Viết Vương (32 tuổi) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13, bao gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh. Ông có trình độ đại học, chuyên môn quản trị kinh doanh và là một trong những ứng viên thuộc lĩnh vực doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực kinh doanh, Nguyễn Viết Vương hiện điều hành Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong xây dựng hạ tầng giao thông với nhiều dự án lớn tại miền Trung và trên cả nước. Ông cũng là con trai của doanh nhân Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch tập đoàn này.

Bên cạnh sự nghiệp, vị doanh nhân trẻ còn được chú ý bởi đời sống cá nhân. Cuối năm 2025, ông kết hôn với Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và giới truyền thông. Sau khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động đời thường và được nhận xét có cuộc sống hôn nhân êm ấm. Nàng hậu vẫn duy trì hình ảnh tích cực trong công việc lẫn cuộc sống gia đình.

Con trai bầu Hiển ứng cử tại Hà Nội

Tại Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang cũng có tên trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026–2031. Doanh nhân sinh năm 1995 là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nhà sáng lập Tập đoàn T&T.

Hiện ông Quang giữ nhiều vai trò quan trọng như Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, đồng thời tham gia điều hành nhiều đơn vị trong hệ sinh thái T&T.

Ngoài lĩnh vực doanh nghiệp, ông còn được biết đến với vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và tham gia lĩnh vực hàng không, bán lẻ, bất động sản…

Đỗ Vinh Quang cũng gây chú ý khi là chồng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2022 và hiện đã có con gái đầu lòng. Những hình ảnh đời thường cho thấy gia đình trẻ có cuộc sống viên mãn, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc du lịch và sinh hoạt cùng nhau.

Hậu phương vững chắc của các doanh nhân trẻ

Không chỉ gây chú ý khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND ở địa phương, hai thiếu gia 9x còn khiến công chúng quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên các nàng hậu nổi tiếng. Từ những thông tin được chia sẻ trên truyền thông, cả hai gia đình đều đang xây dựng hình ảnh tổ ấm trẻ trung, hiện đại nhưng kín tiếng.

Với vợ chồng Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang, cuộc sống sau hôn lễ năm 2022 được nhận xét là êm ấm và cân bằng. Sau khi kết hôn, nàng hậu hạn chế tham gia các hoạt động giải trí để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, đồng thời đảm nhận một số công việc trong hệ sinh thái doanh nghiệp của nhà chồng.

Tháng 7/2023, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Tuệ An (bé Titi), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình làm cha mẹ.

Trên mạng xã hội, Đỗ Vinh Quang nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ. Đầu năm 2026, anh đăng ảnh hai vợ chồng du lịch tại London (Anh) kèm lời nhắn tình cảm, nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bạn bè và người hâm mộ nhận xét cặp đôi giữ lối sống khá kín đáo, không phô trương nhưng luôn thể hiện sự gắn bó qua những chuyến đi chung và khoảnh khắc đời thường.

Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương cũng cho thấy cuộc sống hôn nhân ổn định. Trước khi về chung một nhà, họ cũng đã có khoảng hai năm hẹn hò kín đáo, không công khai mối quan hệ với truyền thông.

Những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ cho thấy chồng doanh nhân luôn đồng hành cùng vợ trong các hoạt động đời thường như đi làm đẹp, du lịch hay tham dự sự kiện, tạo nên hình ảnh cặp đôi trẻ trung, tình cảm.

Điểm chung dễ nhận thấy là cả hai thiếu gia đều duy trì phong cách sống kín tiếng dù xuất thân trong gia đình doanh nhân lớn. Các nàng hậu sau khi lập gia đình cũng có xu hướng giảm bớt hoạt động showbiz để vun vén tổ ấm. Sự đồng hành trong công việc, chăm sóc con cái và những chuyến đi chung giúp họ xây dựng hình ảnh gia đình trẻ hạnh phúc, hiện đại.

Chính sự hài hòa giữa công việc và đời sống riêng khiến tổ ấm của hai thiếu gia 9x trở thành hình mẫu được nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ.

