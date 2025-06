Tình bạn trong showbiz luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của các thánh hóng. Trong khi nhiều hội bạn khiến người ta ngưỡng mộ vì càng ngày càng gắn bó thì cũng có hội "đứt gánh", nguyên nhân lại liên quan đến chuyện yêu đương.

Cho những ai đã quên, vào năm 2017, showbiz Việt có một vụ ồn ào liên quan đến Á hậu Tú Anh và Á hậu Huyền My. Mặc dù trước đó là chị chị em em dính "cứng ngắc" trong những sự kiện nhưng khi Huyền My vừa vướng tranh cãi vì dừng chân ở Miss Grand International thì Tú Anh lên tiếng ẩn ý: "Gieo nhân nào gặt quả nấy" và "Đã bảo ông trời có mắt mà". Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu "thánh soi" không phát hiện thêm chàng trai là người yêu cũ của Tú Anh đã đến sân khấu để trực tiếp ủng hộ Huyền My đi thi. Cũng chính từ đó, "truyền thuyết" đôi bạn cạch mặt vì yêu lại người cũ của bạn thân bắt đầu rôm rả, nhiều năm qua mối quan hệ cả hai cũng khồng còn như xưa.

Huyền My và Tú Anh từng là đôi bạn thân, gắn bó trong nhiều sự kiện

Đến mới đây, Huyền My và Tú Anh bất ngờ là khách mời tham gia một sự kiện tại Hà Nội. Theo ống kính của "team qua đường" ghi lại, Huyền My và Tú Anh không có bất kì tương tác hay chào hỏi lẫn nhau như những đồng nghiệp bình thường. Thậm chí, khi Tú Anh chụp ảnh thì Huyền My xoay lưng di chuyển vào khu vực khác. Mỗi khi Huyền My và Tú Anh được MC đọc tên giới thiệu thì người còn lại giữ biểu cảm "không cảm xúc", nhìn qua đã biết giữa họ "có vấn đề".

Đáng nói hơn, sau sự kiện này, Huyền My chỉ đăng ảnh cá nhân và bên một vài sao Việt, không có bất kì bức ảnh nào liên quan đến Tú Anh. Trong khi đó, Tú Anh lại đăng 1 khung ảnh tập thể, có sự xuất hiện của Huyền My nhưng không tag tên (gắn thẻ) cũng không tương tác, Chính những sự "bất thường" này, netizen cho rằng mối quan hệ "chị chị em em" đến nay dường như vẫn chưa được xoa dịu, "nước sông không phạm nước giếng" chứ chẳng còn thân thiết như xưa.

Tú Anh và Huyền My hiếm hoi chạm mặt khi cùng xuất hiện tại sự kiện

Tú Anh nhanh chóng lướt qua Huyền My, cả hai không có bất kì tương tác nào

2 mỹ nhân cũng chọn đứng về 2 phía để chụp ảnh tập thể

Huyền My và Tú Anh dù ở khoảnh cách rất gần nhưng không chụp ảnh đôi cùng nhau

Sau sự kiện, trong khi Tú Anh đăng 1 bức ảnh có Huyền My thì Huyền My quyết không nhắc đến bạn thân cũ

Sau gần 10 năm đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My hiện tại vẫn giữ được nhan sắc nổi bật, thần thái chuẩn beauty queen mỗi khi xuất hiện. Tuy không quá sôi nổi trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng cô nàng vẫn đều đặn góp mặt trong các sự kiện lớn, làm đại diện cho nhiều nhãn hàng và duy trì độ phủ sóng nhất định trên mạng xã hội.

Cuộc sống của Huyền My hiện tại khá kín tiếng. Cô chọn cách hưởng thụ hơn là chạy đua trong showbiz, cô thường xuyên check-in tại những địa điểm sang chảnh, vi vu nước ngoài, thưởng trà, đánh golf và tận hưởng cuộc sống đúng chuẩn "rich kid thế hệ hoa hậu". Dù từng có thời điểm vướng tin đồn hẹn hò với vài đại gia kín tiếng, nhưng đến nay Huyền My vẫn giữ đời tư kín đáo, quyết không công khai chuyện tình cảm.

Hậu chinh chiến Miss Grand và gây tranh cãi, Huyền My chọn cuộc sống kín tiếng

Nhiều năm rời xa ánh đèn showbiz, Á hậu Tú Anh hiện tại đang có cuộc sống khiến bao người trầm trồ. Cô có tổ ấm yên ấm, viên mãn và cuộc sống "chanh sả" đúng chuẩn phu nhân hào môn. Kể từ khi kết hôn với ông xã Gia Lộc, Tú Anh gần như rút khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, từ đi du lịch, check-in cuối tuần đến chơi đùa cùng các con. Ở tuổi 30, Tú Anh vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, vóc dáng thon gọn, thần thái chuẩn Á hậu mỗi lần xuất hiện.