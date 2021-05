2 công thức đơn giản giúp chị em "hô biến" đậu phụ thành món ngon xuất sắc: Ghim lại ngay vì kiểu gì cũng có lúc cần!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho chị em 2 cách chế biến đậu phụ thành món ăn ngon "thần sầu". Những người có thói quen ăn chay vào mùng 1 hoặc ngày rằm hàng tháng nhất định phải ghim lại 2 cách làm này.

1. Cách chế biến đậu phụ chiên sốt cay

Đậu phụ chiên sốt cay, đơn giản mà vẫn ngon

Nguyên liệu

2 bìa đậu phụ, 1 củ hành khô, 3 thìa canh tương ớt, 1 thìa cà phê sa tế, 1 quả ớt chỉ thiên, 1/2 thìa cà phê muối, 1 nhánh hành lá.

Cách làm

- Bươc 1: Sơ chế các nguyên liệu

Đầu tiên, bạn bóc vỏ 1 củ hành khô rồi băm nhỏ. Ớt chỉ thiên và hành lá rửa sạch và thái nhỏ. Với đậu phụ, bạn hãy rửa sạch và cắt thành từng miếng vuông nhỏ, vừa miệng rồi để ráo trước khi đem chiên.

- Bước 2: Chiên đậu phụ

Chiên bằng nồi chiên không dầu: Nếu có nồi chiên không dầu, chị em hãy làm nóng nồi ở mức nhiệt 200 độ C trong 5 phút. Sau đó, xếp đậu phụ đã cắt nhỏ vào nồi, xịt 1 lớp dầu ăn mỏng và chiên làm 2 lần. Lần 1 chọn mức nhiệt 200 độ C trong 10 phút, lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ C trong 5 phút.

Chiên bằng chảo: Nếu không có nồi chiên không dầu, bạn hãy rót dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng già rồi thả đậu phũ đã cắt nhỏ vào chiên vàng đều các mặt.

Sau khi chiên xong, bạn có thể vớt đậu phụ ra 1 tờ giấy thấm dầu để loại bỏ hết dầu thừa

- Bước 3: Làm sốt cay

Bạn cho khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn vào chảo và phi thơm 1 củ hành khô đã băm nhỏ. Khi hành dậy mùi thơm, cho vào chảo 3 thìa canh tương ớt, 1 thìa cà phê sa tế và 1/2 thìa cà phê muối, đảo đều khoảng 30 giây. Cuối cùng, cho đậu phụ đã chiên vàng vào và đảo thêm khoảng 1 phút cho đậu ngấm gia vị.

Chị em nhớ giảm lửa khi thả đậu phụ vào xào nha!

Cuối cùng, đổ đậu cùng nước sốt ra đĩa, rắc thêm hành lá và ớt đã băm nhỏ lên là có thể thưởng thức được rồi!

2. Cách chế biến đậu phụ chiên sốt trứng muối

Đậu phụ chiên sốt trứng muối có hương vị mằn mặn, béo ngậy

Nguyên liệu

2 bìa đậu phụ, 30gr bột ngô, 30gr bột chiên giòn, 3 quả trứng muối, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê đường kính, 1-2 nhánh hành lá.

Cách làm

- Bước 1: Chiên đậu phụ

Bạn rửa sạch đậu phụ và cắt thành từng miếng vuông nhỏ, vừa miệng rồi để ráo. Trộn 30gr bột ngô với 30gr bột chiên giòn, lần lượt lăn từng miếng đậu phụ đã cắt nhỏ vào bát bột trước khi đem chiên.

Lăn đều từng miếng đậu phụ đã cắt với bột nha

Tiếp theo, bạn có thể chiên đậu hũ bằng nồi chiên không dầu hoặc bằng chảo, tương tự như bước 2 ở công thức số 1.

- Bước 2: Hấp trứng muối

Cho 3 quả trứng muối vào xửng hấp, hấp khoảng 10 phút. Sau đó, bạn hãy dằm nhuyễn trứng muối.

Hấp chín sẽ khiến trứng muối dậy vị và dễ dằm hơn

- Bước 3: Xào đậu phụ đã chiên với trứng muối

Cho 1 thìa cà phê dầu ăn vào chảo, đổ phần trứng muối đã dằm nhuyễn vào và đảo đều. Khi thấy trứng nổi bọt, bạn cho thêm 1 thìa cà phê mắm, 1 thìa cà phê đường cùng phần đậu đã chiên vào, đảo đều khoảng 1 phút trên lửa nhỏ.

Chị em nhớ giảm lửa để đậu phụ ngấm trứng muối mà không bị cháy nha!

Cuối cùng, rắc hành lá đã cắt nhỏ và đảo thêm khoảng 10 giây rồi tắt bếp. Đổ đậu phụ ra đĩa là xong!

Vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản, chưa đến 10 phút, chị em đã có ngay đĩa đậu phụ chiên nóng hổi, thơm ngon rồi. Những ngày bận rộn, chỉ cần có đĩa đậu phụ này là cũng có thể xong bữa cơm chay thanh tịnh.

Chúc bạn thành công với 2 cách chế biến đậu phụ chiên này nhé!