Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội mới ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBBC ngày 20/2/2026 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.





Ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh. Đơn vị này có 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu.

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) – nhà sáng lập T&T Group, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ông Quang có trình độ Thạc sĩ Quản trị Tài chính.





Hiện ông Quang đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực hàng không và thể thao như Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.





T&T Group được thành lập năm 1993, sau hơn 30 năm phát triển đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn tại Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như tài chính - đầu tư, bất động sản, năng lượng, logistics, hạ tầng giao thông - hàng không, nông nghiệp và thể thao.



