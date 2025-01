Cựu quản gia Hoàng gia kiêm chuyên gia nghi thức Grant Harrold từng chia sẻ với Express.co.uk vào năm 2022 rằng Hoàng gia Anh phải rất cẩn trọng với thủy hải sản có vỏ. Do lịch trình công việc bận rộn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thủy hải sản có vỏ là điều cần tránh. Vì vậy, thực khách sẽ hiếm khi thấy các món ăn này xuất hiện trong thực đơn Hoàng gia.

Tuy nhiên, quy tắc "cấm" này dường như chỉ áp dụng trong các sự kiện chính thức. Bởi lẽ, cố Vương mẫu Elizabeth Bowes-Lyon lại rất ưa thích món trứng Drumkilbo xa hoa tại nhà hàng The Dining Room of The Goring (London). Món ăn cầu kỳ này bao gồm thịt cua trắng, sốt mayonnaise, dưa chuột, cà chua nướng, trứng cá muối, tôm hùm và trứng chim cút lòng đào, hoàn toàn đi ngược lại quy tắc "không động vật có vỏ".

Một nguyên liệu khác bị "cấm cửa", thường xuất hiện trong nhiều căn bếp, đã được Vương hậu Camilla tiết lộ trong chương trình Masterchef Australia. Sự xuất hiện của bà đã gây xôn xao khi thừa nhận Hoàng gia Anh thường tránh dùng tỏi. Bà chia sẻ: "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng đó là tỏi. Tỏi là điều cấm kỵ". Lý do được đưa ra là mùi vị của tỏi có thể lưu lại khá lâu, gây khó chịu cho cả bản thân Hoàng gia và những người họ gặp gỡ. Thêm vào đó, cố Nữ vương Elizabeth II cũng không ưa chuộng nguyên liệu này, cũng như hành tây.

