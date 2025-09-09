2 MC "bí ẩn" nhất Olympia

Đường Lên Đỉnh Olympia là cuộc thi kiến thức dành cho học sinh phổ thông, được tổ chức suốt 25 năm qua. Chương trình không chỉ giúp các thí sinh thử sức với kiến thức và kỹ năng tư duy, mà còn trở thành sân chơi quen thuộc, được nhiều thế hệ học sinh chờ đón vào mỗi trưa chủ nhật.

Một trong những yếu tố giữ cho Olympia luôn sống động chính là đội ngũ dẫn chương trình. Người dẫn không chỉ cần kỹ năng ăn nói lưu loát, mà còn phải xử lý tình huống linh hoạt và sở hữu kiến thức nhất định. Từ chương trình, khán giả biết đến những tên tuổi như Nhà báo Tạ Bích Loan, Nhà báo Tùng Chi, MC kiêm Đạo diễn Diệp Chi. MC Khánh Vy…

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc này, còn có hai nữ MC từng đồng hành với Olympia nhiều năm trước, để lại ấn tượng tốt với khán giả nhưng đã chọn rút lui, khiến nhiều người tiếc nuối. Đến nay, họ có thể coi là những MC bí ẩn nhất trong lịch sử chương trình.

MC Nguyễn Kiều Anh

Từ mùa thứ 6 của Olympia (khoảng năm 2004-2005), sau một quý đảm nhận vai trò MC, Nhà báo Tùng Chi rời ghế cầm trịch. Lúc này, đài VTV giao trọng trách cho cặp đôi Quốc Hiệp - Nguyễn Kiều Anh. Ngay lập tức, họ trở thành một cặp dẫn ăn ý, được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, chỉ sau một mùa, MC Quốc Hiệp chia tay để tiếp tục con đường học vấn, theo học Cao học.

MC Nguyễn Kiều Anh tiếp tục ở lại, lần này dẫn chương trình một mình từ mùa 7 đến quý I mùa 8. Sau đó, cô quyết định tạm gác công việc để sang Pháp du học, hoàn thành chương trình Thạc sĩ trong hai năm. Sau khi tốt nghiệp, cô lập gia đình và hiện định cư tại Pháp. Cô quan niệm rằng có một gia đình vững chắc là tiền đề để yên tâm phát triển sự nghiệp.





Nguyễn Kiều Anh dẫn chương trình một mình từ mùa 7 đến quý I mùa

Trong Gala kỷ niệm 15 năm Olympia năm 2015, Kiều Anh tiết lộ đã có bốn con. Dù không còn dẫn chương trình, hình ảnh một cô MC xinh đẹp, duyên dáng vẫn được khán giả nhớ mãi. Về khoảng thời gian dẫn Olympia, cô chia sẻ trong suốt ba năm gắn bó với chương trình, Đường Lên Đỉnh Olympia đã mang đến cho bản thân nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ các nhà leo núi và học hỏi từ tinh thần chăm chỉ, kiên trì, không bỏ cuộc.

MC Kiều Anh trong chương trình kỷ niệm 15 năm Olympia.

MC Khánh Chi

Sau khi Kiều Anh rời chương trình, vị trí MC được trao cho Khánh Chi. Thật ra, cô đã tạo dấu ấn trong chương trình Me Xanh trước đó. Khánh Chi từng du học tại Pháp và tham gia tuyển chọn MC Olympia cùng Kiều Anh, trải qua 6 - 7 vòng thi. Ban đầu vì lý do cá nhân, cô xin rút nhưng sau khi giải quyết xong, cô chính thức đồng hành từ trận thi Quý I mùa 8 đến hết mùa 8.

Trong giai đoạn đầu dẫn chương trình, Khánh Chi kết hôn và theo chồng sang Malaysia định cư, điều này khiến việc di chuyển giữa hai nước trở nên khó khăn. Tuy nhiên, ekip Olympia luôn hỗ trợ để cô có thể về Hà Nội ghi hình, mỗi đợt kéo dài khoảng 5 ngày, quay được 12 - 13 tập.

Khánh Chi từng du học tại Pháp và tham gia tuyển chọn MC Olympia cùng Kiều Anh.

Sau một năm gắn bó với Olympia, Khánh Chi làm việc ngắn hạn tại một công ty truyền thông của Anh ở Kuala Lumpur, sau đó chuyển sang mảng phân tích hợp đồng mua bán dịch vụ và thiết bị trong ngành khai thác dầu khí. Năm 2015, cô từng chia sẻ đã có một con gái. Từ đó đến nay, thông tin về nữ MC duyên dáng này hầu như ít xuất hiện trên truyền thông.