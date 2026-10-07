“2 Ngày 1 Đêm” vừa lên sóng tập mới thiếu vắng 1 người, netizen đồng loạt khen một điều: “Tập này dễ thương, vui quá trời”

Sau khi tập mới lên sóng, hành trình bắt đầu chỉ có 5 người: Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan mà vắng mặt Trường Giang, không khí trên Threads về “2 Ngày 1 Đêm” có phần khác hẳn những lời bàn luận trước đó. Nhiều khán giả vốn từng thừa nhận đã bỏ xem chương trình một thời gian nay quay lại theo dõi và để lại bình luận tích cực. Điểm được nhắc đến nhiều nhất là cảm giác vui, tự nhiên và có duyên của tập vừa phát sóng.

Một khán giả chia sẻ rằng mình từng bỏ xem “2 Ngày 1 Đêm” từ mùa trước nhưng đã quay lại xem tập mới và bất ngờ vì chương trình vẫn giữ được cảm giác quen thuộc. Người này viết: “Nhà đài sáng suốt tới cùng dùm em, em là bỏ coi từ mùa trước trước nữa lận, nhưng hôm qua phải coi lại á, vui quá hài dài, y nguyên vậy dùm ".

Một bình luận khác cũng cho biết sau một thời gian xem lại những mùa cũ của chương trình, khán giả này đã quay lại với tập mới và nhận xét: “Sau 1 thời gian tôi bỏ xem mấy mùa của 2N1Đ thì qua tôi đã trở lại xem tập này rồi đây ".

Không chỉ những người đã quay lại xem, một bộ phận fan theo dõi chương trình lâu năm cũng mong ê-kíp tiếp tục giữ công thức hiện tại. Có người thẳng thắn đề nghị: “Tập này dễ thương thiệt sự, mảng miếng hài có duyên, lâu lâu có mấy miếng hài khô nữa. Không khí trong trẻo đáng iu kinh khủng ".

Một trong những điểm được khán giả nhắc đến là dàn cast và khách mời tạo được cảm giác tự nhiên khi tương tác. Thay vì chỉ tập trung vào những mảng miếng được sắp đặt, nhiều khoảnh khắc trong tập mới khiến người xem cảm nhận được sự tung hứng giữa các thành viên.

Một tài khoản thậm chí còn nhận xét: “Nguyên dàn cast kế tung người hứng, dàn khách mời hòa nhập cực kỳ luôn á ". Với một chương trình thực tế thiên về tương tác như “2 Ngày 1 Đêm”, sự ăn ý giữa dàn cast chính và khách mời có thể quyết định khá nhiều đến nhịp của cả tập.

Có người đã bỏ xem 2-3 năm cũng quay lại

Đáng chú ý, phản ứng tích cực không chỉ đến từ nhóm khán giả vẫn theo dõi chương trình đều đặn. Một số người từng rời đi khá lâu cũng cho biết tập mới khiến họ muốn xem lại.

Một bình luận viết: “Tui bỏ coi 2n1đ chắc phải 2-3 năm gì rồi đó, mà giờ tui coi lại thứ 1 là vì CONGB, thứ 2 là vì tui thấy không khí chương trình trong lành, vui tuổi trẻ trung lại rồi ".

Người này cũng cho rằng chương trình đang có sự thay đổi về không khí và bày tỏ mong muốn ê-kíp cân nhắc giữ hướng đi hiện tại. Một khán giả khác thì đơn giản hơn: “Đã nha bà, số lượng cast và khách mời rất đầy đủ về chất và lượng. Giữ nguyên cho tui".

Những bình luận như vậy cho thấy điều khiến một bộ phận khán giả hài lòng không hẳn nằm ở một trò chơi hay một khoảnh khắc cụ thể, mà là cảm giác tổng thể của cả tập. Khi các thành viên tương tác tự nhiên, khách mời hòa nhập và những mảng miếng hài không bị gượng, chương trình trở nên dễ xem hơn.

“2 ngày 1 đêm” được khen vì trở lại với sự hài hước tự nhiên

Một bình luận nhận được khá nhiều lượt tương tác còn nhắc đến việc người xem đã dành hai ngày một đêm để “cày” lại các tập cũ, trước khi xem tập mới và cảm thấy hài lòng. Người này viết rằng tập mới “dễ thương duyên dáng, nguyên dàn cast kế tung người hứng, dàn khách mời hòa nhập cực kỳ luôn”, đồng thời vui vẻ nhận xét chương trình đang “hot” trở lại.

Tất nhiên, đây vẫn là phản ứng từ một bộ phận khán giả trên mạng xã hội và không thể đại diện cho toàn bộ người xem. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nhiều bình luận có chung một nhận xét: Tập mới mang lại cảm giác vui vẻ và gần với tinh thần mà họ từng yêu thích ở “2 Ngày 1 Đêm”.

Từ những người đã lâu không xem, những khán giả quay lại vì khách mời cho tới fan theo dõi chương trình từ đầu, các phản hồi đều xoay quanh hai chữ “vui” và “duyên”. Có lẽ với một chương trình thực tế kéo dài nhiều mùa, việc khiến những người từng rời đi muốn mở lại một tập mới đã là một tín hiệu đáng chú ý.

Và lời nhắn được lặp lại theo nhiều cách trong phần bình luận cũng khá rõ ràng: Nếu đã tìm lại được không khí tự nhiên, hài hước và sự tung hứng giữa các thành viên, khán giả muốn “2 Ngày 1 Đêm” cứ giữ nguyên điều đó.