2 thanh niên xô ngã cô gái ngã sõng soài để tranh bắt hoa cưới: Người trong cuộc lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên nam nữ đang bắt hoa tại một đám cưới. Trong đoạn clip, có khoảng 6 người đang đợi bắt hoa, gồm 4 nữ và 2 nam. Khi cô và chú rể tung hoa, 1 cô gái chạy lên bắt, cùng lúc 2 nam thanh niên cũng chen lên để tranh nhau bắt hoa.

Sự việc khiến cô gái ngã sõng soài ra đất, 1 trong 2 nam thanh niên bắt được hoa rồi chạy xuống. Cả 2 đều không ai đến đỡ cô gái dậy. Cuối cùng, cô gái được chú rể hỗ trợ đứng dậy. Dù bị ngã, nhưng cô gái vẫn vui vẻ, tươi cười. Tuy nhiên, đoạn clip đã nảy ra nhiều luồng ý kiến tranh cãi về hành động của 2 nam thanh niên.

2 nam thanh niên xô ngã cô gái để tranh bắt hoa cưới.

Chia sẻ với Tri thức - Znews , Hoàng Trang (sinh sống tại Nhật Bản), là chị họ của cô gái bị ngã, đồng thời cũng là một trong những người tham gia bắt hoa cưới cho biết, sự việc diễn ra ở đám cưới của chị ruột Trang.

Hoàng Trang bộc bạch, tất cả những người bắt hoa đều là bạn bè, anh em họ thân thiết đã chơi với nhau từ lâu, tình cảm giữa mọi người rất tốt đẹp và rủ nhau tham gia bắt hoa cho vui.

2 nam thanh niên không ai đỡ cô gái dậy.

Theo Trang, tình huống xô ngã là không ai nghĩ tới, mọi người đều bất ngờ nhưng không ai khó chịu hay căng thẳng. 2 nam thanh niên trong clip và cô gái bị ngã chơi cùng nhau từ thuở bé. 2 bạn cũng định đỡ nhưng hơi chần chừ vì sợ bị bạn nữ đánh. Trang cho rằng có lẽ vì vậy nên dẫn đến tình huống bị mọi người hiểu nhầm. Sau cú ngã, cô gái chỉ bị xước nhẹ ở gối.

Trang cũng nói thêm, đoạn clip trên cũng chỉ mang tính giải trí, được chia sẻ với mục đích lưu giữ kỷ niệm vui chứ không hề ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm giữa nhóm bạn.