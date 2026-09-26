2 con gái Trương Mỹ Nhân diện đồ Trung thu xinh như búp bê, ngoại hình chuẩn bản sao của mẹ

Mới đây, nhân dịp Trung Thu, Trương Mỹ Nhân đã đăng tải bộ ảnh 2 ái nữ theo chủ đề Trung Thu lên trang cá nhân. 2 cô bé Bona (6 tuổi) và bé Boni (4 tuổi) diện trang phục truyền thống màu đỏ, đáng yêu và xinh xắn, nhận nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Một điểm thú vị là bộ ảnh Trung thu của 2 cô bé được đăng tới 2 lần, do Trương Mỹ Nhân... chưa chỉnh sáng. "Em xin phép post lại hình đã chỉnh sửa sáng sủa mẹ Nhân thật là...", Á hậu Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018 hóm hỉnh chia sẻ.

2 con gái Bona - Boni của Trương Mỹ Nhân xinh xắn trong bộ ảnh với chủ đề Trung thu.

Nhiều dân mạng dành những lời khen ngợi vẻ ngoài của 2 cô bé, đồng thời "xin vía" Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng để sớm có 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu như thế này. 2 cô bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Một số cư dân mạng thậm chí ví Bona, Boni lớn lên sẽ xinh đẹp như Lọ Lem - Hạt Dẻ- 2 con gái của MC Quyền Linh.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng đón hai con gái Bona và Boni lần lượt vào năm 2020 và 2024, hoàn thiện tổ ấm nhỏ của gia đình. Ít ai biết, trước khi trở thành mẹ của hai bé, Trương Mỹ Nhân từng đối diện với hội chứng đa nang buồng trứng từ năm 17, 18 tuổi.

Trước khi sinh 2 con gái, Trương Mỹ Nhân từng mắc hội chứng đa nang buồng trứng.

Nữ diễn viên từng chia sẻ đây là tình trạng có thể ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng và khả năng thụ thai, thậm chí làm tăng nguy cơ khó có con.

Bên cạnh đó, cô cũng từng được chẩn đoán hở van tim hai lá từ năm học lớp 4. Dù vậy, Trương Mỹ Nhân luôn giữ tinh thần lạc quan và mạnh mẽ để đối diện với những vấn đề sức khỏe của mình.

2 con gái xinh xắn như búp bê của Trương Mỹ Nhân.

Làm mẹ sau nhiều trải nghiệm đặc biệt, Trương Mỹ Nhân dành nhiều sự quan tâm cho hành trình trưởng thành của Bona và Boni. Cô chú trọng xây dựng không khí gia đình gần gũi, dành thời gian đồng hành cùng các con thay vì đặt nặng những khuôn mẫu trong việc nuôi dạy.

Trương Mỹ Nhân từng có nhiều chia sẻ về hai con gái Bona và Boni, đặc biệt là cách các con làm thay đổi cuộc sống và suy nghĩ của cô. Với Bona, cô cho biết con gái đầu lòng vốn khá rụt rè, ít nói và có nhiều nỗi sợ.

Vì vậy, khi tham gia chương trình thực tế cùng bố mẹ, Mỹ Nhân muốn con được tiếp xúc với môi trường mới để khám phá tính cách và trở nên mạnh dạn hơn. Sau hành trình đó, cô nhận thấy Bona hòa đồng, tự tin và mạnh mẽ hơn trước.

Gia đình hạnh phúc của Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng.

Mỹ Nhân cũng từng thừa nhận bản thân mắc một sai lầm trong cách nuôi dạy Bona: cô thường nhường con trong các trò chơi và luôn để bé chiến thắng.

Điều này vô tình khiến Bona hình thành tâm lý sợ thua khi đến trường. Sau khi nhận ra vấn đề, nữ diễn viên thay đổi cách tương tác, giúp con hiểu rằng thắng hay thua không quan trọng, điều quan trọng là được vui chơi và cố gắng.

Với Boni, con gái thứ hai, Mỹ Nhân từng nhận xét bé có tính cách khá mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong lại tình cảm và cần được yêu thương, vỗ về. Cô cũng từng chia sẻ rằng điều hạnh phúc nhất của mình là được nhìn thấy nụ cười của các con và tự nhắc bản thân phải cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày vì hai cô con gái.

Trương Mỹ Nhân từng chia sẻ, Bona là cô bé khá rụt rè nên cô luôn khuyến khích con mạnh dạn, tự tin hơn.

Với Boni, nữ diễn viên nhận xét con gái có cá tính mạnh nhưng rất tình cảm. Làm mẹ, cô mong hai con được lớn lên vui vẻ, tự tin và luôn cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.

Trương Mỹ Nhân cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai bé, từ vui chơi, học tập đến những hoạt động nhỏ trong gia đình. Với nữ diễn viên, điều quan trọng là các con được lớn lên trong tình yêu thương, được lắng nghe và có tuổi thơ vui vẻ bên bố mẹ.

Hai cô con gái vì thế cũng thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường được Trương Mỹ Nhân chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự yêu mến của người hâm mộ.