2 con của Phương Oanh thành 2 “chef nhí”, cùng mẹ nấu ăn nhận nhiều lời khen ngợi

Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hai con vào bếp, cùng mẹ sơ chế thực phẩm. Trong những khoảnh khắc được đăng tải, hai nhóc tỳ Jimmy và Jenny được mẹ hướng dẫn cách sơ chế bí đỏ - loại thực phẩm đặc trưng của mùa thu. Cả hai bé hào hứng dùng những chiếc dao nhựa để cùng mẹ cắt, thái bí đỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho sự khéo léo của hai bé, đồng thời nhận xét các nhóc tỳ có vẻ rất thích thú với công việc nấu nướng - một trong những sở trường của mẹ Phương Oanh.

Phương Oanh bông đùa 2 con là "chef nhí" kho vào bếp cùng nấu ăn với mẹ.

Sau khi khép lại bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" vào năm 2025, Phương Oanh chưa công bố thêm dự án phim truyền hình mới mà dành phần lớn thời gian cho cuộc sống gia đình, chăm sóc và đồng hành cùng hai con song sinh Jimmy, Jenny.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ công việc bếp núc, những phút giây vui chơi bên các con đến các hoạt động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

2 nhóc tỳ song sinh nhà Phương Oanh được hơn 2 tuổi.

Bên cạnh những hoạt động thường ngày, Phương Oanh cũng tranh thủ thời gian đưa hai con Jimmy và Jenny đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Giữa năm 2026, nữ diễn viên đưa cặp song sinh đến Sa Pa (Lào Cai) để tránh nóng, tận hưởng không khí mát mẻ trong kỳ nghỉ hè.

Hai bé được mẹ diện cho những bộ quần yếm đồng điệu, thoải mái chạy nhảy, vui chơi và dạo chơi ngoài trời. Đến tháng 7/2026, Phương Oanh tiếp tục đưa các con đi nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Phương Oanh đưa 2 con đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng hồi tháng 7/2026.

Do có lịch trình công việc cần di chuyển, trong khi hai bé còn nhỏ và thường quấn quýt bên mẹ, cô quyết định đưa Jimmy và Jenny đi cùng, tranh thủ thời gian rảnh sau khi ghi hình để cùng các con vui chơi trên bãi biển, với sự hỗ trợ của chị gái.

Trước đó, vào tháng 5/2026, nữ diễn viên còn tự tay chuẩn bị, trang trí không gian tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho cặp song sinh bên bờ biển, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của các con.

Nữ diễn viên tổ chức tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của 2 con bên bờ biển.

Qua những chuyến đi, Phương Oanh không chỉ mang đến cho Jimmy và Jenny cơ hội vui chơi, trải nghiệm môi trường mới mà còn cho thấy cô luôn cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian ở bên, đồng hành cùng các con trong những dấu mốc quan trọng của tuổi thơ.











