Những ngày này, bé Nguyễn Minh Anh (hơn 2 tuổi) đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Từ khi chào đời, cuộc sống của em đã gắn với thuốc men, những lần phẫu thuật và những đợt điều trị kéo dài. Bên người luôn phải mang theo ống xông tiểu.



Chị Dương Thị Quỳnh Như (34 tuổi, trú TDP Kim Xuân, phường Kim Long, TP Huế) mẹ của bé Minh Anh kể, khi mang thai bé Minh Anh được khoảng 6 tháng, chị bàng hoàng nghe bác sĩ thông báo thai nhi có dấu hiệu bất thường ở thận, giãn đài bể thận và hẹp khúc nối niệu quản. Dù lo lắng, vợ chồng chị vẫn nuôi hy vọng sau này bệnh của con sẽ được điều trị khỏi.

Bé Minh Anh luôn phải mang ống thông tiểu bên mình

Chào đời, bụng bé Minh Anh phình to bất thường, tiểu tiện khó khăn. Bác sĩ xác định cháu bé mắc thận ứ nước bẩm sinh, kèm những bất thường phức tạp ở đường tiết niệu. Mới hơn 3 tháng tuổi, bé đã phải trải qua ca phẫu thuật.

"Mới hơn 2 tuổi, con đã phải trải qua 4 ca phẫu thuật. Hiện 2 bên thận của con đều ứ nước mức độ 4, mức độ nặng nhất. Ngoài ra, con còn mắc bàng quang thần kinh bẩm sinh, kèm thoát vị màng tủy vùng cùng cụt, khiến trẻ không thể tự chủ việc tiểu tiện, hơn một năm nay phải dẫn ống thông tiểu ra ngoài. Thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà.

Nhìn cơ thể non yếu của con ngày đêm gánh chịu đau đớn, tôi đau lòng lắm, chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con", chị Như nghẹn lời.

Nỗi lo của vợ chồng chị Như nhân đôi khi con trai thứ 2 là bé Nguyễn Văn Hải Đăng (9 tháng tuổi) cũng được phát hiện mắc thận ứ nước bẩm sinh bên trái.

Theo chị Như, khi mang thai bé Đăng ở tháng thứ 6, chị một lần nữa như sét đánh ngang tai khi nhận kết luận thai nhi cũng cùng chung dấu hiệu như con gái đầu lòng. Chào đời, bé Đăng được kết luận thận ứ nước bên trái, hiện ở mức độ nhẹ, chưa cần can thiệp mà tiếp tục theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Cả 2 con của chị Như cùng mắc bệnh thận bẩm sinh

Có thời điểm, Minh Anh đang nằm viện thì bé Đăng lại bị sốt siêu vi, phát ban. Chị Như phải đưa cả 2 con đến bệnh viện để vừa chăm sóc, vừa theo dõi tình trạng sức khỏe của từng bé.

Trước đây, chị Như làm kế toán cho một công ty gần nhà với mức lương khoảng 5,8 triệu đồng/tháng. Từ khi sinh con bệnh tật, chị đành nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc hai con nhỏ.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc làm thuê của anh Nguyễn Văn Cường (39 tuổi, chồng chị Như). Anh Cường không có việc làm ổn định, khi đi trồng rừng thuê, khi phụ hồ. Ngày nào có việc thì anh được nhận khoảng 350.000- 400.000 đồng tiền công. Tuy nhiên, mỗi tháng may mắn lắm anh cũng chỉ làm được khoảng 15 ngày.

Không chỉ nuôi 2 con bệnh tật, vợ chồng chị Như còn phải chăm sóc mẹ chồng là bà Đặng Thị Tâm Nguyện (73 tuổi), mắc ung thư thận đã 8 năm. Bà Nguyện từng phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, hiện bệnh đã di căn xương.

"Chồng tôi đi làm thuê, ngày có việc, ngày không. Mỗi lần con nhập viện, anh lại phải nghỉ làm để cùng tôi chăm con cho 2 con và người mẹ già bệnh tật, vất vả vô cùng, áp lực kinh tế cứ thế nhân lên.

Những năm qua, cũng may nhờ sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, chính quyền địa phương, mạnh thường quân, vợ chồng tôi mới có cơ hội điều trị cho mẹ già, con nhỏ", chị Như chia sẻ.

2 con nhỏ của chị Như đều mắc bệnh thận ứ nước bẩm sinh.

Ông Trương Đình Quốc Thịnh, Tổ trưởng TDP Kim Xuân, phường Kim Long, xác nhận Từ khi sinh 2 con mắc bệnh, chị Như phải nghỉ việc, đưa các con đi viện điều trị thường xuyên, không có nguồn thu nhập. Mẹ chồng cũng mắc ung thư nhiều năm. Anh Cường trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình nhưng lại không có công việc ổn định.

"Địa phương, các tổ chức, đoàn thể đã kêu gọi, ủng hộ để vợ chồng chị Như có thêm kinh phí chữa trị cho mẹ chồng và con nhỏ.

2 đứa trẻ còn quá nhỏ, hành trình điều trị phía trước vẫn còn dài, trong khi kinh tế gia đình kiệt quệ. Ngay lúc này, sự chung tay, sẻ chia của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa sẽ là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình có thêm kinh phí chăm sóc, điều trị cho 2 con, để những đứa trẻ có cơ hội tiếp tục lớn lên và vượt qua bệnh tật.

Chị Như bên 2 con nhỏ bệnh tật

Mọi giúp đỡ cho bé Minh Anh xin gửi về địa chỉ: chị Dương Thị Quỳnh Như (mẹ của cháu bé), ngõ 41, đường Phạm Thị Liên, TDP Kim Xuân, phường Kim Long, TP Huế.

STK của chị Dương Thị Quỳnh Như: 0229379796868, ngân hàng Mb. Số ĐT: 0344898217.