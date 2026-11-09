2 con của Elly Trần từng là hình nền điện thoại của biết bao mẹ bỉm, giờ đã đẹp trai, xinh gái cỡ này

Cadie Mộc Trà (sinh năm 2014) và Alfie Túc Mạch (sinh năm 2015) là hai người con đáng yêu của diễn viên, người mẫu Elly Trần.

Ngay từ khi chào đời, hai bé đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nhờ sở hữu vẻ ngoài lai Tây nổi bật, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng những biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Cadie Mộc Trà từng là em bé hot nhất mạng xã hội vì đáng yêu như thiên thần.

Trong những năm đầu đời, Cadie và Alfie từng được ví như những thiên thần nhí, trở thành hiện tượng mạng xã hội và được đông đảo khán giả yêu mến.

Thậm chí, hình ảnh của hai bé còn được nhiều mẹ bỉm sữa lưu lại làm hình nền điện thoại bởi vẻ ngoài xinh xắn, ngộ nghĩnh và đầy sức hút.

Alfie Túc Mạch cũng gây sốt mạng xã hội vì đáng yêu không kém chị gái.

Hiện tại, Cadie Mộc Trà (sinh tháng 8/2014) đã bước sang tuổi 12 và đã trưởng thành khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Từ cô bé được ví như búp bê lai Tây, từng gây sốt mạng xã hội khi còn nhỏ, Cadie giờ đây đã lớn phổng phao, ngày càng xinh xắn và ra dáng thiếu nữ.

Cadie Mộc Trà xinh đẹp ở tuổi 12.

Cô bé sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đường nét lai Việt - Mỹ hài hòa cùng vóc dáng cao ráo, đặc biệt là đôi chân dài nổi bật. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Cadie còn được mẹ Elly Trần dành nhiều lời khen vì tính cách tình cảm, hiểu chuyện và tự lập.

Cô bé thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên mẹ trong cuộc sống thường ngày, khiến nhiều người xúc động trước tình cảm mẹ con gắn bó.

Vẻ ngoài của Cadie Mộc Trà khi lớn lên không khiến các fan thất vọng.

Bên cạnh đó, Cadie cũng được mẹ chú trọng phát triển cả về học tập lẫn thể chất, duy trì thói quen vận động và rèn luyện thể thao từ nhỏ.

Từ một em bé nổi tiếng trên mạng xã hội, Cadie Mộc Trà giờ đây đang dần trưởng thành thành một cô bé năng động, ngoan ngoãn và ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng.

Trong khi đó, em trai của Cadie Mộc Trà, Alfie Túc Mạch (sinh năm 2015) hiện đã 11 tuổi và đang bước vào giai đoạn trưởng thành với nhiều thay đổi về ngoại hình.

Alfie Túc Mạch nay đã trở thành cậu thiếu niên 11 tuổi.

Từng được yêu mến bởi vẻ đáng yêu, bụ bẫm khi còn nhỏ, con trai Elly Trần giờ đây khiến nhiều người bất ngờ khi lớn phổng phao, sở hữu chiều cao nổi bật, gần bằng mẹ.

Cậu bé gây ấn tượng với gương mặt lai Tây, đường nét nam tính, sống mũi cao và vẻ ngoài ngày càng chững chạc, điển trai.

Cậu bé gây ấn tượng với gương mặt lai Tây, đường nét nam tính, sống mũi cao và vẻ ngoài ngày càng chững chạc, điển trai.

Sau khoảng thời gian gia đình hạn chế chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội, đến năm 2026, Alfie đã tự tin hơn khi xuất hiện bên mẹ với diện mạo trưởng thành hơn trước.

Dù không còn là cậu bé từng gây sốt cộng đồng mạng, Alfie vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả, đặc biệt là sự tò mò về hành trình lớn lên của cậu bé bên mẹ Elly Trần.



