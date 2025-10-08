2 cung hoàng đạo càng "ồn ào hôm nay" càng dễ phát tài

Tháng 10 mở ra với những luồng năng lượng trái chiều. Một số chòm sao cảm thấy mọi thứ như đang "đảo chiều", đặc biệt là trong hôn nhân: vợ chồng cãi nhau liên miên, chuyện nhỏ hóa to, chuyện to chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng ít ai biết, đôi khi "lời qua tiếng lại" không chỉ là xung đột, mà còn là dấu hiệu của vận khí chuyển động, khi ngũ hành xung kích tài lộc lại vô tình được "khơi thông".

Trong chiêm tinh học, những cuộc tranh luận đôi khi chính là cách vũ trụ giúp con người "giải khí tụ" tức là xả đi năng lượng cũ, mở đường cho vận may mới. Và trong đầu tháng 10 này, có hai cung hoàng đạo tưởng đang "toang" với chồng, hóa ra lại là người sắp phất lên thấy rõ.

Bạch Dương: Càng nóng tính, càng dễ hút vận tài

Tranh minh họa

Bạch Dương bước sang đầu tháng 10 với sao Hỏa chiếu mạnh vào cung hôn nhân. Nói đơn giản, đây là thời điểm họ "khó mà nhịn được" – dễ nổi cáu, dễ tranh luận, và... dễ khiến chồng bốc hỏa theo. Nhưng điều lạ là, càng cãi nhau, Bạch Dương càng sáng đầu trong chuyện kiếm tiền.

Chính sự va chạm này khiến họ nhìn lại cuộc sống, nhận ra điều gì quan trọng – từ đó quyết đoán hơn trong công việc, mạnh dạn đầu tư, dám thử điều mới. Với người chồng, đôi khi cảm thấy "vợ như ngọn lửa" – nhưng cũng chính ngọn lửa ấy giúp cả hai soi đường tài lộc.

Tình duyên của Bạch Dương không xấu, chỉ là đang trong giai đoạn "tái cấu trúc". Sau những va chạm, hai người hiểu nhau hơn, biết lắng nghe và... kiếm tiền giỏi hơn. Bởi một khi Bạch Dương đã yên tâm về cảm xúc, họ sẽ dồn toàn bộ năng lượng vào xây dựng cuộc sống sung túc.

Ma Kết: Càng lạnh lùng, càng được quý nhân phù trợ

Khác với Bạch Dương, Ma Kết không bùng nổ, nhưng lại âm thầm "xa cách" chồng một chút trong những ngày đầu tháng 10. Có thể là ít nói, ít chia sẻ, hoặc đơn giản là muốn "ở một mình" để suy nghĩ. Nhưng chính khoảng cách này lại đang giúp họ... phát tài.

Khi sao Thổ (hành tinh chủ quản của Ma Kết) di chuyển thuận hành, năng lượng kỷ luật và lý trí của họ đạt đỉnh. Càng tách khỏi cảm xúc tiêu cực, Ma Kết càng tập trung cho công việc, và đó là lúc quý nhân xuất hiện. Nhiều Ma Kết đang trong thời điểm ký hợp đồng, mở rộng kinh doanh, hoặc nhận tin vui tài chính.

Trong hôn nhân, tuy có vài ngày "căng như dây đàn", nhưng sau đó là khoảng lặng ngọt ngào. Khi mỗi người có không gian riêng để suy nghĩ, tình cảm lại trở nên bền chặt hơn. Có lẽ chồng Ma Kết rồi sẽ nhận ra – người phụ nữ ít nói ấy, chính là "vận khí" đang giúp cả nhà đi lên.

Tranh minh họa

Kết luận: Cãi nhau cũng là... dọn đường cho tài lộc

Đôi khi, vũ trụ có cách sắp đặt rất lạ. Người ta tưởng đang "không hợp", hóa ra là đang học cách điều chỉnh năng lượng để đón nhận điều tốt hơn. Bạch Dương và Ma Kết đầu tháng 10 có thể mâu thuẫn với chồng, nhưng đừng lo: càng tranh luận, càng gần đến bước ngoặt tài vận.

Chỉ cần một chút nhẫn nại, một cái ôm đúng lúc, và một tách trà thay cho lời xin lỗi – mọi thứ sẽ ổn. Sau cơn sóng gió, tình cảm thêm gắn bó, tiền bạc cũng tự nhiên chảy về. Vì đôi khi, "ồn ào hôm nay" chính là báo hiệu cho "ấm êm mai sau".

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm